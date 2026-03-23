Luni, 23 Martie 2026
Adevărul
Fiecare rachetă lansată de SUA împotriva Iranului „ustură” economia americană. Cât de mare este, de fapt, impactul

Fiecare rachetă lansată de Statele Unite împotriva Iranului consumă din rezervele de wolfram ale SUA, iar resursele petroliere americane nu sunt o protecţie garantată împotriva şocului energetic al războiului din Orientul Mijlociu, arată Reuters în comentarii publicate luni.

FOTO FB United States Air Force﻿
Armata SUA a tras mii de rachete în ofensiva aeriană pe teritoriul iranian, iar majoritatea - dacă nu toate - conţin wolfram, un metal extrem de dur, dens şi rezistent la temperaturi înalte; aceste proprietăţi ale sale şi ale unor aliaje dau rachetelor posibilitatea de a străpunge blindaje sau buncăre subterane, arată aceeași agenție, citată de Agerpres.

Acest metal poate fi recuperat din piese cum ar fi burghiele, dar nu şi din muniţiile consumate, de unde se pierde pentru totdeauna.

Conflictul din Orientul Mijlociu - care vine după patru ani de război în Ucraina - nu goleşte doar stocurile de rachete, ci şi cele de metale care asigură eficienţa letală a acestora, iar piaţa mondială se confrunta deja cu probleme înainte de restricţiile la export ale Chinei anunţate în februarie 2025, ca reacţie la taxele vamale impuse de SUA. Piaţa este acum de-a dreptul în criză.

Cotații în creștere

Cotaţia parawolframatului de amoniu (APT, intermediar pentru producerea wolframului metalic) a sărit de la 400 de dolari tona în urmă cu un an la peste 2200 de dolari tona.

Referitor la ţiţei, preşedintele american Donald Trump conta, când a declanşat războiul, pe rezervele imense ale SUA, care constituie un scut în faţa şocurilor energetice, însă - după aprecierea Reuters - unul mai fragil decât se credea.

Petrolul a înregistrat creșteri ale cotațiilor în întreaga lume, însă blocarea Strâmtorii Ormuz după atacurile americano-israeliene împotriva Iranului, începute în 28 februarie, au adus Statelor Unite un plus mai mic decât altor ţări. Ţiţeiul Brent, sortimentul de referinţă global, s-a scumpit cu circa 55%, ajungând la circa 110 dolari pe baril, în timp ce West Texas Intermediate (WTI) a urcat doar cu 50%, la 99 de dolari barilul. Diferenţa este cea mai mare din ultimul deceniu, cu excepţia unui maxim temporar în timpul pandemiei de COVID-19.

Schimbare structurală pe pieţele energetice.

Evoluţiile înregistrate de pieţele petroliere reflectă o schimbare structurală pe pieţele energetice. SUA sunt acum cel mai mare producător de petrol şi gaz din lume şi exportă mai multă energie decât importă, datorită expansiunii puternice a ponderii şisturilor bituminoase în ultimii 15 ani. Rafinăriile americane importă totuşi petrol pentru optimizare, inclusiv din Orientul Mijlociu, care a contribuit anul trecut cu aproximativ 4% din consum, însă America este mult mai puţin expusă direct la consecinţele războiului decât Asia sau Europa.

Avantajul Statelor Unite se reduce însă rapid, apreciază editorialistul Ron Bousso, ale cărui concluzii nu sunt automat însuşite de Reuters, după cum precizează agenţia.

Cumpărătorii asiatici şi europeni se orientează tot mai mult spre resurse alternative la cele din Golf, inclusiv spre SUA, ale căror exporturi se îndreaptă spre un recorduri de 4,6 milioane de barili de ţiţei pe zi şi 3,2 milioane de barili de carburanţi rafinaţi, în special benzină şi motorină. Evoluţia creează o presiune asupra pieţei interne americane.

În SUA, preţul benzinei la pompă a crescut luna aceasta cu peste 30% şi va depăşi probabil pragul de 4 dolari pe galon în următoarele zile, în ciuda eforturilor Casei Albe de a tempera scumpirile, iar motorina a ajuns săptămâna trecută la peste 5 dolari galonul (1.32 euro litrul - n. red), prag care a mai fost depăşit o singură dată în istorie.

