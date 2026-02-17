search
Marți, 17 Februarie 2026
Kremlinul taie comunicațiile: Telegram riscă să fie blocat complet, iar FSB primește dreptul de a întrerupe internetul fără explicații

Publicat:

Kremlinul se pregătește pentru o nouă etapă de restricții digitale, iar populara aplicație de mesagerie Telegram ar putea fi blocată complet în Federația Rusă începând cu 1 aprilie. În paralel, Duma de Stat a adoptat modificări legislative care permit Serviciului Federal de Securitate (FSB) să solicite operatorilor întreruperea comunicațiilor, inclusiv fără invocarea explicită a unei amenințări grave la adresa securității,

Moscova taie comunicațiile FOTO: Arhivă, Adevărul
Moscova taie comunicațiile FOTO: Arhivă, Adevărul

Informația privind blocarea Telegram a fost relatată de canalul rusesc Baza. Potrivit sursei, accesul la aplicație ar urma să fie restricționat atât prin rețelele mobile, cât și prin conexiunile WiFi. În ultimele zile, utilizatori din mai multe regiuni ale Rusiei au semnalat deja încetiniri și întreruperi ale serviciului.

Posibila blocare a Telegram a stârnit reacții critice inclusiv în rândul susținătorilor războiului și al comentatorilor pro-guvernamentali. Un cunoscut canal „Z” a scris că măsura „îi afectează pe toți din Rusia”, subliniind rolul esențial al platformei în spațiul informațional intern, potrivit dialog.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a comentat situația afirmând că „nu este nimic bun în asta, dar legea trebuie aplicată”.

Până și Ekaterina Mizulina, cunoscută pentru susținerea controlului strict al internetului, s-a pronunțat împotriva blocării. Pe canalul său de Telegram, aceasta a avertizat că ar fi „o greșeală să pierdem un instrument atât de important pentru promovarea ideilor și pozițiilor pro-ruse”.

De asemenea, analista politică Tatiana Stanovaia a remarcat că este pentru prima dată când apar astfel de diviziuni în interiorul comunităților loiale Kremlinului. „Telegram a înlocuit mass-media principală din Rusia. O parte semnificativă a elitei ruse îl folosește pentru a obține informații”, a explicat aceasta.

Potrivit publicației citate, nemulțumiri au apărut și în rândul armatei ruse, pentru care Telegram a devenit un instrument-cheie de comunicare. Potrivit mai multor surse, nu există în prezent o alternativă funcțională la aceeași scară.

Guvernatorul regiunii Belgorod, Viacheslav Gladkov, a avertizat că eventualele restricții „pot afecta eficiența schimbului de informații” într-o zonă aflată în proximitatea frontului.

FSB primește drepturi sporite

În același timp, Duma de Stat a adoptat în procedură accelerată amendamente care extind semnificativ atribuțiile FSB. Conform noilor prevederi, serviciul poate emite „cerințe” obligatorii către operatorii de telecomunicații pentru a bloca servicii de comunicații.

În legislația rusă, „servicii de comunicații” includ nu doar comunicațiile mobile, ci și internetul, serviciile telefonice și chiar trimiterile poștale. 

Noile măsuri se înscriu în strategia Kremlinului de consolidare a așa-numitului „internet suveran”, concept promovat în ultimii ani pentru a permite izolarea infrastructurii digitale ruse de restul lumii.

După declanșarea invaziei asupra Ucrainei, la 24 februarie 2022, autoritățile ruse au intensificat blocarea platformelor și a mass-media independente. Rețele precum Instagram și Facebook au fost interzise, iar accesul la alte servicii occidentale a fost restricționat treptat.

Rusia

633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
