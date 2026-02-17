Steagul Rusiei și-a făcut loc la Jocurile Paralimpice. Doi sportivi români vor da nas în nas cu oamenii lui Putin

La Jocurile Paralimpice Milano Cortina, competiție programată după terminarea Jocurilor Olimpice de iarnă, în perioada 6-15 martie 2026, și la care România trimite doi sportivi, vor fi fluturate steagurile naționale și vor fi cântate imnurile de stat pentru sportivii ruși și belaruși, după ce suspendarea le-a fost ridicată, informează corriere.it.

Vestea a fost confirmată de Comitetul Paralimpic Internațional, care a transmis că a aprobat cererea celor două țări, iar sportivii celor două națiuni vor fi „tratați ca orice altă țară”.

Comitetului Paralimpic Internațional (IPC) anunță că șase sportivi ruși și patru sportivi belaruși vor putea concura sub steagurile lor naționale și nu vor mai fi „neutri”. În urma interdicției impuse care urmare a invaziei Ucrainei din 24 februarie 2022 și a readmiterii parțiale fără simboluri la Paris 2024, IPC a confirmat că cei zece sportivi calificați vor primi tratament egal.

Rusia a primit șase wildcard-uri la schi alpin, schi fond și snowboarding. Multiplul campion Alexey Bugaev a fost deja confirmat ca unul dintre participanți. Belarus va lansa patru sportivi, toți concurând la schi fond.

Reintegrarea vine în urma deciziei Adunării IPC din septembrie și a apelului de succes făcut la Curtea de Arbitraj Sportiv (CAS) împotriva Federației Internaționale de Schi (FIS). Hotărârea le-a permis sportivilor să își reia punctele în clasamentul mondial, anulând interdicția totală.

Decizia marchează o abatere clară de la Jocurile Olimpice de iarnă, unde rușii și belarușii rămân „Sportivi Individuali Neutri” (AIN) până la sfârșitul întrecerii. În martie, culorile și imnurile naționale vor reveni oficial la Jocurile Paralimpice, în ciuda protestelor puternice venite din partea Kievului, care a cerut guvernului italian să le blocheze participarea.