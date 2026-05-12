Video Donald Trump, surprins din nou dormind la un eveniment. Casa Albă: „Doar clipea”

Președintele american Donald Trump a fost filmat din nou cu ochii închiși în timpul unui eveniment desfășurat în Biroul Oval, dedicat politicilor privind îmbunătățirea îngrijirii femeilor și creșterea natalității în Statele Unite. Casa Albă a respins acuzațiile că liderul ar fi adormit. Totuși, nu este prima dată când astfel de imagini stârnesc controverse.

În timpul reuniunii organizate luni la The White House, în cadrul căreia au fost prezentate mai multe propuneri privind sănătatea reproductivă și susținerea familiilor, liderul de la Casa Albă a fost surprins cu ochii închiși între intervențiile participanților, alimentând speculațiile potrivit cărora ar fi ațipit.

Clipul s-a viralizat rapid online, iar reacția oficială a administrației prezidențiale nu a întârziat să apară. Casa Albă a respins acuzațiile.

„Doar clipea”, au transmis reprezentanții administrației pe platforma X, într-un mesaj ironic adresat celor care au susținut că președintele ar fi adormit, relatează Newsweek.

Nu este prima dată când astfel de imagini stârnesc controverse. Pe 23 aprilie, Donald Trump a fost ironizat după ce a fost surprins într-o postură similară în timpul unei conferințe de presă dedicate accesului la servicii medicale.

Speculațiile privind starea de sănătate a liderului republican s-au intensificat în ultimele luni, pe fondul apariției unor vânătăi vizibile pe mâini, uneori acoperite cu machiaj, dar și al unor episoade repetate de aparentă somnolență în public.

Casa Albă a anunțat în luna iulie că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, după ce medicii au observat „umflări ușoare la nivelul membrelor inferioare”.

Donald Trump, care va împlini 80 de ani luna viitoare, urmează să fie supus unui nou control medical anual pe 26 mai.

Potrivit ultimului buletin medical făcut public după examinările efectuate în octombrie 2025, liderul american se află într-o stare de sănătate „excelentă”, iar medicii au precizat că vârsta sa cardiacă este cu aproximativ 14 ani mai mică decât vârsta biologică.

Fostul președinte Joe Biden a fost, la rândul său, ținta unor critici constante privind condiția sa fizică și capacitatea de a conduce SUA.