Președintele Forumului Economic de la Davos demisionează după ancheta privind legăturile cu Epstein

Președintele Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Borge Brende, și-a dat demisia după o anchetă referitoare la legăturile sale cu infractorul sexual Jeffrey Epstein.

Într-un comunicat transmis joi, 26 februarie, Brende a spus că a decis să plece după mai bine de opt ani în funcție, „după o analiză atentă , scrie BBC.

„Cred că acum este momentul potrivit pentru ca Forumul să continue munca sa importantă fără distrageri”, a spus el.

La începutul lunii, organizatorii WEF anunțaseră deschiderea unei anchete interne cu privire la legăturile preşedintelui său cu Epstein, pe care l-a întâlnit la trei dineuri de afaceri între 2018 şi 2019.

„Obiectivul nostru este să gestionăm această chestiune în mod reflexiv şi eficient”, precizează comunicatul, care subliniază că Brende însuşi „susţine pe deplin” acest demers şi intenţionează să „coopereze” cu această verificare independentă.

El „însuşi a solicitat-o”, adaugă comunicatul.

Brende a recunoscut că a luat masa cu Epstein de trei ori între 2018 și 2019 și că a comunicat cu acesta prin e-mail și mesaje text, dar a spus că era „complet neinformat” despre activitățile sale criminale anterioare.

Simpla menţionare a numelui unei persoane în dosarul Epstein nu presupune a priori nicio faptă reprobabilă din partea acesteia.

Însă documentele făcute publice arată cel puţin legături dubioase între criminalul sexual Jeffrey Epstein sau anturajul său şi anumite personalităţi care au minimizat adesea, sau chiar negat, existenţa unor astfel de relaţii.

Figură a înaltei societăţi new-yorkeze în anii 1990-2000, Jeffrey Epstein a fost acuzat că a exploatat sexual peste o mie de tinere, dintre care unele minore.

El a fost găsit spânzurat în celula sa din New York în 2019, înainte de a fi judecat, dar avusese deja o condamnare în Florida, în 2008, pentru fapte legate de prostituţie.