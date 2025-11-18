Donald Trump amenință că va lansa atacuri în Mexic să oprească traficul de droguri. Răspunsul categoric al președintei Sheinbaum

Președintele SUA, Donald Trump, a admis posibilitatea lansării unor atacuri asupra Mexicului în cadrul războiului împotriva cartelurilor de droguri.

UPDATE Sheinbaum: ”Asta nu se va întâmpla”

Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins marţi orice posibilitate de intervenţie militară a SUA pe teritoriul mexican, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că ar fi dispus să trimită trupe pentru a combate cartelurile de trafic de droguri.

"Ei au înţeles, astfel încât înţelegerea pe care o avem cu ei este una de colaborare şi de coordonare, iar primele puncte sunt foarte clare: respectul faţă de suveranitate, respectul faţă de teritorialitatea noastră şi că avem o colaborare şi coordonare fără subordonare", a afirmat ea.

În acelaşi timp, preşedinta mexicană a amintit că, în urma acestor discuţii, guvernul SUA a emis un comunicat în care a precizat clar că va interveni numai dacă Mexicul va solicita aceasta.

"Nu vom cere aşa ceva. Şi nu vom cere pentru că nu dorim intervenţii din partea niciunui guvern străin", a reiterat ea.

"Asta nu se va întâmpla", a repetat Sheinbaum, care a respins deja de mai multe ori prezenţa trupelor americane în ţara sa şi a ales să evite confruntările cu grupările criminale, preferând să atace cauzele violenţei prin programe sociale.

"Ultima oară când Statele Unite au intervenit în Mexic, au ocupat jumătate din teritoriu", a remarcat preşedinta mexicană, referindu-se la conflictul armat dintre cele două ţări între 1846 şi 1848.

Liderul american a subliniat că este „nemulțumit” de Mexic, dar pentru a folosi forța împotriva cartelurilor de droguri din țară, va avea nevoie de aprobarea Congresului.

„Atât democrații, cât și republicanii, dacă nu sunt nebuni, vor fi de acord [cu operațiunea militară], iar democrații sunt puțin nebuni”, a remarcat Trump.

Anterior, SUA au inclus mai multe carteluri de droguri mexicane pe lista organizațiilor teroriste străine. La începutul lunii noiembrie, surse ale NBC din Casa Albă au informat că administrația Trump planifică o operațiune terestră pe teritoriul Mexicului. Potrivit acestora, în cadrul acesteia, trupele americane vor ataca cu ajutorul dronelor laboratoarele de droguri, precum și membrii și liderii cartelurilor de droguri, potrivit News.

În același timp, săptămâna trecută, șeful Departamentului de Stat, Marco Rubio, a declarat că SUA colaborează „mai strâns ca niciodată” cu Mexicul în lupta împotriva traficului de droguri și că administrația Trump nu intenționează să întreprindă „acțiuni unilaterale” împotriva acestei țări.

Anterior, armata americană, la ordinul lui Trump, a început să distrugă navele cu „narcoteroriști” în Marea Caraibelor și în Oceanul Pacific. În acest context, Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului l-a convocat pe ambasadorul SUA, Ronald Johnson. „Într-o atmosferă prietenoasă, părțile au convenit că prioritatea principală este salvarea vieților omenești pe mare, precum și respectarea deplină a suveranității naționale”, a menționat Ministerul Afacerilor Externe al Mexicului.

De asemenea, în cadrul campaniei de combatere a traficului de droguri, Trump a trimis în largul coastelor Venezuelei o grupă de atac a Forțelor Navale ale SUA, condusă de cel mai mare portavion USS Gerald R. Ford.

La bordul navei se află peste 4.000 de militari, zeci de avioane de vânătoare și elicoptere de luptă. Șeful Pentagonului, Pete Hagset, a anunțat începerea operațiunii militare „Southern Spear” împotriva „narcoteroriștilor” din emisfera vestică.

Totuși, potrivit surselor CNN din Casa Albă, Trump nu a luat încă o decizie cu privire la o operațiune terestră în Venezuela. Șeful Casei Albe a declarat public că este gata să poarte negocieri directe cu președintele țării, Nicolas Maduro.