Donald Trump, cu vânătăi vizibile pe ambele mâini la Forumul Economic de la Davos

Președintele american Donald Trump a fost surprins cu vânătăi noi pe mâini în timpul unei ceremonii la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elveția. Marcajele întunecate au atras atenția fotografilor și au reaprins discuțiile despre starea sa de sănătate.

În timp ce prezenta lineup-ul noii sale structuri controversate „Consiliul pentru Pace”, Trump a ridicat o carte semnată de înființare a grupului, iar fotografii au surprins vânătăi întunecate atât pe mâna dreaptă, cât și pe cea stângă. Vânătăile de pe mâna stângă au atras atenția, deoarece președintele nu o folosește pentru a strânge mâini, relatează Metro.co.uk.

Trump a mai fost fotografiat anterior cu vânătăi mari pe mâna dreaptă, uneori încercând să le mascheze cu corector. Casa Albă a explicat că aceste vânătăi ar putea fi cauzate de „strângerea zilnică a mâinilor cu mai mulți americani decât orice alt președinte din istorie” și de administrarea zilnică a aspirinei.

Doza mare de aspirină și efectele sale

Trump ia aproximativ 325 mg de aspirină pe zi pentru a preveni atacul de cord sau accidentul vascular, mult peste doza medie recomandată de 100 mg. Într-un interviu pentru Wall Street Journal, el a declarat: „Se spune că aspirina e bună pentru subțierea sângelui, și nu vreau sânge gros curgând prin inima mea. Vreau sânge frumos, subțire, curgând prin inima mea. Are sens? Ar prefera să iau doza mai mică, dar eu iau doza mai mare și fac asta de ani de zile, și ceea ce face este că provoacă vânătăi”.

Anterior, s-a speculat că vânătăile ar putea fi cauzate și de perfuzii intravenoase, piele subțire, anticoagulante sau de vârsta înaintată a președintelui. În februarie, Trump a apărut cu o vânătaie mare pe mâna dreaptă în timp ce stătea cu mâinile împreunate alături de președintele francez Emmanuel Macron.

Sănătatea și vârsta președintelui

Trump este cel mai în vârstă președinte în funcție la inaugurare, preluând mandatul a doua oară la 78 de ani. El s-a lăudat de-a lungul timpului cu starea sa de sănătate, afirmând că este „mai sănătos decât Obama”, care este cu 15 ani mai tânăr.

Într-un memo medical publicat recent de medicul Casei Albe, Sean Barbabella, s-a concluzionat că Trump este într-o stare excelentă de sănătate. Se menționează că are colesterol ridicat controlat, diverticuloză și keratoză actinică, ia două medicamente pentru colesterol, aspirină zilnic pentru sănătatea inimii și creme pentru afecțiunile pielii după nevoie.

Trump a recunoscut, de asemenea, fragilitatea mâinilor sale: una dintre ele a sângerat după ce procurorul general Pam Bondi l-a atins cu inelul în timpul unui high-five la Convenția Republicană din Milwaukee, în iulie 2024. „Am machiaj pentru mâini, pe care îl pot aplica rapid, în 10 secunde, când primesc o lovitură”, a spus el.