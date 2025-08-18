Garanțiile de securitate pentru Ucraina vor avea ca model Articolul 5 al NATO, susține Giorgia Meloni

Premierul italian Giorgia Meloni a declarat luni, la Washington, că garanţiile de securitate pentru Ucraina, negociate de Statele Unite şi partenerii săi europeni, vor avea ca model Articolul 5 al NATO, care stabileşte principiul apărării reciproce între membrii alianţei.

La începutul întâlnirii de la Casa Albă dintre preşedintele american Donald Trump, şeful statului ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni şi din NATO, Meloni a reamintit că vor aborda "garanţiile de securitate, cum să se asigure că acest lucru (războiul - n.r.) nu se va mai întâmpla, ceea ce este o condiţie prealabilă pentru orice fel de pace", transmite Agerpres.

"Mă bucur că vom discuta despre asta. Mă bucur că pornim de la o propunere care este, să zicem, modelată după Articolul 5, care era italian la început", a declarat Meloni.

Prim-ministrul italian se referea la articolul NATO care prevede că, dacă un aliat este victima unui atac, toţi ceilalţi membri ai Alianţei vor considera acest atac drept o ofensivă împotriva lor şi vor lua măsuri pentru a ajuta aliatul atacat.

Duminica aceasta, trimisul special al Casei Albe, Steve Witkoff, a confirmat că preşedintele rus Vladimir Putin a fost de acord, în timpul summitului său cu Trump de vinerea trecută din Alaska, să permită garanţii de securitate "solide" ca parte a unui viitor acord de pace cu Ucraina.

Acest acord ar oferi Kievului protecţie "cu un limbaj similar" cu Articolul 5 al NATO împotriva altor invazii ruse, dar ar ţine Ucraina în afara Organizaţiei Tratatului Nord-Atlantic.

În timpul discursului său de la Casa Albă, Meloni a cerut, de asemenea, menţinerea unui front unit între Washington şi Europa: "Dacă vrem să obţinem pacea şi dacă vrem să garantăm dreptatea, trebuie să o facem împreună".

Meloni a afirmat că reuniunile de luni de la Washington şi summitul de vineri din Alaska au deschis o nouă eră, "după trei ani şi jumătate în care nu am văzut nicio semn din partea Rusiei că ar exista o dorinţă de a se angaja în dialog" pe tema Ucrainei.