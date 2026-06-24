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Epurări la Pentagon continuă. Comandantul Armatei SUA în Europa și Africa, generalul Chris Donaghue, își va părăsi postul înainte de termen

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Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a instalat o adevărată atmosferă de teamă, care s-a propagat prin toate structurile Armatei SUA, ajungând până la cel mai înalt nivel al conducerii militare.

Generalul Chris Donaghue,a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul în 2021/FOTO:X
Generalul Chris Donaghue,a fost ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul în 2021/FOTO:X

Generalul Chris Donahue, comandantul forțelor terestre americane în Europa și Africa, urmează să își părăsească prematur funcția, devenind cea mai recentă victimă a valului de epurări orchestrat de Hegseth în rândul corpului de ofițeri superiori. Informația a fost dezvăluită de publicația Financial Times, care citează surse bine informate de la Washington.

Generalul Donahue, un veteran extrem de respectat al forțelor pentru operații speciale, care a jucat un rol crucial în coordonarea sprijinului american acordat Ucrainei,— își va anunța demisia miercuri, 24 iunie. În primele luni ale invaziei pe scară largă declanșate de Rusia, Donahue a fost direct responsabil de legătura cu Kievul: a gestionat fluxul de informații clasificate, a supervizat livrările de armament și a coordonat instruirea trupelor ucrainene. Din postura sa de comandant în Europa și Africa, el reprezenta o piesă de bază în arhitectura de securitate și în dialogul strategic cu aliații transatlantici.

O atmosferă de teroare la vârful armatei

Înlăturarea lui Donahue vine la doar două luni după ce Hegseth l-a demis pe generalul Randy George din funcția de șef al statului major al armatei, o decizie care a provocat o vie indignare și consternare în rândul oficialilor din Pentagon. Potrivit surselor, Donahue își va încheia oficial cariera militară în luna iulie.

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Cu o carieră lungă în teatre de operații precum Irak și Siria, generalul Donahue a intrat în istorie ca fiind ultimul soldat american care a părăsit Afganistanul în 2021, în timpul retragerii ordonate de administrația Biden. Deși motivele exacte ale demiterii sale rămân neclare, este de notorietate faptul că Pete Hegseth a criticat dur modul haotic în care s-a desfășurat evacuarea din Afganistan și a cerut investigații amănunțite.

Această nouă demisie trimite unde de șoc în interiorul forțelor armate. Foști oficiali militari de rang înalt au declarat pentru FT că acțiunile lui Hegseth au instaurat un climat de nesiguranță și frică, paralizând leadershipul militar.

„Ca ofițer care s-a remarcat direct pe câmpul de luptă, conducând cele mai elite unități în anii cei mai duri ai războaielor din Irak și Afganistan, Donahue a câștigat un respect profund atât în rândul forțelor speciale, cât și al armatei convenționale”, a explicat Sean Naylor, expert american în operațiuni speciale și spionaj.

Lista neagră a lui Hegseth

În ultimele 18 luni, epurările de la Pentagon au căpătat proporții fără precedent. Hegseth a înlăturat zeci de ofițeri de rang înalt, printre care: generalul Charles Brown – demis din funcția de șef al Statului Major Întrunit; amiralul Lisa Franchetti – prima femeie aflată la conducerea operațiunilor navale ale Marinei SUA; generalul de aviație Timothy Haugh – fost șef al Agenției Naționale de Securitate (NSA) și al Comandamentului Cibernetic.

De asemenea, secretarul Apărării a blocat promovarea a numeroși ofițeri superiori, fără a oferi vreo justificare oficială pentru deciziile sale.

Schimbarea de paradigmă în securitatea europeană

Demiterea generalului Donahue survine într-un moment extrem de sensibil, când Pentagonul reevaluează întreaga prezență militară americană pe continentul european. În același timp, președintele Donald Trump intensifică presiunile asupra aliaților din NATO, cerându-le imperativ să își asume o responsabilitate financiară și militară mult mai mare pentru propria apărare și pentru susținerea Ucrainei.

Pe fundalul unei retrageri treptate a Statelor Unite din prima linie a securității europene, echilibrul de forțe de pe continent se reconfigurează dramatic, punând capitalele europene în fața unor alegeri geopolitice extrem de dificile pentru viitor.

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