Tablourile confiscate de ANAF de la Darius Vâlcov, vândute la licitaţie: peste 100.000 de euro doar în prima oră

Statul a început să recupereze prejudiciile din dosarul fostului ministru Darius Vâlcov, prin valorificarea colecției sale de artă. În prima oră a licitației organizate în procedură de executare silită, Fiscul a încasat peste 100.000 de euro, iar licitaţia este în plină desfășurare.

Sume importante au fost deja obținute de Agenția Națională de Administrare Fiscală din vânzarea unei părți a tablourilor confiscate în dosarul lui Darius Vâlcov.

Licitația este organizată de Casa de licitaţii Artmark, în cadrul procedurii de executare silită demarate pentru recuperarea prejudiciilor stabilite prin hotărâre judecătorească definitivă.

În debutul sesiunii de licitare, adjudecările au depășit pragul de 100.000 de euro, iar interesul colecționarilor rămâne ridicat. Unele dintre cele mai valoroase lucrări - inclusiv cele semnate de Pablo Picasso și Nicolae Grigorescu - urmau să intre şi ele la licitaţie.

Un moment intens din sală a fost vânzarea unui portret celebru realizat de Nicolae Tonitza, adjudecat pentru aproximativ 76.000 de euro. Printre loturile deja strigate s-au numărat și lucrări semnate de Corneliu Baba, dar și piese importante atribuite lui Victor Brauner.

„Un «Car cu boi» de mari dimensiuni şi într-o interpretare atipică are un preţ de pornire de 50.000 de euro. Avem o altă operă impresionantă şi ca dimensiuni şi ca nume, Victor Brauner, o pictură la Reunion, preţul de pornire la 50 de mii de euro. Prezenţa pentru prima dată în România a unei semnături unicat de Picasso, un desen în tuş, de mici dimensiuni, preţ de pornire 8 mii de euro”, a explicat, pentru Observator, Anca Bejan, reprezentant al Casei de licitaţii Artmark.

Colecția scoasă la vânzare cuprinde 34 de opere, de la picturi clasice românești la lucrări moderne și schițe de autor. Prețurile de pornire au fost stabilite sub nivelul obișnuit al pieței, pentru a grăbi valorificarea și recuperarea sumelor datorate statului.

Vă reamintim că operele au fost confiscate după condamnarea definitivă a lui Darius Vâlcov pentru fapte de corupție și spălare de bani. Anchetatorii au stabilit că o parte din sumele provenite din trafic de influență au fost direcționate spre achiziții de artă, unele lucrări fiind expuse pe pereţii din vila sa, altele îngropate în cimitirul din Slatina.

„Vâlcov a fost condamnat şi i-a fost confiscată o sumă de bani, undeva în jurul sumei de 6 milioane de lei. Pentru că statul nu i-a găsit bani care să fie confiscaţi i se valorifică bunurile. Din acest motiv, acele tablouri sunt scoase la licitaţie şi dacă mai sunt şi alte bunuri şi ele vor urma calea valorificării de către stat”, a precizat Adrian Georgescu, avocatul lui Darius Vâlcov.

Potrivit specialiștilor din piață, există șanse ca o parte dintre lucrări să rămână accesibile publicului, prin expuneri temporare în muzee, cu acordul noilor proprietari.