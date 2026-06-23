FBI a dezvăluit complexul secret în care își pregătește viitorii agenți cibernetici

Un orășel de carton, dar cu o miză cât se poate de reală. FBI a deschis porțile unui complex secret de peste 2.000 de metri pătrați, o „machetă” la scară naturală a societății moderne, concepută special pentru a-și pregăti agenții în fața amenințărilor din spațiul cibernetic.

Facilitatea indoor include tot ce găsim într-o comunitate obișnuită: un supermarket, un hotel, o judecătorie, o benzinărie, dar și case complet mobilate, o companie de utilități, o sală de jocuri video și un centru de date care rulează nu mai puțin de 200 de servere. Dincolo de decorul aparent banal, acest „mediu de instruire tehnică” ascunde o infrastructură complexă, unde fiecare spațiu este conectat la sisteme, rețele și dispozitive funcționale care mimează perfect comportamentul din lumea reală.

Scopul? Pregătirea investigatorilor, analiștilor și specialiștilor criminaliști pentru o eră în care dovezile digitale au devenit pilonul central al oricărei anchete.

Scenarii rupte din realitate

Denumit Kinetic Cyber Range și situat în Huntsville, Alabama, complexul a instruit deja peste 1.400 de cursanți de la deschiderea sa, anul trecut, incluzând atât personal FBI, cât și parteneri din alte agenții guvernamentale.

„Seamănă cu un orășel de provincie, dar joacă un rol uriaș în pregătirea noii generații de investigatori cibernetici pentru obstacolele reale din teren”, au transmis reprezentanții Biroului Federal de Investigații.

Exercițiile nu sunt doar exerciții de imaginație. În luna aprilie, cursanții au fost puși în fața unui atac de tip ransomware simulat, care blocase complet rețeaua unui spital. Într-un alt scenariu, aceștia au exersat extragerea unității electronice de control a unui autoturism – practic, „creierul digital” al mașinii – o procedură critică ce poate reconstitui traseul unui vehicul, modul în care a fost utilizat și, cel mai important, cine s-a aflat la volan.

„Mai real de atât nu se poate”

Dave Beachboard, managerul acestui poligon cibernetic, explică faptul că realismul este cheia succesului în combaterea criminalității informatice moderne:

„Este cel mai realist mediu posibil înainte ca oamenii noștri să plece pe teren. Încercăm să păstrăm scenariile ancorate în realitate. Totul se bazează pe studii de caz din investigații anterioare.”

Într-o lume în care războiul nevăzut din spatele ecranelor poate paraliza infrastructuri critice, FBI își mută strategiile în decoruri reale. Rămâne de văzut dacă acest „orășel-capcană” din Alabama va fi suficient pentru a ține pasul cu inventivitatea hackerilor globali.