Giganții tech își construiesc propriile canale media. Ce urmăresc?

Într-un moment în care neîncrederea publică în marile companii tehnologice este ridicată, Silicon Valley cultivă un ecosistem media alternativ, în care directorii executivi sunt prezentați drept figuri centrale și adesea admirate, scrie The Guardian.

Un exemplu recent îl are în centru pe Alex Karp, directorul executiv al Palantir. Apariția sa într-un episod al emisiunii Sourcery, realizată de platforma financiară digitală Brex, ilustrează modul în care aceste formate evită întrebările critice. În loc să fie abordate subiecte controversate legate de companie, discuția se concentrează pe anecdotă și pe imagine personală, într-o atmosferă prietenoasă.

Acest tip de interviuri devine tot mai des întâlnit. Lideri importanți din industrie — de la Mark Zuckerberg și Elon Musk, la Sam Altman sau Satya Nadella — preferă aparițiile în podcasturi și programe în care abordarea este relaxată, iar temele sensibile sunt rareori menționate. În unele cazuri, companiile însele au început să creeze propriile lor canale media.

O rețea media alternativă

Această tendință se dezvoltă pe fondul unei percepții publice negative: mulți americani consideră că marile companii tehnologice au prea multă influență, iar inteligența artificială poate aduce mai degrabă riscuri decât beneficii. În acest context, Silicon Valley a construit un spațiu media paralel, în care figuri precum fondatorii și investitorii sunt prezentate favorabil.

Venture capital-ul joacă un rol important în această evoluție. Firma Andreessen Horowitz, cunoscută drept a16z, și-a extins prezența media printr-un blog pe Substack și un podcast cu sute de mii de abonați. Recent, platforma a introdus și un program de opt săptămâni dedicat creatorilor care doresc să influențeze viitorul media, cu accent pe consolidarea unei „narațiuni câștigătoare” în mediul online.

A16z nu este însă singura companie care investește în propriile structuri media. Palantir a lansat The Republic, o publicație digitală și tipărită care imită formatul unor reviste academice și care abordează teme legate de securitate, tehnologie și politică internațională, cu articole în mare parte semnate de angajați ai companiei.

În același timp, noi publicații pro-tehnologie, precum Arena, promovează o viziune optimistă asupra viitorului digital și critică abordarea tradițională a presei de specialitate, pe care o consideră prea pesimistă față de inovațiile din industrie.

Creșterea podcasturilor și a creatorilor pro-tech

Pe lângă inițiativele corporate, ecosistemul media pro-tech include și creatori independenți care abordează teme din tehnologie cu entuziasm și fără unghi critic. Podcasturi ca TBPN transformă subiecte interne din industrie în conținut spectaculos, atrăgând figuri majore, inclusiv pe Mark Zuckerberg, care a acordat recent un interviu pentru promovarea noilor ochelari inteligenți ai Meta.

Un alt exemplu este Dwarkesh Patel, un creator care și-a construit un public numeros prin interviuri ample cu lideri din domeniul inteligenței artificiale. Luna aceasta, Patel a discutat cu Satya Nadella, CEO-ul Microsoft, într-un tur al unuia dintre cele mai noi centre de date ale companiei.

Elon Musk și aparițiile în media „prietenoasă”

Elon Musk a adoptat devreme această strategie. De la achiziția Twitter în 2022, relația sa cu presa tradițională a devenit tensionată, iar compania a limitat semnificativ vizibilitatea materialelor critice. În schimb, Musk preferă interviurile extinse cu podcasturi prietenoase, cum ar fi cele realizate de Lex Fridman sau Joe Rogan.

Crearea propriilor instrumente media, cum ar fi Grokipedia — o platformă de tip AI care a fost criticată pentru răspândirea de informații incorecte — reflectă, de asemenea, tendința unor lideri tehnologici de a controla propriile narațiuni.

Un schimb de paradigmă în relația dintre tehnologie și presă

Evitarea presei tradiționale nu este un fenomen nou în industrie, însă reticența s-a accentuat după scandaluri precum Facebook Files, care au expus probleme interne. Unele companii au devenit extrem de prudente; jurnalista Karen Hao notează în cartea Empire of AI că OpenAI nu a mai discutat oficial cu ea timp de trei ani după un articol critic publicat în 2019.

Trecerea către platforme prietenoase oglindește tendințe mai largi: industria divertismentului și lumea politică utilizează deja frecvent interviuri controlate și apariții în podcasturi pentru a ajunge la public fără a-și asuma riscuri.

Ce înseamnă această evoluție pentru public

Deși aceste formate nu investighează nereguli și nu contrabalansează puterea, ele oferă totuși o perspectivă asupra modului în care liderii din tehnologie se percep pe ei înșiși și asupra lumii pe care încearcă să o modeleze.