Ultimele decizii luate de Donald Trump, culminând cu modul în care se desfășoară operațiunea „Epic Fury”, sunt criticate chiar de John Bolton, unul dintre foștii săi consilieri de securitate.

Operațiunea „Epic Furry” provoacă reacții în rândul analiștilor de politică din toată lumea, iar în multe cazuri reacțiile nu sunt pozitive. Este și cazul lui John Bolton, cunoscut diplomat american, fost consilier pentru Securitate Națională (2018–2019) sub președinția lui Donald Trump. și ambasador al SUA la Națiunile Unite (2005–2006) sub George W. Bush. Deși este cunoscut în general ca un „șoim” al politicii externe (hardliner), susținând adesea poziții agresive și schimbarea de regim în țări precum Iran, Coreea de Nord sau Venezuela, Bolton critică acțiune a lui Trump, în unul din cele mai urmărite podcasturi din SUA – The Trump Report.

El o anumită lipsă de fermitate din partea lui Trump și nu ezită să critice acest aspect. John Bolton crede că Donald Trump ar trebui să dea undă verde unor acțiuni mult mai agresive și că ezită inutil, în speranța că iranienii vor ceda.

„Știți, a prelungit termenul limită pentru intensificarea atacurilor asupra infrastructurii energetice până pe 6 aprilie, pentru a oferi șansa negocierilor Iran-SUA, despre care spune că au loc, dar care nu au avut loc în persoană. Ar putea începe astăzi. Suntem abia pe 2 (n.r.- data realizării acestui podcast). Mai sunt câteva zile. Dar cu siguranță nu vei obține un acord prin schimb de cărți poștale prin intermediari. Deci, ar trebui să spunem că perspectivele pe termen scurt în acest punct sunt că vom intensifica atacurile și că războiul va continua încă două sau trei săptămâni. Așa cum a spus el, cred că piețele au citit-o la fel. De aceea petrolul a crescut și acțiunile au scăzut în această dimineață”, a spus Bolton.

Schimbarea regimului de la Teheran, obligatorie

Cu acest prilej, fostul consilier al președintelui a analizat discursul lui Trump despre războiul cu Iranul, iar o primă critică a venit din cauza faptului că, susține expertul, schimbarea de regim la Teheran, acum negată de americani, ar fi singura soluție. Argumentul său principal este că simpla distrugere a echipamentelor nucleare nu este suficientă. Asta pentru că, spune el, oamenii de știință iranieni pot oricând să reconstruiască programul nuclear.

„Aici este adevărata dilemă: chiar dacă am sparge fiecare piesă de echipament folosită în programul nuclear și am scoate tot uraniul îmbogățit pe care l-am putea găsi, Iranul și oamenii săi de știință și tehnicienii săi încă au capacitatea intelectuală de a începe programul de la capăt. Și dacă regimul rămâne la putere, asta vor face. Acum au suferit multe daune, dar au expertiza necesară pentru a-l pune la loc. Și de aceea schimbarea regimului este necesară, deoarece până când nu ai un regim care să spună „nu vrem arme nucleare”, suntem în pericol”, a mai spus el.

Bolton s-a referit și la războiul de 12 zile din 2025, când americanii au bombardat intens siturile nucleare ale Iranului. Expertul a comparat operațiunea respectivă cu tunderea ierbii. Concret, John Bolton a folosit metafora tăierea ierbii (mowing the lawn) pentru a descrie atacurile limitate care, în viziunea lui doar amână rezolvarea problemei în Iran.

Acțiunile lui Trump, comparate cu tunderea ierbii

„Ei bine, este din nou un caz... războiul de 12 zile de anul trecut a fost o operațiune de „tuns iarba”. Nu este nimic greșit în a tunde iarba, decât dacă recunoști că, dacă ești pregătit să o faci la nesfârșit, ar putea veni o zi când vei tunde iarba greșită și te vei trezi a doua zi dimineață descoperind că ayatolahii au arme nucleare. Deci este cu adevărat un proces de logică: odată ce spui că regimul în sine este problema, singura soluție pe termen lung — și nu este vorba doar de aceste amenințări, este vorba de pacea și stabilitatea în Orientul Mijlociu ca întreg — este ținerea Rusiei și Chinei afară, separându-le de proxy-ul lor, de ayatolahi. Și ar fi fost mai ușor să facem asta cu mult timp în urmă, dar acesta este un moment la fel de bun ca oricare altul, având în vedere cât de nemulțumit este poporul iranian și cât de înstrăinați sunt de regim, cât de nepopular este regimul și de ce, cu asistență de la noi, ar putea, într-o situație de colaps al regimului, să schimbe regimul”, crede Bolton.

