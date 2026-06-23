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Rectorul SNSPA, Remus Pricopie, la „Interviurile Adevărul”

Memoriile pierdute ale unui supravieţuitor de la Hiroshima, descoperite într-o arhivă din SUA. Acestea vor sta la baza unui film

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Memoriile unui bărbat care a supravieţuit ororilor de la Hiroshima urmează să fie publicate pentru prima dată în această vară, după ce au fost descoperite într-o arhivă din SUA. Acestea vor sta la baza unui film.

Bomba de la Hiroshima
Bomba de la Hiroshima FOTO; Getty Images

Memoriile de 230 de pagini au fost scrise acum aproape 80 de ani de Kiyoshi Tanimoto, care a fost martor la distrugerea oraşului după aruncarea bombei atomice în 1945. Acum, el va fi interpretat într-un lungmetraj de Takehiro Hira, cunoscut pentru rolul detectivului din drama japonezo-britanică "Giri/Haji", difuzată pe Netflix. Preproducţia începe în noiembrie, înaintea filmărilor din februarie 2027, potrivit News.

Filmul este produs de Donald Rosenfeld, fost preşedinte al Merchant Ivory Productions, printre clasicele de epocă ale cărui producţii se numără "Howards End", cu Emma Thompson în rolul principal. Rosenfeld a declarat pentru The Guardian că, având în vedere ameninţările nucleare iminente din zilele noastre, un film despre Hiroshima şi publicarea mărturiei unui supravieţuitor nu ar putea fi mai oportun.

"Este o analiză aprofundată a efectelor acestei bombe teribile", a spus el. "Este un subiect extrem de actual, având în vedere situaţia din Iran şi din Coreea de Nord. Nu-ţi poţi imagina nimic mai grav decât Hiroshima, dar ar putea fi şi mai rău - se presupune că astăzi puterea ar fi de 10.000 de ori mai mare. Trebuie să ne asigurăm cu adevărat că aşa ceva nu se va mai întâmpla niciodată".

La 6 august 1945, Statele Unite au atacat Hiroshima cu o bombă atomică, în încercarea de a pune capăt celui de-al Doilea Război Mondial. Primul atac nuclear din istorie a decimat oraşul, reducându-l la ruine. Se estimează că 120.000 de persoane au murit în primele patru zile de la explozie. Cadavrele au fost arse şi desfigurate din cauza expunerii acute la radiaţii. Trei zile mai târziu, americanii au aruncat o bombă cu plutoniu asupra oraşului Nagasaki, ucigând aproximativ 73.000 de persoane. La 15 august, Japonia s-a predat, punând capăt războiului.

Tanimoto, care a murit în 1986 la vârsta de 77 de ani, a fost un preot metodist din Hiroshima, a cărui viaţă a fost cruţată pentru că, întâmplător, în acea zi era plecat, transportând un dulap într-un alt oraş.

Când s-a întors, a găsit scene de groază inimaginabile. Deşi a crezut iniţial că acestea nu ar putea fi descrise niciodată în cuvinte, a decis în cele din urmă că o carte de memorii "ar contribui la asigurarea faptului că nimeni nu va mai trece vreodată prin aşa ceva", a declarat fiica sa, Koko Tanimoto Kondo.

În prefaţa memoriilor, Kondo scrie despre necesitatea ca generaţiile viitoare să-şi amintească aceste evenimente, întrucât "amintirea este speranţa noastră de supravieţuire ca fiinţe umane".

După ce a rămas nepublicată şi uitată într-o arhivă din SUA, cartea de memorii va fi publicată la 6 august, de ziua comemorării de la Hiroshima, de Random House în SUA şi de Penguin la nivel mondial. Cartea a fost deja vândută în majoritatea teritoriilor importante. Rosenfeld a descris-o ca fiind "scrisă frumos".

Memoriile, publicate în această vară

Memoriile vor fi publicate de edituri din întreaga lume în această vară, cu o prefaţă de 9.000 de cuvinte scrisă de Kondo, care are acum 81 de ani. Ea scrie: "Timp de mulţi ani nu am putut locui în Hiroshima, oraşul meu natal. În ziua în care a fost aruncată bomba atomică aveam opt luni, eram un bebeluş în braţele mamei mele. Au trecut 40 de ani până când a reuşit să-mi povestească, cu propriile ei cuvinte, cum am supravieţuit. Puţini oameni vorbeau despre acea perioadă. Amintirile îi făceau să tacă".

Ea adaugă că "explozia a distrus aproape totul în centrul oraşului Hiroshima" şi că temperatura la nivelul solului a fost de aproximativ 4.000°C: "A ars lemnul, ţiglele, betonul şi carnea umană". De asemenea, ea este implicată în realizarea filmului, punându-i pe realizatori în legătură cu supravieţuitorii sau cu familiile acestora, în cadrul cercetării lor.

Filmul este intitulat "Hiroshima, 8:15", de la ora exactă la care a fost aruncată bomba. Regia şi scenariul sunt semnate de Phil Joanou, regizorul filmului poliţist "State of Grace".

Memoriile au fost descoperite în Biblioteca Beinecke de cărţi rare şi manuscrise de la Universitatea Yale din New Haven, Connecticut, printre documentele lui John Hersey, reporterul american laureat al Premiului Pulitzer, care a decedat în 1993. Hersey s-a împrietenit cu Tanimoto în timpul unei vizite la Hiroshima, la opt luni după explozia bombei, eveniment care i-a inspirat relatarea documentară din 1946, intitulată "Hiroshima", pe care se bazează şi filmul.

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