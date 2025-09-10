search
Miercuri, 10 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

China începe să cumpere gaz rusesc sancționat de SUA, sfidându-l pe Trump

0
0
Publicat:

În ciuda sancțiunilor impuse de Statele Unite, China a început să importe în mod activ gaze naturale lichefiate dintr-un proiect rusesc aflat pe lista neagră a administrației americane, consolidând astfel relațiile energetice cu Moscova într-un moment de tensiuni internaționale accentuate.

Xi Jinpin și Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE
Xi Jinpin și Vladimir Putin/FOTO:EPA/EFE

Potrivit unor date publice de urmărire a traficului maritim, revizuite de Newsweek, nava rusească Zarya, aflată sub sancțiuni, a acostat marți în terminalul de gaze naturale din portul Beihai, situat în sudul Chinei. Este al treilea transport de gaze pe care acest vas îl livrează în regiune, încărcătura provenind din proiectul Arctic LNG 2, din nordul Siberiei.

Această evoluție vine într-un moment sensibil, în care președintele american Donald Trump și-a exprimat public nemulțumirea față de refuzul lui Vladimir Putin de a implementa un acord de încetare a focului în Ucraina. Rămâne de văzut cum va reacționa Washingtonul la această nouă provocare diplomatică.

Administrația Biden a sancționat oficial proiectul Arctic LNG 2 la finalul anului 2023, în încercarea de a limita finanțarea mașinii de război a Kremlinului. Cu toate acestea, prăbușirea cererii europene după invazia din 2022 a fost compensată de o creștere spectaculoasă a comerțului energetic cu China – devenită între timp principalul cumpărător de gaz rusesc.

În timp ce unele firme chineze au fost vizate de sancțiuni pentru exporturi de bunuri cu dublă utilizare și pentru tranzacții în ruble, Beijingul nu a fost până acum penalizat pentru achizițiile directe de energie din Rusia – o distincție care reflectă echilibrul delicat al relațiilor economice globale.

Nava Zaria și flota din „umbra” sancțiunilor

Zaria – un transportator de gaze cu o capacitate estimată la 160.000 de metri cubi – face parte din așa-numita „flotă din umbră” a Rusiei, un grup de nave redenumite, reînregistrate și reconfigurate pentru a evita sancțiunile internaționale. Printre acestea se numără și fostele North Way, North Sky, North Air și North Mountain, toate redenumite și repoziționate în ultimele luni, potrivit site-ului GCaptain.

Toate aceste nave au părăsit apele rusești la sfârșitul lunii trecute și, conform datelor revizuite de Newsweek, se aflau în apropierea Chinei la începutul lunii septembrie.

Portul Beihai din provincia Guangxi a fost desemnat de autoritățile chineze drept hub principal pentru recepționarea transporturilor din Arctic LNG 2, o alegere strategică menită să izoleze aceste tranzacții de piețele internaționale și să limiteze posibilele efecte ale unor măsuri de retorsiune, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

O înțelegere simbolică între Xi și Putin

Primul transport din proiectul Arctic LNG 2 a fost recepționat de China cu doar câteva zile înainte de summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, la care Vladimir Putin a participat personal. În cadrul întrevederii, liderul rus a obținut o victorie semnificativă: acordul Chinei pentru începerea lucrărilor la o a doua magistrală energetică majoră – Power of Siberia 2 – care va extinde și mai mult fluxul de gaze rusești către a doua cea mai mare economie a lumii.

„Testarea” Occidentului

Potrivit Fionei De Cuyper, cercetător asociat al Arctic Institute din Oslo, această serie de evenimente semnalează nu doar o aprofundare a interdependenței energetice sino-ruse, ci și o provocare directă la adresa credibilității regimului de sancțiuni impus de SUA și UE.

„Acceptarea de către China a primului transport din Arctic LNG 2, în tandem cu acordul privind Power of Siberia 2, reprezintă un test deliberat al aplicării sancțiunilor occidentale”, a scris De Cuyper într-un raport recent.

Reacțiile oficiale nu au întârziat să apară. Guo Jiakun, purtător de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, a declarat în iulie: „China va adopta măsurile energetice pe care le consideră potrivite, în funcție de interesele sale naționale. Războaiele tarifare nu au câștigători, iar presiunea externă nu este o soluție”.

La rândul său, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat apelul ca toate țările să înceteze orice formă de cooperare economică cu Rusia: „Trebuie să oprim orice cumpărare de energie din Rusia. Nu putem avea înțelegeri cu Moscova dacă vrem cu adevărat să o oprim.”

Donald Trump, care promite oprirea războiului din Ucraina „în prima zi” a revenirii la Casa Albă, a început deja să înăsprească tonul. Luna trecută, a impus un tarif de 50% pe importurile din India, iar săptămâna aceasta a cerut liderilor europeni să adopte tarife suplimentare atât împotriva Chinei, cât și a Indiei – un semnal clar că problema relațiilor energetice cu Rusia se va afla în centrul viitoarei agende americane.

