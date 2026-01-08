search
Joi, 8 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Administrația Trump a actualizat ghidurile nutriționale și declară război produselor ultraprocesate: „Mâncați alimente adevărate”

0
0
Publicat:

Administraţia Trump lansează o „ofensivă” împotriva alimentelor ultraprocesate și a zaharurilor adăugate, încurajându-i pe americani să adopte o alimentaţie bazată pe „mâncăruri adevărate”, precum fructele, legumele şi proteinele de calitate, inclusiv carnea roşie.

Administraţia Trump lansează o „ofensivă” împotriva alimentelor ultraprocesate. FOTO: Profimedia
Administraţia Trump lansează o „ofensivă” împotriva alimentelor ultraprocesate. FOTO: Profimedia

„Astăzi, guvernul nostru declară război împotriva zaharurilor adăugate. Alimentele ultraprocesate, pline de aditivi, zaharuri adăugate şi sare, dăunează sănătăţii şi ar trebui evitate. Mesajul meu (...) este clar: mâncaţi alimente adevărate”, a declarat secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., într-o intervenţie de la Casa Albă.

Personalitate centrală a mişcării „Make America Healthy Again” (MAHA), Kennedy Jr. a transformat lupta împotriva alimentaţiei nesănătoase într-o prioritate, într-un context în care Statele Unite se confruntă cu rate ridicate de obezitate şi diabet. Acesta a stârnit controverse şi în privinţa politicilor de vaccinare, de la preluarea mandatului său.

Noile recomandări alimentare, actualizate o dată la cinci ani, îi îndeamnă pe americani să evite produsele ultraprocesate şi bogate în zaharuri adăugate — precum mâncarea gata preparată, chipsurile, prăjiturile industriale, sucurile carbogazoase şi băuturile energizante — şi să aleagă în schimb alimentele gătite acasă.

„Mai multe proteine, mai multe produse lactate, mai multe grăsimi bune, mai multe cereale integrale, mai multe fructe şi legume”, a sintetizat secretarul pentru Agricultură, Brooke Rollins.

În ceea ce priveşte aportul de proteine, noul ghid se îndepărtează de accentul pus anterior pe „cărnurile slabe” şi recomandă o varietate de surse: proteine de origine animală — ouă, carne de pasăre, fructe de mare şi carne roşie — dar şi proteine vegetale, precum fasolea, mazărea, lintea, nucile, seminţele şi soia, relatează The New York Times.

De asemenea, americanii sunt încurajaţi să aleagă metode de gătit precum friptul, grătarul sau alte tipuri de preparare, în detrimentul prăjirii.

Totodată, noile orientări pun accent pe consumul de „fructe şi legume întregi”, proaspete sau congelate.

Recomandările ridică însă întrebări legate de accesibilitatea financiară. Oficialii administraţiei Trump susţin că lucrează pentru ca toate familiile să îşi permită o alimentaţie sănătoasă.

„O masă care include carne de porc, ouă, brânză sau lapte integral, roşii, fructe şi legume proaspete sau congelate, pâine integrală sau tortilla de porumb, poate costa astăzi în jur de 3 dolari”, a afirmat secretarul pentru Agricultură.

Atacarea problemei alimentelor ultraprocesate este salutată de specialişti. Marion Nestle, profesoară de nutriţie la Universitatea New York, consideră această direcţie „o recomandare foarte fermă”, pe care o susţine fără rezerve. În schimb, ea critică importanţa acordată proteinelor de origine animală şi produselor lactate integrale, pe care le consideră „contradictorii şi ideologice”, avertizând că acestea ar putea avantaja industria cărnii şi a lactatelor.

Datele naţionale publicate în vara acestui an arată că, în perioada 2021–2023, peste jumătate din aportul caloric al americanilor a provenit din alimente ultraprocesate, un nivel record la nivel global.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
digi24.ro
image
De ce Katy Perry îl consideră pe Justin Trudeau „irezistibil de atrăgător”. Cum arată alesul inimii ei. GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Ciclonul polar RUPE țara în două! Meteorologii ANM dau ultimele detalii: România, „paralizată” de GER și NINSORI
gandul.ro
image
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
mediafax.ro
image
Top transferuri FCSB! Ce sume uriașe a încasat Gigi Becali în ultimii ani
fanatik.ro
image
Sebastian Bodu, șocat: Impozitul pentru mașina mea hibridă a crescut cu 2.443%!
libertatea.ro
image
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
A rupt tăcerea, după ce Dan Șucu l-a dat afară
digisport.ro
image
România devine noul ”El Dorado al Estului”: Puternicele companii din regiune au pus ochii pe țara noastră și investesc serios
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Momentul în care o femeie este împușcată în cap de agenții ICE în SUA. Cazul a împărțit țara în două
observatornews.ro
image
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
cancan.ro
image
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
prosport.ro
image
Cât câştigă un casier în 2026: suma maximă pe care o poţi lua anul acesta
playtech.ro
image
Cine este Al-Ain, echipa la care se transferă Adrian Șut. Ce antrenor are, care sunt vedetele și bugetul clubului
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
O expertă în spațiul ex-sovietic explică ce nu spun autoritățile: De ce România finanțează Ucraina în criză economică
stiripesurse.ro
image
Vârsta de pensionare se reduce pentru persoanele care au lucrat în condiții speciale. Ce pensie vei avea dacă ai 12, 14 sau 18 ani de vechime
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Anunțul momentului pentru românii care plătesc taxe și impozite în 2026!
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate
click.ro
image
Vine ger năprasnic în România, cu temperaturi de -18 grade Celsius. A fost convocat Comandamentului Energetic Naţional
click.ro
image
Cea mai delicioasă rețetă de tort Cheesecake Red Velvet. O să te cucerească de la prima înghițitură
click.ro
Prințul William și Kate Middleton foto Getty Images jpg
Se mărește familia Prințului William și a Prințesei Kate? Vestea care i-a luat pe toți prin surprindere
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
O unitate a Armatei Române înaintează de-a lungul unui pârâu (© Getty Images)
Defensiva română de la Stalingrad, testată de Armata Roșie
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Rețeta delicioasă din Ardeal de care vă veți îndrăgosti de la prima înghițitură. Cum se pregătește papricașul de pui cu smântână
image
Cea mai avantajată zodie până la vară. Universul îi pregătește surprize majore, succes, bani și împliniri neașteptate

OK! Magazine

image
S-a aflat! Obiceiul care îi menține pielea atât de tânără. Nu ne-am fi gândit că însăși Kate îl practică

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine