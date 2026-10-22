 Elon Musk îi amenință pe democrați înaintea alegerilor din SUA: „Îi voi ataca, nu doar pe marionetele lor” | adevarul.ro
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Elon Musk îi amenință pe democrați înaintea alegerilor din SUA: „Îi voi ataca, nu doar pe marionetele lor”

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Elon Musk a lansat miercuri amenințări la adresa democraților din Statele Unite, după apariția unor informații potrivit cărora aceștia ar pregăti intensificarea anchetelor parlamentare care îl vizează pe miliardar și companiile sale, în cazul unei victorii la alegerile legislative din 3 noiembrie 2026.

Elon Musk a lansat miercuri amenințări la adresa democraților din SUA.
Elon Musk a lansat miercuri amenințări la adresa democraților din SUA. Foto: Getty Images

„Cei care vor ridica sabia vor pieri de sabie”, a scris Musk pe platforma sa de socializare, X. Cel mai bogat om din lume, fondatorul SpaceX și directorul Tesla, a avertizat că îi va viza inclusiv pe cei pe care îi consideră responsabili din umbră pentru atacurile la adresa sa.

„Cei care mă atacă trebuie să înțeleagă că voi afla cine trage cu adevărat sforile și că-i voi ataca, nu doar pe marionetele lor”, a transmis miliardarul, potrivit AFP și News.

Ce anchete ar putea viza companiile lui Elon Musk

Reacția sa vine după ce publicația americană Politico a relatat că membri de rang înalt ai Partidului Democrat analizează posibilitatea ca mai multe comisii parlamentare să deschidă anchete care să îl vizeze pe Musk și o gamă largă de companii ale acestuia, dacă democrații obțin victoria la alegerile din 3 noiembrie.

Printre subiectele luate în calcul s-ar număra rolul miliardarului în limitarea recentă, în Ucraina, a accesului la rețeaua sa satelitară Starshield, reducerile drastice de personal și cheltuieli operate în 2025 în cadrul administrației federale prin intermediul Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), precum și posibile conflicte de interese.

De asemenea, anchetele ar putea viza contractele federale și subvențiile acordate companiilor SpaceX și Tesla.

Elon Musk a fost unul dintre principalii susținători financiari ai campaniei republicane înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului prezidențial, cunoscute drept midterms. Scrutinul din 3 noiembrie ar putea schimba raportul de forțe din Congresul american și ar influența capacitatea administrației de a-și pune în aplicare agenda politică.

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