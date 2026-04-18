Misterul OZN-urilor revine: Trump promite dezvăluiri foarte interesante „foarte, foarte curând”

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a declarat că administrația sa a identificat o serie de documente pe tema fenomenelor aeriene neidentificate (OZN), pe care le-a descris drept „foarte interesante”, precizând că primele materiale ar putea fi făcute publice în perioada următoare.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat de gruparea „Turning Point USA”, desfășurat la Phoenix, Arizona, unde Trump a vorbit în fața unui public format în principal din tineri susținători conservatori.

Liderul american a afirmat că procesul de analiză a arhivelor guvernamentale este în desfășurare și că rezultatele preliminare au scos la iveală un volum semnificativ de informații.

„Am găsit o mulțime de documente foarte interesante, iar primele publicații vor începe foarte, foarte curând, astfel încât veți putea vedea dacă fenomenul este real”, a declarat Trump în cadrul discursului său, scrie dailymail

Anterior, în luna februarie, președintele american a transmis că a ordonat mai multor agenții federale să demareze procesul de identificare și publicare a dosarelor guvernamentale referitoare la OZN-uri, fenomene aeriene neidentificate și posibile informații privind viața extraterestră. Decizia a fost justificată prin interesul public crescut față de acest subiect.

Inițiativa vine în contextul în care tema OZN-urilor a revenit în atenția publică și politică din Statele Unite, inclusiv prin audieri în Congres și solicitări oficiale adresate Departamentului Apărării pentru desecretizarea unor înregistrări video.

Potrivit publicației citate, printre materialele cerute s-ar număra zeci de filmări cu fenomene aeriene neidentificate, unele datând din ultimii ani și surprinse în apropierea unor baze militare sau spații aeriene sensibile.

De asemenea, în spațiul public au existat declarații anterioare ale unor foști oficiali americani privind existența unor informații clasificate despre astfel de fenomene.

Subiectul a fost alimentat și de declarații ale fostului președinte Barack Obama, care a afirmat într-un interviu că fenomenele neidentificate sunt „reale”, deși nu există confirmări privind natura lor.

Trump a criticat anterior aceste afirmații, susținând că ar fi fost făcute pe baza unor informații clasificate.