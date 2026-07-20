Frații Tate mizează pe sprijinul președintelui SUA în fața noilor acuzații emise de Marea Britanie. Avocații lor susțin că Trump va opri „persecuția”

Avocatul celor doi cetățeni anglo-americani susține că mandatul de extrădare ar fi motivat politic. Între timp, autoritățile din Statele Unite au pus în executare solicitarea venită de la Londra.

Frații Andrew și Tristan Tate, arestați recent în statul Florida în baza unui mandat internațional de extrădare emis de Regatul Unit, mizează pe o intervenție din partea administrației de la Washington pentru a bloca transferul lor către autoritățile britanice. Informația a fost transmisă de avocatul acestora, Joseph McBride.

Conform apărării, demersul de extrădare ar fi fost aprobat de premierul britanic Keir Starmer chiar înainte de anunțarea demisiei sale. Reprezentanții legali ai celor doi frați susțin că acțiunea reprezintă o formă de „persecuție politică”, exprimându-și încrederea că președintele Donald Trump se va opune acestei proceduri, scrie The Daily Mail.

Conexiunile cu Washingtonul și reacția oficială

Cazul fraților Tate a atras atenția din cauza legăturilor acestora cu cercuri apropiate administrației republicane. Rapoarte anterioare au indicat contacte între aceștia și membri ai familiei prezidențiale, precum și participări la evenimente private alături de oficiali americani.

Cu toate acestea, poziția oficială a Casei Albe rămâne rezervată. Președintele Donald Trump a declarat anterior că nu deține informații specifice despre acest caz.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a confirmat că arestarea a fost efectuată în strictă conformitate cu tratatele internaționale de extrădare încheiate între Statele Unite și Regatul Unit, refuzând să comenteze afirmațiile avocatului apărării conform cărora mandatul nu ar fi avut aprobarea conducerii instituției.

Contextul procedurilor juridice internaționale

Frații Tate, cunoscuți în spațiul online pentru stilul de viață promovat și pentru retorica controversată, s-au stabilit în România în anul 2016. În decembrie 2022, aceștia au fost reținuți la București, fiind ulterior trimiși în judecată de procurorii români sub acuzații de trafic de persoane și constituire a unui grup infracțional organizat.

În februarie 2025, instanțele din România au ridicat interdicția de călătorie impusă celor doi, permițându-le să plece în Statele Unite, deși procedurile penale de pe teritoriul românesc nu s-au încheiat. Anterior, Curtea de Apel București decisese că extrădarea către Marea Britanie va putea fi efectuată numai după finalizarea proceselor aflate pe rolul justiției din România.

Potrivit avocatului Joseph McBride, cei doi frați au fost reținuți după ce Procuratura britanică a anunțat formularea a 32 de noi capete de acuzare împotriva lui Andrew Tate și a șase împotriva lui Tristan Tate. Procurorii britanici afirmă că faptele investigate s-ar fi produs în perioada 2010–2017.

Conform procuraturii britanice, noile acuzații împotriva lui Andrew Tate includ șapte capete de acuzare pentru viol, trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei pentru agresiune și 19 infracțiuni privind imagini indecente cu minori și materiale pornografice extreme.

În cazul lui Tristan Tate, procurorii au formulat un capăt de acuzare pentru agresiune sexuală, două pentru viol și trei pentru organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Aceste acuzații se adaugă celor 21 de capete de acuzare anunțate anterior de autoritățile britanice în mai 2025, dintre care 11 îl vizau pe Andrew Tate și 10 pe Tristan Tate.

Avocatul contestă procedura

Joseph McBride susține că extrădarea nu ar trebui să aibă loc înainte de finalizarea proceselor aflate pe rol în România. El afirmă, de asemenea, că frații Tate urmează să fie judecați într-un proces de defăimare în Palm Beach, Florida, iar transferul în Regatul Unit ar complica semnificativ desfășurarea acelor proceduri.

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Apărătorul susține că noile acuzații au fost formulate într-un interval foarte scurt și le descrie drept „lipsite de fundament” și menite să atragă atenția publică. El afirmă că nu există dovezi care să susțină acuzațiile.

McBride mai spune că, în ultimii ani, cei doi au călătorit în mai multe țări fără incidente și s-au prezentat la toate termenele stabilite de instanțele din România. Potrivit acestuia, un eventual succes în procesul din Florida ar putea influența percepția publică asupra cazului.

Avocatul consideră că decizia autorităților britanice reprezintă o ingerință în drepturile procedurale ale celor doi cetățeni americani și susține că aceștia sunt tratați în mod disproporționat.

Reținerea în Statele Unite

Potrivit relatărilor din presa americană, Andrew și Tristan Tate au fost reținuți sâmbătă în centrul orașului Miami de către U.S. Marshals, în apropierea unui eveniment de box fără mănuși la care Andrew Tate urma să participe în calitate de coprezentator.

Vizită la Washington și întâlniri în cercuri apropiate administrației Trump

În paralel cu evoluțiile judiciare, frații Tate au petrecut câteva zile la Washington, unde au fost invitații lui Paolo Zampolli, trimis special al președintelui Donald Trump pentru parteneriate globale.

Zampolli, cunoscut și pentru faptul că afirmă că i-a făcut cunoștință lui Donald Trump cu viitoarea sa soție, Melania Trump, a confirmat că i-a găzduit pe cei doi la o recepție organizată la reședința sa din nord-vestul Washingtonului, la care au participat aproximativ 150 de invitați. El a precizat că evenimentul a avut caracter privat și nu a fost organizat în legătură cu funcția sa oficială, scrie The Daily Mail.

Întrebat despre scopul vizitei fraților Tate în capitala americană, Zampolli a declarat că aceștia desfășoară întâlniri de afaceri.

Apariție într-un club exclusivist

Zampolli i-a însoțit pe Andrew și Tristan Tate și la The Ned, un club privat frecventat de oficiali guvernamentali și personalități din Washington. Potrivit unor surse citate de presa britanică, prezența celor doi a stârnit reacții în rândul unor membri ai clubului, iar unii și-ar fi exprimat nemulțumirea conducerii.

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Sursele afirmă că frații Tate au petrecut cea mai mare parte a serii fumând trabucuri în exteriorul clădirii și au părăsit locația în jurul orei 23:00.

Întâlnire cu un congresman republican

Frații Tate au efectuat și o vizită la Capitol Hill, unde s-au întâlnit cu congresmanul republican Wesley Hunt din Texas. Potrivit Daily Mail, întâlnirea ar fi fost organizată după ce Tristan Tate a luat legătura cu echipa de comunicare a parlamentarului.

Surse citate de publicație susțin că, în timpul discuției, Andrew și Tristan Tate au vorbit despre perioada petrecută în arest preventiv în România, menționând inclusiv rutina lor zilnică de exerciții fizice.

Declarațiile purtătorului de cuvânt

Un purtător de cuvânt al fraților Tate a refuzat să confirme detalii privind întâlnirile desfășurate la Washington, dar a afirmat că cei doi exercită o influență semnificativă asupra unui segment important al electoratului american și că sunt invitați la evenimente organizate atât de reprezentanți ai Partidului Republican, cât și ai Partidului Democrat.