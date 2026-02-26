search
Joi, 26 Februarie 2026
Hillary Clinton a cerut ca şi Donald Trump să fie audiat „sub jurământ” în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein şi şi-a făcut publică propria mărturie

Hillary Clinton a decis să-și facă publică mărturia în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein și a cerut ca Donald Trump să fie audiat şi el audiat „sub jurământ” privind legăturile lui cu infractorul sexual.

Hillary Clinton cere ca şi Donald Trump să fie audit "sub jurământ" în dosarul Epstein. FOTO: AFP
Fost secretar de Stat al SUA, Hillary Clinton a lansat joi, 26 februarie, un atac politic chiar înaintea audierii sale de către Comisia de anchetă a Camerei Reprezentanților, cerând ca președintele american Donald Trump să fie, la rândul său, audiat „sub jurământ” în legătură cu relațiile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

„Dacă această Comisie vrea cu adevărat să afle adevărul despre infracțiunile de exploatare sexuală ale lui Epstein, ea ar trebui să ceară în mod direct actualului nostru președinte să ofere explicații sub jurământ cu privire la zecile de mii de referințe care apar în dosar”, a scris Hillary Clinton într-un mesaj postat pe X înainte de audierea sa.

Hillary Clinton a fost a fost prima care a răspuns la întrebările comisiei, joi, la reședința cuplului din Chappaqua, un oraș situat la nord de New York, unde urmează ca soțul său, fostul președinte Bill Clinton, să fie audiat vineri, după ce membrii Comisiei, majoritar republicani, s-au deplasat special în acest scop.

Președintele Comisiei, republicanul James Comer, a subliniat că există „multe întrebări” care trebuie adresate cuplului Hillary şi Bill Clinton, pecizând că scopul anchetei este să înțeleagă diverse aspecte ale scandalului Epstein, deși, deocamdată, nimeni nu-l acuză pe fostul preşedinte american sau pe soţia sa de vreo faptă reprobabilă.

Bill Clinton a călătorit în mai multe rânduri cu avionul privat al lui Jeffrey Epstein și a fost fotografiat în compania acestuia în diverse ocazii, dar în 2019 declara că nu mai vorbise cu Epstein de peste zece ani. La rândul său, Hillary Clinton a afirmat că îl cunoștea foarte puțin pe Epstein și că nu a avut nicio legătură cu activitățile sale ilegale.

Citește și: Ghislaine Maxwell, fosta iubită a lui Jeffrey Epstein, a fost audiată de o comisie a Congresului. Promite să-l disculpe pe Donald Trump, dacă acesta o graţiază

Cererea lui Hillary Clinton vine în contextul în care un membru democrat al Comisiei, Robert Garcia, a acuzat Casa Albă că ascunde informații privind Donald Trump, menționând retragerea unor documente care conțineau acuzații de agresiune sexuală asupra unor minore care l-at fi vizat pe actualul preşedinte. 

„Departamentul Justiţiei continuă să organizeze o ascundere orchestrată de către Casa Albă, iar noi vom cere, în zilele următoare, publicarea restului documentelor. (...) Să-l aducem pe preşedintele Trump în faţa Comisiei noastre, pentru a răspunde la întrebări”, a cerut el.

Comisia a audiat-o pe 9 februarie, prin videoconferință, şi pe Ghislaine Maxwell, fosta parteneră şi complice a lui Jeffrey Epstein, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru exploatare sexuală, dar aceasta a invocat la fiecare întrebare articolul din Constituţie care îi dă dreptul să păstreze tăcerea, refuzând, practic, să ofere vreo informaţie.

Audierea soților Clinton urmează să fie publică, probabil vineri la sfârșitul zilei, 27 noiembrie, chiar dacă aceștia au solicitat inițial ca aceasta să fie privată. Între timp, însă, cuplul prezidenţial s-a răzgândit, dovadă că Hillary Clinton a decis să-şi publice propria declaraţie pe X, chiar înainte de finalizarea acestui demers.

Donald Trump și Bill Clinton, ambii în vârstă de 79 de ani, au avut legături cu Jeffrey Epstein, dar susțin că le-au întrerupt înainte ca acesta să moară în închisoare în 2019 și că nu aveau cunoștință despre infracțiunile sexuale ale acestuia.

Într-un interviu recent pentru BBC, Hillary Clinton declara că nici ea şi nici soţul său nu au „nimic de ascuns” și că au cerut publicarea întregului dosar Epstein.

Vă reamintim că, pe 30 ianuarie, departamentul american al Justiției a publicat peste trei milioane de pagini, parțial cenzurate, precizând că administrația Trump și-a îndeplinit obligația de a face lumină în acest caz.

Todd Blanche, numărul doi din Departamentul Justiției și fost avocat personal al lui Donald Trump, a subliniat că documentele nu conțin elemente care să ducă la urmăriri suplimentare. Totuși, publicarea lor a afectat lideri și personalități din întreaga lume, ducând la anchete penale, arestări și demisii, mai ales în Europa.

Audierea soților Clinton marchează sfârșitul unei bătălii de luni de zile între cuplul democrat și președintele republican al Comisiei. Convocați iniţial în octombrie, Hillazy şi Bil Clinton refuzaseră să se prezinte, denunțând o încercare de a deturna atenția de la legăturile lui Donald Trump cu Epstein. Sub amenințarea unor posibile acuzații de obstrucționare a Congresului, au acceptat, până la urmă, să fie audiați.

SUA

