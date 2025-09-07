Trump anunță a doua etapă de sancțiuni împotriva lui Putin. Planul pus la cale de SUA și UE care ar trebui să prăbușească economia Rusiei

Președintele american Donald Trump a anunțat, duminică, de la Casa Albă, că Statele Unite sunt pregătite să treacă la a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, ca răspuns la conflictul din Ucraina.

Trump, pregătit pentru sancționarea Rusiei, după atacurile devastatoare din weekend

Clădirea Cabinetului de Miniștri din Kiev a fost avariată în urma atacului masiv al Rusiei de duminică dimineață. Imaginile cu sediul Guvernului prezintă geamuri sparte și fațada afectată, în timp ce echipele de intervenție acționau la fața locului.

Președintele american Donald Trump a declarat duminică, la Casa Albă, că este gata să treacă la o a doua etapă a sancțiunilor împotriva Rusiei, pe fondul războiului din Ucraina, potrivit Reuters.

Washingtonul îndeamnă la măsuri comune SUA-UE împotriva Moscovei

Ministrul american al finanţelor Scott Bessent a afirmat duminică că SUA sunt "pregătite să facă să crească presiunea" asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului în Ucraina, cerând europenilor să procedeze într-un mod similar, relatează France Presse, citată de Agerpres.

Afirmaţiile sale intervin după cel mai masiv atac aerian rusesc asupra Ucrainei de la începutul războiului, soldat cu cinci morţi în timpul nopţii trecute, ceea ce ilustrează din nou impasul discuţiilor diplomatice destinate să pună capăt conflictului.

Vicepreşedintele american JD Vance a avut vineri o convorbire „foarte productivă” cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a indicat Scott Bessent, care a vorbit şi el cu şefa executivului european.

Ministrul american de Finanțe cere UE să urmeze exemplul SUA

„Vorbim despre ceea ce UE şi SUA pot face împreună. Şi suntem pregătim să facem să crească presiunea asupra Rusiei", a declarat ministrul duminică pentru NBC. "Dar avem nevoie ca partenerii noştri europeni să ne urmeze", a adăugat el.

Preşedintele american a ameninţat că va lua măsuri împotriva ţărilor care cumpără hidrocarburi de la Rusia pentru a submina finanţarea efortului său de război şi a impus deja taxe vamale suplimentare semnificative Indiei.

Donald Trump este "foarte nemulţumit" că multe ţări din UE achiziţionează petrol rusesc, afirmase de altfel preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski joi.

„Dacă SUA şi UE pot să se pună de acord asupra mai multor sancţiuni, asupra taxelor vamale împotriva ţărilor care cumpără petrol rusesc, economia rusă se va prăbuşi. Şi aceasta îl va aduce pe preşedintele Putin la masa negocierilor", a insistat Scott Bessent duminică.