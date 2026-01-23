search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
Bill Clinton și soția sa Hillary, acuzați de sfidare a Congresului pentru refuzul de a depune mărturie în dosarul pedofilului Jeffrey Epstein

Publicat:

Soții Bill şi Hillary Clinton se află în centrul unui nou scandal politic la Washington, după ce au fost acuzaţi oficial de sfidare a Congresului. Aceștia au refuzat să depună mărturie în ancheta privind legăturile lor cu Jeffrey Epstein.

Hillary şi Bill Clinton, acuzaţi de sfidarea Congresului american. FOTO: Getty Images
Hillary şi Bill Clinton, acuzaţi de sfidarea Congresului american. FOTO: Getty Images

O comisie a Congresului Statelor Unite a votat pentru ca fostul președinte american Bill Clinton și soția sa, Hillary Clinton, fost secretar de stat, să fie acuzați oficial de sfidare a Congresului, după ce cei doi au refuzat să depună mărturie într-o anchetă sensibilă privind dosarele pedofilului Jeffrey Epstein.

Refuzul soților Clinton a fost comunicat la data de 13 ianuarie, când aceștia au anunțat că nu vor apărea în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților, care investighează modul în care autoritățile federale au gestionat informațiile legate de cazul Epstein și eventualele legături ale acestuia cu figuri politice de prim-rang.

Avocații fostului președinte au subliniat că Bill Clinton nu a fost niciodată inculpat în acest dosar și nici acuzat de procurori sau de presupuse victime, adăugând că toate informațiile relevante aflate în posesia sa au fost deja puse la dispoziția anchetatorilor.

Scrisoarea de refuz

Fostul preşedinte american Bill Clinton şi soţia sa şi-au motivat refuzul de a se prezenta ca martori într-o scrisoare de patru pagini adresată președintelui Comisiei de Supraveghere, congresmanul republican James Comer, explicând faptul că se opun demersului comisiei din motive de principiu.

„Orice persoană trebuie să decidă momentul când consideră că a văzut sau a făcut destul şi când este pregătită să lupte pentru această ţară, pentru principiile şi poporul ei, indiferent de consecinţe.

Pentru noi, acest moment a sosit acum”, spuneau soții Clinton în scrisoarea transmisă liderului comisiei.

În același document, Bill și Hillary Clinton îl acuzau pe James Comer că ar fi gestionat ancheta într-un mod care a împiedicat aflarea adevărului complet despre rolul autorităților federale în cazul Epstein.

„Deciziile pe care le-aţi luat şi priorităţile pe care le-aţi stabilit ca preşedinte, în legătură cu investigația asupra lui Epstein, au împiedicat progresele în descoperirea faptelor care privesc rolul guvernului”, i-au reproșat lui Comer soții Clinton.

Mai mult, Bill şi Hillary Clinton susțin că demersul comisiei ar avea un substrat politic și ar urmări deturnarea atenției publice de la legăturile actualului președinte al Statelor Unite, Donald Trump, cu Jeffrey Epstein, către membri ai Partidului Democrat care au intrat, la rândul lor, în contact cu finanțistul miliardar.

Dosarul Epstein

Vă reamintim că Jeffrey Epstein, acuzat de trafic sexual de minore și proxenetism, a cultivat relații apropiate cu numeroase personalități influente din politică și din mediul de afaceri. Printre numele menționate de-a lungul timpului ca având legături cu el se numără fostul președinte Bill Clinton, Bill Gates, cofondatorul Microsoft, Prinţul Andrew, dar și Donald Trump, care l-a cunoscut pe Epstein în anii 1990.

Jeffrey Epstein a fost pus sub acuzare pentru mai multe infracțiuni sexuale grave, într-un dosar cu ramificații politice majore, însă s-a sinucis în detenție în anul 2019, iar moartea sa a împiedicat finalizarea procesului, ceea ce a alimentat, de-a lungul anilor, numeroase teorii și controverse.

La sfârşitul anului trecut, Departamentul de Justiție al SUA a anunțat descoperirea a peste un milion de documente suplimentare care ar putea avea legătură cu Dosarul Epstein, care au început să fie fie publicate, după ce în Congres a fost adoptată o lege care aprobă desecretizarea acestora.

SUA

