Frații Andrew și Tristan Tate rămân în arest în SUA și contestă extrădarea în Marea Britanie. Următoarea audiere a fost programată pentru 27 iulie

Andrew Tate și fratele său, Tristan Tate, rămân în arest în Statele Unite și intenționează să conteste în instanță cererea de extrădare formulată de autoritățile britanice, a declarat luni avocatul lor, după prima lor înfățișare în fața unui judecător din Florida.

Cei doi influenceri au fost arestați sâmbătă, la Miami, în baza unei cereri de extrădare care vizează acuzații formulate în Regatul Unit, inclusiv viol și trafic de persoane.

Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, și Tristan Tate, de 37 de ani, au apărut în fața instanței îmbrăcați în uniforme de deținuți și încătușați. Audierea a fost de scurtă durată, iar avocatul lor, Joseph McBride, a reiterat că ambii își susțin nevinovăția.

Potrivit Procuraturii britanice, acuzațiile se referă la presupuse fapte comise între iulie 2010 și august 2017, în care cei doi sunt suspectați că ar fi abuzat mai multe femei.

Un judecător federal american urmează să stabilească în următoarele săptămâni dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru extrădarea lor în Regatul Unit. Următoarea audiere a fost programată pentru 27 iulie.

Avocatul susține că dosarul are motivații politice

După ședința de judecată, Joseph McBride a declarat că va contesta procedura de extrădare, afirmând că frații Tate sunt nevinovați și că nu au comis infracțiunile de care sunt acuzați.

Avocatul a susținut, fără a prezenta dovezi, că demersurile privind extrădarea ar avea motivații politice. El a făcut referiri la fostul prim-ministru britanic Sir Keir Starmer și a sugerat că dosarul ar avea legătură cu evoluțiile politice din Regatul Unit.

McBride a criticat, de asemenea, autoritățile britanice, afirmând că acestea îi urmăresc pe frații Tate pentru opiniile exprimate în spațiul public, nu pentru faptele de care sunt acuzați. Aceste afirmații nu au fost susținute cu probe.

Avocatul a mai declarat că arestarea a avut loc la scurt timp după ce Andrew și Tristan Tate s-au întâlnit cu oficiali și persoane apropiate Partidului Republican la Washington, sugerând că și acest aspect ar indica o motivație politică.

Noi acuzații formulate în Regatul Unit

Procurorii britanici au anunțat că noile acuzații se bazează pe probe transmise de Poliția din Bedfordshire și implică patru presupuse victime.

Andrew Tate este acuzat de șapte capete suplimentare de acuzare pentru viol; trei infracțiuni privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale; trei acuzații de agresiune care a provocat vătămări corporale;alte 19 infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme.

Momentul în care frații Tate au fost arestați în SUA, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii. Ce acuzații grave li se aduc

Tristan Tate este acuzat de o infracțiune de agresiune sexuală; două acuzații de viol;trei infracțiuni privind organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Cei doi resping toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Arestarea din Miami

Audierea a avut loc după apariția unor imagini video care surprind momentul arestării lui Andrew Tate, produs chiar înainte ca acesta să participe la un eveniment de box organizat la James L. Knight Center din Miami.

În înregistrare, Andrew Tate este încătușat de agenți ai U.S. Marshals. Imaginile par să arate că acesta încearcă să înmâneze telefonul mobil unui agent de securitate înainte de a fi reținut. Dispozitivul cade ulterior pe jos și este ridicat de un reprezentant al forțelor de ordine. Nu este clar dacă telefonul a fost confiscat, scrie Daily Mail.

Departamentul de Justiție al SUA a confirmat că arestările au fost efectuate în cadrul procedurilor oficiale de extrădare și în conformitate cu tratatele internaționale și acordurile de cooperare judiciară dintre Statele Unite și Regatul Unit.

Andrew și Tristan Tate au cetățenie americană și britanică și s-au mutat în România în 2016.

Ei au fost arestați pentru prima dată în România în decembrie 2022, iar în iunie 2023 au fost trimiși în judecată sub acuzațiile de trafic de persoane și constituirea unui grup infracțional organizat în scopul exploatării sexuale a femeilor. Andrew Tate a fost acuzat suplimentar de viol.

În august 2024, procurorii români au extins ancheta, adăugând acuzații de spălare de bani, intimidarea martorilor și complicitate la traficul de minori.

Tot în 2024, Curtea de Apel București a decis retrimiterea dosarului la procurori, după excluderea unor probe considerate inadmisibile, inclusiv declarații inițiale ale unor presupuse victime. În paralel, autoritățile române desfășoară o a doua anchetă penală privind suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, trafic de minori, acte sexuale cu un minor și spălare de bani.

În mai 2025, procurorii britanici au formulat propriile acuzații împotriva fraților Tate, iar instanțele din România au decis că aceștia vor putea fi extrădați în Regatul Unit după finalizarea procedurilor judiciare din România.

Foști kickboxeri profesioniști, Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți pe rețelele sociale prin promovarea unui stil de viață luxos și prin mesaje controversate, criticate pentru caracterul misogin.

Andrew Tate are peste 10 milioane de urmăritori pe platforma X, însă a fost suspendat de pe YouTube, TikTok și Instagram pentru încălcarea politicilor privind discursul instigator la ură. De-a lungul timpului, acesta a fost criticat pentru declarații potrivit cărora femeile agresate sexual ar purta o parte din responsabilitate pentru atacurile suferite, precum și pentru alte comentarii considerate ofensatoare la adresa femeilor și a persoanelor cu afecțiuni psihice.

Frații Tate neagă toate acuzațiile formulate împotriva lor în jurisdicțiile în care sunt anchetați sau judecați.