China

Top articole

Partenerii noștri

image
Prima reacție a lui Donald Trump după ce spațiul aerian al Poloniei a fost încălcat de 19 drone rusești
digi24.ro
image
Reacția unor turiști străini după ce au ajuns în centrul istoric al Bucureștiului. „Da, este o problemă mare”
stirileprotv.ro
image
Cine a fost Charlie Kirk, activistul politic american asasinat la o universitate din Utah
gandul.ro
image
Elena Lasconi, primul interviu după alegerile prezidențiale: „Știu că aș fi câștigat alegerile”
mediafax.ro
image
Zodiile pentru care se răstoarnă căruța cu noroc în următoarele 30 de zile. Vine cea mai bună perioadă din an pentru ele
fanatik.ro
image
Cine este Charlie Kirk, aliatul MAGA al lui Trump, împușcat în Utah: „Părea că a fost împușcat de aproape”
libertatea.ro
image
Miliardarul care l-a depășit pe Elon Musk și a devenit cel mai bogat om din lume. Averea lui a crescut brusc cu 100 de miliarde USD
digi24.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Patroana suedeză a unui club din România a rămas ”mască”! Partenerul ei: ”Mi-a zis: `Dă-mi 3.000 € și voi provoca asta`”
digisport.ro
image
Ce va conține Pachetul 3 al Guvernului Bolojan? Ministrul Pîslaru anunță măsuri pentru firme
stiripesurse.ro
image
O vedetă OnlyFans oferă 100.000 de dolari celui care îi găsește un soț: "Sunt o persoană foarte ciudată"
antena3.ro
image
Stenograme. Directorii Elcen împărţeau şpaga ca pe pizza: Mâncăm toți! Câte-o felie"
observatornews.ro
image
BREAKING | Marius Mihalache a murit într-un accident rutier cumplit, la doar 40 de ani 😢
cancan.ro
image
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
prosport.ro
image
Vezi linii drepte sau curbe, iluzia optică care îți face creierul să nu mai înțeleagă nimic
playtech.ro
image
Câți bani primesc Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru participarea la Asia Express. Cei doi foști fotbaliști sunt plătiți regește de Antena 1
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Primul semn că Lucescu va părăsi echipa națională. Decizia lui Burleanu + Gică Hagi!
digisport.ro
image
Dragoș Damian, fără menajamente: 'Doamnelor și domnilor profesori, nu mai sunt bani. Puteți face câtă grevă vreți. Nu mai sunt bani pentru că nu se mai muncește'
stiripesurse.ro
image
El este Marius, românul care și-a pierdut viața în accidentul de motocicletă, în Italia. Urma să devină tată pentru a doua oară
kanald.ro
image
Victor Micula, condamnat la închisoare cu executare. Faptele pentru care a...
playtech.ro
image
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
wowbiz.ro
image
Statul a luat 3,5 miliarde de lei de pe cardurile românilor într-o singură lună prin Ghiseul.ro
romaniatv.net
image
Procură specială pentru pensie. Actul obligatoriu, anunțat de Casa de Pensii
mediaflux.ro
image
Dezvăluiri incredibile din interiorul echipei naționale: „Debandadă totală! Vin frizerii în cantonament, caterincă, maimuțăreală”
gsp.ro
image
Daciana Sârbu și-a refăcut viața după divorțul de Victor Ponta. Cine este bărbatul care l-a înlocuit pe fostul premier al României?
actualitate.net
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”
click.ro
image
Aşa arată acum şcoala unde s-a filmat celebra peliculă „Liceenii”. Clădirea liceului „Alexandru Ioan Cuza” din București a rămas doar un schelet de beton
click.ro
image
Copiii care merg la școală cu ghiozdane goale, manuale lipsă și haine insuficiente: „Pentru mulți rămâne un loc al stresului și rușinii.” Studiul care dezvăluie realitatea cruntă
click.ro
Maria Antoaneta si sotul ei foto Profimedia jpg
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine de la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani
okmagazine.ro
John Candy foto Profimedia jpg
Actorul din „Singur acasă” și-a prezis singur moartea. S-a stins din viață la numai 43 de ani!
clickpentrufemei.ro
coiful de la Cotofenesti @Muzeul Drents jpg
ADIO Coiful de la Coțofenești, furat la Muzeul Drents! Olandezii întrerup urmărirea pentru 3 din suspecți
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din România care are un singur locuitor: „Nu a vrut în ruptul capului să plece”
image
Motivul despărțirii dintre Dan Bittman și Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai artistului: „De asta s-a și ajuns unde s-a ajuns”

OK! Magazine

image
Regele care n-a reușit să-și consume noaptea nunții a devenit marea rușine la Palat. De ce și-a respins regina timp de șapte ani

Click! Pentru femei

image
Catherine Zeta-Jones, pusă la zid din cauza unui comentariu deplasat despre un băiat de 12 ani

Click! Sănătate

image
Acesta este triunghiul morţii de pe faţă! Să nu faci asta niciodată!