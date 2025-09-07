search
Duminică, 7 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Trump anunță a doua etapă de sancțiuni împotriva lui Putin. Planul pus la cale de SUA și UE care ar trebui să prăbușească economia Rusiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, de la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să treacă la a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, ca răspuns la conflictul din Ucraina.

Trump a anunțat că SUA e gata să impună sancțiunei Rusiei / FOTO: Profimedia
Trump a anunțat că SUA e gata să impună sancțiunei Rusiei / FOTO: Profimedia

Trump, pregătit pentru sancționarea Rusiei, după atacurile devastatoare din weekend

Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev a fost avariată în urma atacului masiv al Rusiei de duminică dimineață. Imaginile cu sediul Guvernului prezintă geamuri sparte și fațada afectată, în timp ce echipele de intervenție acționau la fața locului.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, la Casa Albă, că este gata să treacă la o a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit Reuters

Washingtonul îndeamnă la măsuri comune SUA-UE împotriva Moscovei

Ministrul american al finanţelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt "pregătite să facă să crească presiunea" asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează France Presse, citată de Agerpres. 

Afirmaţiile sale intervin după cel mai masiv atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul războiului, soldat cu cinci morţi în timpul nopţii trecute, ceea ce ilustrează din nou impasul discuţiilor diplomatice destinate să pună capăt conflictului.

Vicepreşedintele american JD Vance a avut vineri o convorbire „foarte productivă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat Scott Bessent, care a vorbit şi el cu şefa executivului european. 

Ministrul american de Finanțe cere UE să urmeze exemplul SUA

„Vorbim despre ceea ce UE şi SUA pot face împreună. Şi suntem pregătim să facem să crească presiunea asupra Rusiei", a declarat ministrul duminică pentru NBC. "Dar avem nevoie ca partenerii noştri europeni să ne urmeze", a adăugat el.  

Preşedintele american a ameninţat că va lua măsuri împotriva ţărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanţarea efortului său de război şi a impus deja taxe vamale suplimentare semnificative Indiei. 

Donald Trump este "foarte nemulţumit" că multe ţări din UE achiziţionează petrol rusesc, afirmase de altfel preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.  

„Dacă SUA şi UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancţiuni, asupra taxelor vamale împotriva ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuşi. Şi aceasta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor", a insistat Scott Bessent duminică. 

SUA

Top articole

Partenerii noștri

image
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
digi24.ro
image
Cum poți să vezi eclipsa totală de Lună din 7 septembrie 2025 în România. Tot ce trebuie să știi despre acest moment unic
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
fanatik.ro
image
Demisii în masă la cea mai mare școală din București: toată conducerea a demisionat
libertatea.ro
image
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
L-a distrus și vrea să-i ia copiii legendarului sportiv! Acuzații grave: ”Am găsit în patul fiicei noastre”
digisport.ro
image
Bucurie și tristețe în Japonia. Primul membru masculin al familiei regale care a ajuns la maturitate în ultimii 40 de ani. El ar putea fi şi ultimul
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
image
Daciana Sârbu are iubit ❤️ Primele imagini cu cei doi îndrăgostiți
cancan.ro
image
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
prosport.ro
image
Românii care pot râmâne fără pensie. Trebuie să depună un document până pe 30 septembrie, e ebligatoriu
playtech.ro
image
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Lovitură de proporții: ”Au bătut palma cu Zinedine Zidane”
digisport.ro
image
VIDEO Industria aeronautică rusă marchează un moment istoric: SJ-100, zbor complet cu motoare 100% autohtone
stiripesurse.ro
image
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
image
Ce pensie ar trebui sa incaseze un batran in Romania in medie încât să acopere traiul zilnic al unui adult singur, conform calculelor...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
Al 13-lea salariu. Ce prevede Codul Muncii referitor la acest privilegiu
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Doliu la Casa Regală din Marea Britanie. Kate și William au făcut anunțul
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, episod neplăcut cu fostul ei iubit din tinerețe! „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințul Hisahito al Japoniei și a celebrat majoratul profimedia 1034617898 jpg
Imagini istorice la Palatul imperial din Tokyo. Prințul Hisahito al Japoniei și-a celebrat majoratul
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
O prințesă în extaz! Kate Middleton a apărut separat de Prințul William, fanii regali fiind surprinși de gesturile ei

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică