Primarul din Minneapolis avertizează: „Următorul oraș ar putea fi oricare”. Trump ajunge la un acord cu democrații pentru evitarea blocajului guvernamental

Orașul american Minneapolis se află în centrul unei crize politice și sociale generate de ofensiva administrației Trump împotriva imigrației ilegale. Primarul orașului, Jacob Frey, a avertizat că Minneapolis a fost supus unei „invazii” de agenți federali și a transmis un mesaj dur către alte orașe care ar putea urma, notează SkyNews.

Declarațiile edilului vin în contextul intensificării operațiunilor desfășurate de ICE, după ce doi locuitori ai orașului au fost uciși de agenți federali. Potrivit autorităților locale, teama s-a instalat în rândul populației, unii rezidenți apelând chiar la instructori de arme pentru autoapărare.

În acest climat tensionat, șeful administrației pentru securizarea frontierei a anunțat că ICE va continua „operațiunile țintite”, dar a precizat că se lucrează la un „plan de retragere” în Minnesota. Acesta presupune reducerea intervențiilor stradale și concentrarea activității agenților în penitenciare și centre de detenție. „Mai mulți agenți în închisori înseamnă mai puțini agenți pe străzi”, a explicat oficialul.

Criza de la Minneapolis a avut ecouri și la Washington. Democrații au blocat un amplu pachet de finanțare guvernamentală, apropiind Statele Unite de un blocaj administrativ, în semn de protest față de politicile de imigrație ale administrației Trump. Aceștia au cerut eliminarea fondurilor alocate Departamentului pentru Securitate Internă, din care face parte ICE.

Ulterior, potrivit unor surse citate de presa americană, Donald Trump a ajuns la un acord cu liderii democrați. Înțelegerea prevede finanțarea temporară, pentru două săptămâni, a Departamentului pentru Securitate Internă, precum și avansarea mai multor proiecte de lege bugetare, pentru a evita blocajul guvernamental.

Pe fondul acestor evenimente, un sondaj recent arată că rata de aprobare a președintelui SUA a scăzut la 37%, jumătate dintre americani considerând că măsurile privind imigrația au fost mai dure decât se așteptau.

Tensiunile au impact și asupra scenei politice locale. În Minnesota, criza imigrației a influențat cursa pentru funcția de guvernator, după retragerea actualului guvernator democrat, Tim Walz, implicat într-un scandal major de fraudă. Senatoarea Amy Klobuchar și-a anunțat candidatura, promițând că va „apăra ceea ce este corect”.

Situația din Minneapolis a generat reacții inclusiv în mediul cultural. Bruce Springsteen a lansat recent o piesă dedicată celor două victime, descriind orașul drept scena unui „act de teroare de stat” și criticând dur administrația Trump și conducerea ICE.