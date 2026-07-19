Video Momentul în care frații Tate au fost arestați în SUA, în urma unei cereri de extrădare din partea Marii Britanii. Ce acuzații grave li se aduc

Andrew și Tristan Tate, doi influenceri controversați cunoscuți pentru promovarea unui stil de viață luxos și a unor opinii asociate hipermasculinității, au fost arestați sâmbătă, la Miami, de autoritățile federale americane, în baza unor acuzații formulate de autoritățile britanice, a anunțat US Marshals Service.

Arestarea celor doi a avut loc în urma unei cereri de extrădare formulate de autoritățile din Regatul Unit. Informația a fost confirmată de o persoană familiarizată cu cazul, care a vorbit sub protecția anonimatului, întrucât nu era autorizată să discute public despre dosar, scrie The Guardian.

Un purtător de cuvânt al US Marshals Service a declarat că mandatul de arestare este sigilat.

Noi acuzații împotriva fraților Tate

Potrivit Serviciului britanic de Procuratură al Coroanei (CPS), Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, se confruntă cu șapte noi acuzații de viol, trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, trei acuzații de agresiune care a provocat vătămări corporale reale și alte 19 acuzații referitoare la infracțiuni legate de imagini indecente cu minori și pornografie extremă.

În cazul lui Tristan Tate, în vârstă de 38 de ani, noile acuzații includ o acuzație de agresiune sexuală, două acuzații de viol și trei acuzații de organizare sau facilitare a traficului de persoane în scopul exploatării sexuale.

Potrivit CPS, acuzațiile se referă la fapte care ar fi avut loc în perioada iulie 2010 – august 2017.

„Am decis să îi punem sub acuzare pe Andrew și Tristan Tate pentru alte infracțiuni, inclusiv viol, organizarea sau facilitarea traficului de persoane în scopul exploatării sexuale și infracțiuni legate de imagini indecente cu un copil”, a declarat Malcolm McHaffie, șeful diviziei de infracțiuni speciale a CPS.

Acesta a precizat că deciziile de punere sub acuzare au fost luate după ce Poliția din Bedfordshire a transmis un dosar suplimentar cu probe.

Potrivit procurorilor britanici, numărul total al presupuselor victime din acest caz a ajuns la șapte.

Un dosar separat cu 21 de capete de acuzare

Frații Tate sunt deja vizați în Regatul Unit de un dosar separat, în care CPS a formulat 21 de capete de acuzare împotriva lor.

Andrew Tate se confruntă cu 10 capete de acuzare în dosarul inițial, printre care viol, vătămare corporală gravă, trafic de persoane și controlarea prostituției în scopul obținerii de profit. Acuzațiile se referă la trei presupuse victime.

Tristan Tate are 11 capete de acuzare în dosarul inițial, inclusiv pentru viol, vătămare corporală gravă și trafic de persoane. În cazul său, acuzațiile se referă la o presupusă victimă.

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Cei doi frați au negat toate acuzațiile formulate împotriva lor.

Recent, un judecător al Înaltei Curți din Marea Britanie a respins cererea fraților Tate de a li se comunica numele femeilor care îi acuză.

Frații Tate, acuzați și în România

Andrew și Tristan Tate au fost acuzați și în România de trafic de persoane, viol și constituirea unui grup infracțional organizat, după arestarea lor din decembrie 2022.

Cei doi au negat acuzațiile. Dosarul nu a avansat, potrivit informațiilor citate, pe fondul unor nereguli juridice și procedurale.

Andrew și Tristan Tate au devenit cunoscuți la nivel internațional prin intermediul rețelelor sociale, unde au strâns milioane de urmăritori.

Cei doi promovează un stil de viață luxos și opinii controversate asociate misoginismului și hipermasculinității, reușind să atragă în special un public format din tineri și băieți.