De altfel, el consideră că Trump este nesigur și că nu are o strategie foarte clară. Aici, expertul vine cu exemplul blocării strâmtorii Hormuz, care l-ar fi surprins pe Trump, deși această opțiune a Iranului ar fi trebuit să-i fie cunoscută și să o anticipeze.

Altfel, Statele Unite ar fi obligate acum să spargă blocajul iranian și să redea traficului internațional strâmtoarea Hormuz. În caz contrar, consideră expertul, dacă americanii se vor retrage fără a redeschide strâmtoarea, acest lucru ar echivala cu o mare înfrângere strategică, iar Iranul, Rusia și China ar căpăta o poziție dominantă în Orientul Mijlociu.

„Cred că ar stabili Iranul ca forța dominantă în regiune. De aceea saudiții și emiratezii și alții sunt, pe bună dreptate, atât de îngrijorați. Și cred că ar oferi axei China-Rusia locul dominant în Orientul Mijlociu. Noi încercăm să îi ținem pe ruși afară din Orientul Mijlociu din 1945. Și Trump practic îi invită înapoi și acum invită și China. Deci, a pleca fără a rezolva problema deschiderii Golfului și a strâmtorii ar fi o înfrângere strategică masivă pentru Statele Unite. Ar avea implicații negative în întreaga lume, deoarece alți aliați ar spune: „dacă voi nu înțelegeți că a fost o înfrângere pentru voi să plecați fără a elimina problema închiderii strâmtorii, atunci ce veți face cu noi când va veni timpul nostru de restriște?”. Deci ar fi greșeala supremă pe care ar face-o. Aceasta ar avea, desigur, efecte în lanț în toată lumea”, a avertizat el.

Furia lui Trump la adresa NATO, mana cereasca pentru Putin

Nici amenințările și criticile lui Trump la adresa NATO nu i-au scăpat lui John Bolton. Toate acestea ar fi, în opinia sa, o greșeală fatală care i-ar oferi lui Vladimir Putin exact ceea ce își dorește - libertate de acțiune și o putere mai mare pentru a amenința și a ține sub presiune întreaga Europă.

La final, el a fost întrebat de realizatoarea podcastului, jurnalista Maddie Hale, unde ar duce amenințările repetate la adresa NATO.

„Este o altă mare greșeală. El poate slăbi NATO, poate fatal, fără să se retragă. Dar aș putea spune că se poate retrage unilateral. Aceasta este prerogativa președintelui. Există un statut care pretinde că necesită aprobarea Camerei și a Senatului pentru asta. Aceasta este neconstituțional. Și vorbesc ca cineva care a ajutat la negocierea ieșirii președinților din multe tratate. Nu le-a plăcut tratatul ABM din 1972. George W. Bush s-a retras din tratatul Forțelor Nucleare cu Rază Intermediară, tratatul INF din care s-a retras Trump. Nu s-a auzit niciun sunet din partea Congresului. Nu am avut nevoie de aprobarea lor. Este o decizie prezidențială să se retragă. Și dacă Trump se retrage și cineva spune „Dumnezeule, a încălcat un statut al Congresului”, el va spune „Să mă dea în judecată”, a încheiat John Bolton.

„The Trump Report”, podcastul care îl critică pe președinte

The Trump Report este un podcast video (difuzat în principal pe YouTube și rețele sociale) produs de grupul media Daily Express din Marea Britanie. În pofida faptului că numele sugerează o orientare pro-Trump, emisiunea este în realitate foarte critică față de administrația actuală și invită des critici duri ai lui Trump, precum John Bolton, pentru a diseca deciziile actualului președinte. Podcastul este extrem de popular în rândul celor care urmăresc geopolitica în timp real, oferind analize „la cald” după evenimente majore (discursuri prezidențiale, atacuri militare).

Maddie Hale este o jurnalistă și prezentatoare britanică, cunoscută pentru colaborările sale cu platforme de analiză politică din Marea Britanie și SUA. Ea s-a remarcat prin stilul de intervievat direct, axat pe obținerea unor reacții rapide de la figuri politice controversate.