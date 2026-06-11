FBI a pus sechestru pe zece site-uri web folosite de presupuși agenți chinezi pentru a recruta oficiali americani

Autoritățile federale americane au preluat controlul asupra a peste zece site-uri de internet care, potrivit oficialilor, erau utilizate de presupuși agenți chinezi pentru a recruta actuali și foști funcționari publici din SUA ce dețin autorizații de securitate.

Conform documentelor oficiale depuse de FBI, rețeaua folosea aceste platforme drept paravan pentru „companii de consultanță” fictive. Scopul acestora era de a atrage cetățeni americani dispuși să ofere informații sensibile sau clasificate în schimbul unor sume de bani.

Site-urile promovau locuri de muncă atractive, precum „analist în afaceri internaționale (la distanță)”, „analist de apărare” sau „oportunități pentru fostul personal militar”.

Anchetatorii au identificat șapte persoane care au fost recrutate prin această metodă. Acestora li s-au cerut rapoarte și analize pe teme geopolitice majore, cum ar fi relațiile dintre SUA și China, situația din Iran sau conflictul israeliano-palestinian, în timp ce coordonatorii exercitau presiuni pentru a obține detalii confidențiale din interiorul instituțiilor guvernamentale.

Fotografii generate de AI și identități false

FBI consideră că persoanele care gestionau această operațiune, localizate în afara Statelor Unite, acționau în interesul guvernului de la Beijing. Totuși, Departamentul de Justiție din SUA a precizat că administratorii platformelor au negat orice legătură cu vreo entitate guvernamentală străină.

Pentru a-și ascunde urmele, rețeaua folosea criptomonede și conturi bancare externe pentru a finanța site-urile și pentru a plăti recruții de pe teritoriul american. Până în prezent, nu este clar dacă prin intermediul acestei scheme au fost transmise documente clasificate.

Raportul FBI arată că suspecții apelau la furt de identitate, imagini și clipuri video generate de inteligența artificială, dar și la promisiunea unor sume considerabile de bani pentru rapoarte de cercetare, în încercarea de a câștiga încrederea țintelor și de a accesa date secrete. De asemenea, aceștia copiau elemente de branding și date de identificare ale unor companii reale din străinătate pentru a părea legitimi.

Gafe în organizarea platformelor fictive

În ciuda metodelor tehnologice avansate, anchetatorii au descoperit și erori surprinzătoare pe unele dintre platformele utilizate. Pe unul dintre site-urile sechestrate, secțiunea de recenzii și mărturii ale clienților conținea numele și descrierile personajelor din celebra comedie americană „Anchorman” (Copoiul de presă), inclusiv ale personajelor interpretate de actorii Will Ferrell (Ron Burgundy) și Steve Carell (Brick Tamland).

Această acțiune a FBI vine în contextul unor avertismente lansate încă de anul trecut de Serviciul de Investigații Criminale al Marinei (NCIS). Instituția avertiza că actori străini încearcă activ să abordeze angajați federali prin intermediul rețelelor profesionale, precum LinkedIn sau Upwork, profitând în special de persoanele care își actualizează profilul cu mențiunea că sunt în căutare de noi oportunități de muncă.