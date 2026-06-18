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Șeful Pentagonului anunță o revizuire a prezenței forțelor americane în Europa și un „NATO 3.0”. Washingtonul nu mai garantează furnizarea unor capacități militare esențiale în cazul activării Articolului 5 al NATO

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Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a lansat joi un avertisment dur către aliații europeni din NATO, anunțând o evaluare amplă a prezenței militare americane în Europa și criticând statele care au refuzat să ofere acces bazelor lor pentru operațiunile împotriva Iranului.

Pete Hegseth, șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia
Pete Hegseth, șeful Pentagonului/FOTO:Profimedia

În cadrul reuniunii miniștrilor Apărării din NATO, desfășurată la Bruxelles, Hegseth a anunțat că Pentagonul va desfășura, în următoarele șase luni, o analiză completă a forțelor americane staționate pe continent.

„Unele țări vor pica acest test, altele îl vor trece cu brio”, a declarat oficialul american, sugerând că viitorul angajament militar al Washingtonului în Europa va depinde de contribuția aliaților la propria securitate.

Washingtonul cere Europei să își asume apărarea continentului

Potrivit lui Hegseth, obiectivul evaluării este de a verifica dacă NATO avansează suficient de rapid către un model în care statele europene să preia responsabilitatea principală pentru apărarea continentului.

Mesajul reflectă politica administrației președintelui Donald Trump, care insistă de mai mulți ani ca aliații europeni să cheltuiască mai mult pentru apărare și să depindă mai puțin de sprijinul militar american.

Secretarul Apărării a reiterat cererea Washingtonului ca statele aliate să aloce cel puțin 3,5% din PIB pentru apărare, afirmând că SUA vor acorda prioritate cooperării cu țările care respectă acest obiectiv.

„Este rușinos”

Cele mai dure declarații au vizat refuzul unor state europene de a permite forțelor americane să utilizeze baze și coridoare aeriene pentru operațiunile militare împotriva Iranului.

„Este rușinos”, a spus Hegseth.

Potrivit acestuia, decizia unor aliați a pus în pericol militarii americani și a afectat capacitatea de reacție a Statelor Unite într-un moment de criză.

Afirmațiile evidențiază tensiunile tot mai mari dintre Washington și o parte dintre aliații europeni, pe fondul divergențelor privind conflictul din Orientul Mijlociu și rolul NATO în actualul context internațional.

Atac la politicile europene

În discursul său, șeful Pentagonului a mers dincolo de subiectele strict militare și a criticat politicile europene privind migrația, egalitatea de gen și schimbările climatice.

El a susținut că, în ultimii ani, multe guverne europene au pus accent pe teme sociale în detrimentul investițiilor în apărare.

„În loc să investească în tancuri, avioane de luptă și sisteme de apărare aeriană, atenția s-a mutat spre egalitatea de gen, schimbările climatice și austeritatea în domeniul apărării”, a declarat Hegseth.

Cum se pregătesc aliații europeni din NATO pentru o posibilă reducere a sprijinului militar american?

Comentariile au amintit de discursul susținut anul trecut de vicepreședintele american JD Vance, care a provocat reacții puternice în capitalele europene.

NATO 3.0 și reducerea rolului SUA

Administrația Trump promovează transformarea Alianței într-un model pe care Hegseth l-a numit „NATO 3.0”, capabil să funcționeze cu o contribuție americană mai redusă și cu o implicare europeană mult mai mare.

Declarațiile vin după ce Washingtonul și-a informat recent aliații că nu mai garantează furnizarea unor capacități militare esențiale în cazul activării Articolului 5 al NATO, inclusiv portavioane, avioane de realimentare în aer și anumite escadrile de luptă.

În paralel, oficialii americani susțin că trebuie să își păstreze resurse suficiente pentru a face față simultan unor eventuale conflicte în Europa și în regiunea Indo-Pacific, unde rivalitatea cu China continuă să se intensifice.

Europa răspunde prin creșterea cheltuielilor militare

Declarațiile lui Hegseth contrastează cu datele prezentate de secretarul general al NATO, Mark Rutte, care a subliniat că statele europene și Canada au majorat anul trecut cheltuielile pentru apărare cu aproximativ 90 de miliarde de dolari, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 20%.

În ciuda criticilor venite de la Washington, Statele Unite rămân de departe principalul contributor militar al Alianței. Potrivit datelor NATO, SUA au cheltuit anul trecut aproximativ 845 de miliarde de dolari pentru apărare, în timp ce toate celelalte state membre au alocat împreună circa 559 de miliarde de dolari.

Semnal privind descurajarea nucleară

În cadrul reuniunii de la Bruxelles, Grupul de Planificare Nucleară al NATO a emis prima sa declarație oficială din ultimii 19 ani.

Miniștrii Apărării au reafirmat că forțele nucleare strategice ale Alianței reprezintă „garanția supremă” a securității statelor membre și au convenit să continue modernizarea capacităților nucleare ale NATO.

Mesajul vine într-un moment în care relațiile dintre Occident și Rusia rămân tensionate, iar administrația Trump încearcă să redefinească rolul Statelor Unite în cadrul alianței transatlantice.

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