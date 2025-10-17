Fostul consilier pentru securitate națională al președintelui SUA, pus sub acuzare

John Bolton, fostul consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, devenit ulterior adversarul acestuia, a fost pus sub acuzare joi de un mare juriu federal din Maryland.

Bolton, al treilea inamic politic de marcă al lui Trump care a fost pus sub acuzare în mai puțin de o lună, se confruntă acum cu opt capete de acuzare pentru transmiterea de informații privind apărarea națională și 10 capete de acuzare pentru reținerea de informații privind apărarea națională, scrie CNN.

În esență, procurorii susțin că Bolton a păstrat – și a împărtășit cu membrii familiei – jurnale digitale ale activităților sale, care includeau tot felul de materiale clasificate din perioada în care a fost consilier pentru securitate națională.

Conform actului de acuzare, Bolton a împărtășit „peste o mie de pagini” de „înregistrări de tip jurnal” „care conțineau informații clasificate până la nivelul TOP SECRET”.

Acuzațiile dezvăluite joi sunt rezultatul unei anchete penale care a început în 2022, după ce e-mailurile lui Bolton au fost piratate de Iran.

Bolton este așteptat să se predea, încă de vineri, autorităților de la tribunalul federal din Greenbelt, dar nu a fost programată încă o audiere.

Care sunt acuzațiile?

Bolton ar fi luat note scrise de mână de la Casa Albă și în alte locații securizate, apoi le-ar fi rescris pe computerul său. Aceste note, spun procurorii, au fost tipărite și au rămas pe dispozitivele personale utilizate de Bolton și de alte persoane din casa sa.

„Bolton a folosit conturile sale personale de e-mail neguvernamentale, precum conturile de e-mail găzduite de AOL și Google, pentru a trimite prin e-mail informații clasificate” către conturile personale de e-mail ale persoanei respective, se arată în actul de acuzare.

„Adesea, notele lui Bolton descriau mediul sau cadrul securizat în care a aflat informațiile clasificate și de apărare națională pe care le consemna în notele sale”, afirmă procurorii.

Scopul declarat de Bolton pentru crearea unui chat de grup în care urma să împărtășească ulterior notele luate în timpul activității sale de consilier pentru securitate națională, se arată în actul de acuzare, era „Pentru jurnalul viitorului!!!”.

„Ancheta FBI a revelat că John Bolton ar fi transmis informații strict secrete folosind conturi personale online și ar fi păstrat documentele respective în casa sa, încălcând în mod direct legea federală”, a declarat directorul FBI, Kash Patel, într-un comunicat.

Procurorii au folosit numeroasele comentarii ale lui Bolton în mass-media cu privire la partajarea informațiilor clasificate și utilizarea chat-urilor criptate pentru a demonstra că fostul consilier de securitate națională are o „înțelegere profundă a modului în care trebuie gestionate corect informațiile clasificate și a consecințelor potențiale ale nerespectării acestei obligații”, potrivit actului de acuzare.

Într-o critică adusă lui Hillary Clinton pentru utilizarea unui server privat de e-mail în perioada în care a condus Departamentul de Stat – citată în actul de acuzare – Bolton a declarat în 2017, cu un an înainte de a intra în serviciul lui Trump, că „dacă aș fi făcut la Departamentul de Stat ceea ce a făcut un înalt funcționar al guvernului SUA, aș fi închis chiar acum”.

Bolton spune că este victima Departamentului de Justiție al lui Trump

Bolton a emis joi seara o declarație în care spune că a devenit cea mai recentă țintă a lui Trump în utilizarea Departamentului de Justiție ca armă.

El a spus că cartea sa, „The Room Where It Happened” (Camera în care s-a întâmplat), a fost revizuită și aprobată de „funcționarii de carieră competenți și experimentați” și că FBI a fost informat în detaliu despre piratarea e-mailului său în 2021. În cei patru ani ai administrației Biden, a spus Bolton, nu au fost formulate acuzații împotriva sa.

„Apoi a venit Trump 2, care întruchipează ceea ce șeful poliției secrete a lui Joseph Stalin a spus odată: «Arată-mi omul și îți voi arăta crima»”, a spus Bolton.

„Aceste acuzații nu se referă doar la atenția pe care mi-o acordă mie sau jurnalelor mele, ci și la eforturile sale intense de a-și intimida adversarii, pentru a se asigura că numai el decide ce se spune despre comportamentul său”, a adăugat el. „Disidența și dezacordul sunt fundamentale pentru sistemul constituțional american și extrem de importante pentru libertatea noastră. Aștept cu nerăbdare lupta pentru a-mi apăra comportamentul legal și pentru a expune abuzul său de putere.”

Trump, între timp, se afla la Casa Albă, participând la o conferință de presă despre prețurile medicamentelor pentru fertilizarea in vitro, când a fost prezentată acuzarea.

„Este, știți, o persoană rea. Cred că este un tip rău”, a spus Trump când a aflat de acuzare. „Da, e un tip rău, păcat, dar așa stau lucrurile, nu?”

Ancheta a început în timpul mandatului lui Biden

Deși primul Departament de Justiție al lui Trump a încercat inițial să blocheze memoriile lui Bolton din 2020 și a investigat dacă Bolton a încălcat legea prin includerea unor informații pe care administrația le considera clasificate, cazul a fost închis în 2021.

Este o anchetă privind atacurile cibernetice din Iran, începută în 2021 sub administrația Biden, care a dus lucrurile la punctul actual.

Pentru procurori și anchetatorii FBI, o parte din eforturile lor s-au concentrat pe menținerea cazului în afara agitației politice care planează asupra Departamentului de Justiție, întrucât Trump a insistat public pentru urmărirea penală a dușmanilor săi politici, printre care se numără și Bolton.

Spre deosebire de urmăririle penale intentate împotriva fostului director al FBI, James Comey, și a procurorului general al statului New York, Letitia James, cazul Bolton a beneficiat în continuare de sprijinul procurorilor și anchetatorilor de carieră, au declarat persoane informate în legătură cu acest subiect.

Ce urmează pentru Bolton?

Dacă se dovedesc a fi adevărate, acuzațiile sunt mai grave decât cele din alte anchete de mare amploare privind gestionarea necorespunzătoare a materialelor clasificate, cum ar fi cele legate de Hillary Clinton, Mike Pence, Joe Biden și Trump, a declarat Elie Honig, analist juridic senior al CNN.

Asta pentru că Bolton este acuzat că ar fi „diseminat în mod activ” informații clasificate de „cel mai înalt nivel” către membri ai familiei care nu aveau autorizație de securitate. Și când e-mailul lui Bolton a fost piratat de Iran, el ar fi omis să menționeze că folosea contul de e-mail pentru a partaja astfel de informații.

„Dacă Departamentul Justiției poate dovedi acest lucru, este o problemă foarte gravă pentru John Bolton”, a spus Honig.

Cazul a fost repartizat judecătorului districtual american Theodore Chuang, numit în funcție de fostul președinte Barack Obama în 2014.