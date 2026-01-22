search
Economia SUA a crescut cu 4,4% în trimestrul trei din 2025, cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, în ciuda scumpirilor și a tarifelor vamale

0
0
Publicat:

Economia Statelor Unite a înregistrat în perioada iulie–septembrie 2025 cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani, susținut în principal de majorarea cheltuielilor de consum, potrivit datelor revizuite publicate joi de Departamentul american al Comerțului.

Economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani. FOTO: Freepik.com
Economia SUA a înregistrat cel mai rapid ritm de creștere din ultimii doi ani. FOTO: Freepik.com

Produsul Intern Brut al SUA a avansat în ritm anual cu 4,4% în trimestrul al treilea din 2025, față de o estimare inițială de 4,3%, depășind așteptările analiștilor, care mizau pe menținerea cifrei preliminare. Este cea mai puternică creștere economică înregistrată din trimestrul al treilea al anului 2023. În trimestrul al doilea din 2025, economia americană crescuse cu 3,8%, relatează Reuters și AP.

Cheltuielile de consum, care reprezintă aproximativ două treimi din activitatea economică a SUA, au urcat cu 3,5% în trimestrul trei, față de un avans de 2,5% în trimestrul precedent. De asemenea, evoluția favorabilă a exporturilor și scăderea importurilor au contribuit la dinamica robustă a economiei din perioada iulie-septembrie 2025.

Creșterea vine în pofida incertitudinilor generate de politicile comerciale ale președintelui Donald Trump, în special de introducerea unor taxe vamale suplimentare. Cu toate acestea, mulți americani rămân nemulțumiți de situația economică, resimțind costurile ridicate de trai.

Economiștii vorbesc despre o „economie în formă de K”, în care gospodăriile cu venituri mari beneficiază de pe urma boom-ului bursier și își sporesc bogăția, în timp ce familiile cu venituri medii și mici sunt afectate de scumpiri și de impactul tarifelor vamale. Diferențele se reflectă și la nivelul companiilor: marile corporații au reușit să absoarbă costurile mai mari și investesc masiv în inteligența artificială, în timp ce firmele mici se confruntă cu dificultăți.

Piața muncii rămâne mai slabă comparativ cu dinamica economiei. Din luna martie, angajatorii americani au creat în medie doar 28.000 de locuri de muncă pe lună, mult sub ritmul din perioada 2021–2023, când se înregistrau aproximativ 400.000 de noi angajări lunar. Totuși, rata șomajului se menține la un nivel scăzut, de 4,4%, semn că firmele sunt prudente atât în privința angajărilor, cât și a concedierilor.

În acest context, Rezerva Federală a SUA (Fed) a decis în decembrie reducerea dobânzii de referință cu 0,25 puncte procentuale, până la intervalul 3,50%–3,75%, însă oficialii băncii centrale au avertizat că nu se așteaptă la noi tăieri de dobândă în viitorul apropiat, pe fondul incertitudinilor legate de piața muncii și de evoluția inflației.

SUA

loading Se încarcă comentariile...
