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Strategia SUA în Filipine: Tehnologia autonomă, noua armă de descurajare în fața expansiunii Chinei

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Statele Unite au livrat armatei filipineze patru vehicule autonome maritime, capabile să opereze atât la suprafața apei, cât și sub apă, într-o mișcare menită să consolideze capacitățile de supraveghere ale Manilei în contextul disputelor tot mai intense cu China în Marea Chinei de Sud.

SUA trimit submarine autonome în Filipine. FOTO: Profimedia
SUA trimit submarine autonome în Filipine. FOTO: Profimedia

Ambasada SUA la Manila a anunțat că echipamentele, evaluate la 754 de milioane de pesos filipinezi (aproximativ 13 milioane de dolari), reprezintă o nouă etapă în cooperarea militară dintre cele două state, potrivit Agerpres. 

„Livrarea acestor aparate demonstrează angajamentul nostru de a asigura un Indo-Pacific liber şi deschis, prin consolidarea capacităţii Filipinelor de a detecta şi răspunde provocărilor maritime şi activităţilor ilegale pe mare”, a transmis misiunea diplomatică americană.

Vehiculele autonome Triton sunt alimentate cu energie solară și pot funcționa fără întrerupere timp de până la 30 de zile, colectând date atât la suprafața oceanului, cât și în mediul subacvatic.

Însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Manila, Bridgette Walker, a subliniat importanța acestor sisteme într-o regiune considerată strategică la nivel global.

„Domeniul maritim al Indo-Pacificului este vast, conflictual şi crucial, iar Filipine se află în centrul acestuia. Marea Chinei de Sud necesită o supraveghere constantă şi de lungă durată pe care nicio navă sau aeronavă nu o poate asigura singură”, a declarat oficialul american.

Livrarea are loc pe fondul tensiunilor persistente dintre Filipine și China privind suveranitatea asupra unor insule și recife din Marea Chinei de Sud. În ultimii ani, au fost raportate numeroase incidente între navele și aeronavele celor două state în această zonă strategică, traversată de aproape 30% din comerțul maritim mondial și considerată bogată în resurse energetice și piscicole.

Cooperarea militară dintre Manila și Washington s-a intensificat semnificativ după venirea la putere a președintelui filipinez Ferdinand Marcos Jr., în 2022. Statele Unite și Filipine sunt legate printr-un tratat de apărare reciprocă, iar Washingtonul și-a reafirmat în repetate rânduri sprijinul pentru aliatul său din Asia de Sud-Est.

Războiul comercial SUA - China capătă noi dimensiuni. Beijingul a anunțat, luni, că sancționează zeci de firme americane din apărare şi aeronautică, după ce Pentagonul a introdus pe o listă neagră a „companiilor militare” Alibaba, Baidu şi BYD, la o lună după o vizită la Beijing a preşedintelui american Donald Trump menită să destindă tensiunile între cele două mari puteri.

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