Lecţia este categorică: pe pieţele petroliere interconectate, abundenţa resurselor proprii nu asigură imunitatea, conchide jurnalistul citat.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Când riscul devine real: „Operațiunea Epic Fury a fost de o aroganță uluitoare. Un atac nuclear ar aduce Armaghedonul”
digi24.ro
image
Trei frați din Iași de 1, 3 și 5 ani, suspecți de malarie. Se întorseseră recent dintr-o vacanță în Africa
stirileprotv.ro
image
Cât a plătit un client Uber pentru o cursă de 9 km în București. Șoferul a crezut ca este o glumă
gandul.ro
image
Trei cazuri suspecte de malarie la copii, în Iași. Bolnavii sunt frați care au călătorit în Africa
mediafax.ro
image
Ofertă pentru fotbalistul convocat în premieră de Mircea Lucescu pentru Turcia – România: „Salariul, mai mult decât dublu!”
fanatik.ro
image
John Foreman, fost atașat militar al Marii Britanii la Moscova și Kiev: „Probabil, Putin a crezut din nou că a venit Crăciunul mai devreme”
libertatea.ro
image
VIDEO. O polițistă a fost surprinsă în timp ce spăla geamurile la serviciu
digi24.ro
image
Becali încearcă marea lovitură în mercato: internaționalul pe care și l-a dorit dintotdeauna! » Rădoi l-a sunat deja pe jucător: salariu de nabab
gsp.ro
image
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
digisport.ro
image
Patru zodii se bucură de protecție divină, după echinocțiul de primăvară 2026
stiripesurse.ro
image
O cosmeticiană care a stat un an într-o închisoare din Dubai a ajuns acasă. Familia ei spune că n-a avut acces la duș o lună
antena3.ro
image
Profesor din Capitală, acuzat că l-a bătut pe fiul Marei Bănică. A fost emis ordin de protecție. Cum se apără
observatornews.ro
image
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 9000 de euro. Terenul are peste 1500 de metri pătrați
cancan.ro
image
Ministrul muncii schimbă data la care se dau ajutoarele la pensie. Casa de Pensii confirmă problemele
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
prosport.ro
image
Cum poţi recupera banii împrumutaţi cunoştinţelor chiar dacă nu ai făcut contract. Sfatul avocaţilor: ai 3 ani la dispoziţie pentru demersurile legale
playtech.ro
image
Cum își face, de fapt, cruce Gigi Becali. Detaliul pe care puțini români l-au observat la patronul FCSB
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Memorabil: l-a sunat pe Cristiano Ronaldo și propunerea portughezului l-a lăsat fără cuvinte! ”Un milion de euro”
digisport.ro
image
Vești importante pentru românii care folosesc bani cash: ce se schimbă de la 1 iulie 2027 în toată Europa
stiripesurse.ro
image
Un copil, în vârstă de 5 ani, și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul 9 al unui bloc din București. Unde se afla mama acestuia în momentul incidentului
kanald.ro
image
Elena Gheorghe a anunțat despărțirea în lacrimi! Artista trece prin momente dificile: „Astăzi ne luăm rămas-bun”
wowbiz.ro
image
Ileana Sterp, declarații despre DIVORȚ. A decis să se mute din Sebeș la țară, lângă mama sa, iar de câteva luni nu s-a mai afișat cu soțul ei în public: Niște momente mai grele
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Sorin Brotnei, distracție pe timp de zi la terasă! Akcentul, pus pe voie bună și alcool în sticle mici FOTO și VIDEO
mediaflux.ro
image
Cât costă litrul de benzină în Istanbul si metoda prin care turcii limitează creșterea prețurilor
gsp.ro
image
Oana Zamfir de la Digi FM, clipe de coșmar: „Au fost doi ani în care am fost abuzată fizic. Am fost în ceva care acum mi se pare îngrozitor, mi se ridică părul pe mine când povestesc și mă bucur că am supraviețuit”
actualitate.net
image
Iulia Albu o desființează pe soția președintelui Nicușor Dan: „Cine este Prima Doamnă? Mirabela Grădinaru? Dânsa nu este Prima Doamnă pentru că nu există așa ceva în România”
actualitate.net
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută
click.ro
image
Cornulețe fragede cu apă minerală. Rețeta simplă cu gem, perfectă pentru Postul Paștelui
click.ro
image
Cele 3 zodii care încheie luna martie cu fericire în suflet și zâmbetul pe buze. Viața le surâde pe toate planurile
click.ro
Meghan Markle, Prințul Harry Profimedia jpg
Prințul Harry și Meghan Markle, complet „șocați” de acuzațiile că Andrew Mountbatten-Windsor a asistat când o fată era torturată în casa lor
okmagazine.ro
Goldie Hawn și Kurt Russell foto Profimedia jpg
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună. Dar fără să se căsătorească!
clickpentrufemei.ro
Descoperire arheologică lângă Târgu Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Un cimitir „nemțesc”, reprezentat pe o hartă din secolul XIX, descoperit de arheologi lângă Târgu Neamț
historia.ro
Click!

image
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
image
De ce japonezii nu au praf în casă, iar noțiunea de curățenie generală le este complet necunoscută

OK! Magazine

image
Patru alimente populare pe care Kate Middleton nu are voie să le consume. Și asta doar fiindcă e prințesă

Click! Pentru femei

image
Acum 43 de ani, au decis să-și petreacă tot restul vieții împreună, fără să se căsătorească!

Click! Sănătate

image
Cancer pulmonar: primele simptome pot fi la nivelul ficatului