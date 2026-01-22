Gazul american: soluție sau capcană pentru securitatea energetică și prețurile din Europa?

Țările europene și Regatul Unit au ajuns să depindă tot mai mult de livrările de gaz natural lichefiat (LNG) din Statele Unite, ceea ce creează riscuri semnificative pentru securitatea energetică și pentru costurile consumatorilor, pe fondul tensiunilor politice recente, arată o nouă analiză.

Europa și-a înlocuit dependența de gazul rusesc cu una față de SUA, oferindu-i președintelui american Donald Trump o influență considerabilă asupra aprovizionării energetice a UE și a Marii Britanii, potrivit unui raport realizat de Institutul Clingendael din Haga, Institutul Ecologic din Berlin și Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale.

Această schimbare a fost accelerată de războiul din Ucraina și de sancțiunile impuse gazului rusesc transportat prin conducte. Autorii avertizează însă că noua realitate este riscantă, într-un context în care administrația Trump a adoptat „o abordare mai explicit orientată spre interese proprii, protecționistă și încărcată ideologic”.

La mâna tarifelor lui Trump

Donald Trump a amenințat recent cu introducerea de tarife comerciale împotriva aliaților europeni pentru a obține sprijinul acestora în planurile sale privind achiziționarea Groenlandei, teritoriu care aparține Danemarcei, stat membru al UE și aliat NATO.

În strategia sa de securitate națională, publicată în noiembrie, Casa Albă a afirmat explicit că urmărește „dominarea energetică” a Statelor Unite, subliniind că exporturile de energie pot fi folosite, „atunci când este necesar”, ca instrument de proiectare a puterii.

Datele analizate arată că importurile de LNG din SUA în Spațiul Economic European (SEE) au crescut cu 61% în 2025. SEE include cele 27 de state membre ale UE, alături de Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Comparativ cu 2019, importurile de LNG american în SEE au crescut cu 485%, iar gazul din SUA reprezintă acum 59% din totalul importurilor de LNG ale Uniunii Europene, potrivit datelor privind fluxurile de gaze din luna decembrie.

În Regatul Unit, situația este similară. În 2024, aproximativ 50% din cererea de gaze a fost acoperită din producția internă, iar 33% din importuri proveneau din SEE. Restul necesarului a fost asigurat prin LNG, din care 68% a venit din Statele Unite.

În 2019, gazul rusesc transportat prin conducte reprezenta 60% din importurile de gaze ale SEE. Până în 2025, această pondere a scăzut la doar 8%.

Profesorul Kacper Szulecki, de la Institutul Norvegian pentru Afaceri Internaționale, spune că Europa trebuie să recunoască noua realitate a dominației energetice americane.

„Strategia de securitate națională a SUA din 2025 prezintă explicit exporturile de energie ca un mijloc de exercitare a puterii”, a explicat el. „Statele Unite au încercat o abordare similară în anii 1980, sub administrația Reagan, când au încercat să convingă Europa să renunțe la gazul sovietic. Diferența este că atunci nu exista tehnologia de lichefiere a gazului, iar Europa nu avea alternative reale.”

Risc imediat de creștere a facturilor la energie, pe fondul tensiunilor politice

Szulecki avertizează asupra unui risc imediat de creștere a facturilor la energie, pe fondul tensiunilor politice.

„Rezervele de gaze din UE sunt în prezent foarte scăzute, la cel mai redus nivel din ultimii ani, chiar mai mici decât la începutul războiului din Ucraina. O iarnă rece, combinată cu tensiuni suplimentare cu SUA, ar putea duce la creșteri accentuate de prețuri și la o criză energetică severă în lunile următoare”, a spus el.

Deși Uniunea Europeană analizează posibilitatea de a răspunde tarifelor americane prin suspendarea unor acorduri comerciale, oficialii de la Bruxelles recunosc că, pe termen scurt, nu există o alternativă reală la gazul american.

Raffaele Piria, cercetător principal la Institutul Ecologic și inițiator al raportului, afirmă că Regatul Unit este la fel de expus ca statele membre ale UE, în pofida ieșirii sale din piața unică.

„Marea Britanie se confruntă cu aceleași vulnerabilități geopolitice și economice ca Spațiul Economic European și este complet integrată, atât fizic, cât și economic, în rețeaua și piața europeană de gaze”, a spus el.

„După invadarea Ucrainei, UE a plătit un preț ridicat pentru dependența sa energetică de Rusia. Statele Unite au părut o alternativă sigură. Însă, în actualul context geopolitic, presupunerea că Washingtonul nu va folosi energia ca instrument de presiune devine tot mai discutabilă.”

Raportul concluzionează că Europa trebuie să reacționeze rapid, în condițiile în care exporturile de energie – în special de gaze – sunt folosite tot mai mult ca instrument de influență strategică. Pe termen mediu și lung, autorii recomandă accelerarea tranziției către un sistem energetic modern, eficient și bazat pe surse regenerabile produse pe plan intern.