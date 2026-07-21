Frații Tate acuză o înscenare în cazul arestării lor în SUA. Avocat: „Sunt îmbrăcați în salopete portocalii precum teroriștii”

Andrew și Tristan Tate au reacționat public după ce au fost reținuți în Statele Unite, la Miami, în baza unui mandat internațional, lansând acuzații la adresa autorităților britanice, despre care spun că ar fi orchestrat o înscenare. Avocatul lor din SUA susține că aceștia sunt victime ale unei persecuții politice și face acuzații dure la adresa procurorului general din Florida.

„Marea Britanie poate încerca, dar nu mă poate opri efectiv să postez pe Twitter”, se arată într-un mesaj online al lui Andrew Tate.

La scurt timp după arestare, pe conturile asociate celor doi a fost distribuit un interviu înregistrat anterior, în care Andrew Tate critică ancheta desfășurată în Regatul Unit și susține că nu i-au fost comunicate detalii esențiale privind acuzațiile formulate împotriva sa, relatează TVR Info.

„Autoritățile britanice mă acuză că acum 15 ani am făcut ceva ce nu ar fi trebuit. Nu mi-au spus împotriva cui, unde sau când. Au spus că nu îmi zic pentru că voi posta pe Twitter. Bun, deci spuneți-mi ca să mă pot apăra. Cum să te aperi? Au zis îți vom spune dacă vii în Anglia. Sigur, vin am zis, dar să-mi garantați că nu rămân în custodie. Ei mi-au zis că nu pot face asta. Cum s-a ajuns aici când în Anglia nu le pasă de criminalitate, droguri pe stradă, dar le pasă de Andrew Tate?”, afirmă Andrew Tate.

Noi acuzații în ancheta din Marea Britanie

Între timp, autoritățile judiciare britanice au extins investigația care îi vizează pe frații Tate. Potrivit informațiilor prezentate în dosar, numărul presupuselor victime a ajuns la șapte.

Andrew Tate este vizat de noi acuzații, inclusiv șapte capete de acuzare pentru viol și alte 19 acuzații privind pornografie extremă și imagini indecente cu minori.

Fratele său, Tristan Tate, este cercetat pentru presupuse infracțiuni de agresiune sexuală și trafic de persoane. Faptele investigate s-ar fi petrecut în perioada 2010-2017.

Cei doi au fost reținuți de autoritățile federale americane în Florida, unde urmau să participe la un meci de box fără mânuși.

Avocatul spune că Frații Tate ar fi tratați ca „prizonieri politici”

Joe McBride apărătorul fraților Tate în Statele Unite, a publicat pe platforma X un mesaj dur la adresa autorităților, afirmând că cei doi ar fi tratați ca deținuți politici.

„Acum stau într-o celulă de 5×12 ca prizonieri politici pe pământ american, în IZOLARE.(…) Sunt îmbrăcați în salopete portocalii precum teroriștii Al Qaeda din Guantanamo Bay. Doi bărbați nevinovați, acuzați de nimic în America, îmbrăcați ca şi combatanții inamici. (…) Când cetățenii americani pot fi închiși pentru politica lor, fiecare dintre voi este următorul. Țineți minte ce vă spun, astăzi sunt Andrew și Tristan. Mâine va fi Trump. Apoi veți fi voi”, a scris avocatul.

Andrew și Tristan Tate apar și în dosare aflate pe rolul autorităților din România, unde sunt cercetați pentru acuzații similare, însă în prezent nu mai au interdicții judiciare.