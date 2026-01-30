Fost prezentator CNN și o jurnalistă, arestați după ce au relatat despre un protest față de ICE la o biserică din Minnesota

Un fost prezentator CNN și o jurnalistă independentă au fost arestați de agenți federali ai guvernului SUA, în legătură cu un protest față de operațiunile ICE, desfășurat într-o biserică din St. Paul, Minnesota.

Don Lemon și Georgia Fort transmiteau live în momentul în care zeci de protestatari anti-ICE (agenția americană pentru imigrație) au intrat în forță în biserica Cities Church pe 18 ianuarie, întrerupând slujba religioasă și provocând confruntări tensionate, scrie CNN. Manifestanţii credeau că directorul adjunct al biroului local al ICE oficia slujbe în calitate de pastor.

Procurorul general Pam Bondi a anunțat vineri că, în total, patru persoane au fost arestate „în legătură cu atacul coordonat” asupra bisericii. Celelalte două persoane sunt Trahern Jeen Crew și Jamael Lydell Lundy.

„La ordinul meu, în această dimineaţă (vineri), agenţii federali l-au arestat pe Don Lemon”, dar și pe alte trei persoane, inclusiv o jurnalistă independentă şi un fost candidat democrat la Camera Reprezentanţilor, a scris Pam Bondi, care justifică arestările prin presupusa implicare în „atacul coordonat” asupra unei biserici din Saint Paul, când protestatarii au perturbat o slujbă religioasă.

Don Lemon, fost prezentator CNN care acum are propria emisiune pe YouTube și alte platforme, urma să apară vineri în fața unui tribunal federal din Los Angeles.

El se afla în Los Angeles pentru a relata despre premiile Grammy și a fost arestat după ora 23:00, într-un hol de hotel din Beverly Hills.

Avocatul lui Don Lemon susține că acesta a acționat ca jurnalist, protejat de Primul Amendament, și că arestarea sa reprezintă un atac fără precedent asupra libertății presei. Lemon afirmă că a fost la protest doar pentru a filma și nu ca activist și va contesta acuzațiile în instanță.

Georgia Fort a spus același lucru într-o transmisiune live pe Facebook, în momentul în care agenții federali au venit să o aresteze la domiciliu.

Ea susține că este urmărită penal doar pentru că a filmat protestul și că îi este încălcat dreptul constituțional la libertatea presei.

O primă încercare de a-l acuza pe Don Lemon a eșuat din lipsă de dovezi, dar procurorii au revenit cu noi acuzații prin marele juriu.

Este neobișnuit ca un jurnalist să fie pus sub acuzare penală, iar cazul ridică probleme privind protecția oferită de Primul Amendament. Oficialii susțin că Lemon nu avea drept de acces pe proprietatea bisericii și că slujba a fost perturbată.

Organizațiile pentru libertatea presei condamnă arestarea, considerând-o o intimidare și o încălcare a drepturilor constituționale.

CNN, fostul angajator al lui Lemon, a transmis că arestarea ridică serioase semne de întrebare privind libertatea presei și a amintit că o instanță federală din Minnesota stabilise anterior că nu există dovezi de comportament penal în activitatea jurnaliștilor prezenți la protest.

Postul a subliniat că Primul Amendament protejează dreptul jurnaliștilor de a documenta și relata liber evenimente de interes public.