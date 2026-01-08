Administrația Trump a actualizat ghidurile nutriționale și declară război produselor ultraprocesate: „Mâncați alimente adevărate”

Administraţia Trump lansează o „ofensivă” împotriva alimentelor ultraprocesate și a zaharurilor adăugate, încurajându-i pe americani să adopte o alimentaţie bazată pe „mâncăruri adevărate”, precum fructele, legumele şi proteinele de calitate, inclusiv carnea roşie.

„Astăzi, guvernul nostru declară război împotriva zaharurilor adăugate. Alimentele ultraprocesate, pline de aditivi, zaharuri adăugate şi sare, dăunează sănătăţii şi ar trebui evitate. Mesajul meu (...) este clar: mâncaţi alimente adevărate”, a declarat secretarul american pentru Sănătate, Robert Kennedy Jr., într-o intervenţie de la Casa Albă.

Personalitate centrală a mişcării „Make America Healthy Again” (MAHA), Kennedy Jr. a transformat lupta împotriva alimentaţiei nesănătoase într-o prioritate, într-un context în care Statele Unite se confruntă cu rate ridicate de obezitate şi diabet. Acesta a stârnit controverse şi în privinţa politicilor de vaccinare, de la preluarea mandatului său.

Noile recomandări alimentare, actualizate o dată la cinci ani, îi îndeamnă pe americani să evite produsele ultraprocesate şi bogate în zaharuri adăugate — precum mâncarea gata preparată, chipsurile, prăjiturile industriale, sucurile carbogazoase şi băuturile energizante — şi să aleagă în schimb alimentele gătite acasă.

„Mai multe proteine, mai multe produse lactate, mai multe grăsimi bune, mai multe cereale integrale, mai multe fructe şi legume”, a sintetizat secretarul pentru Agricultură, Brooke Rollins.

În ceea ce priveşte aportul de proteine, noul ghid se îndepărtează de accentul pus anterior pe „cărnurile slabe” şi recomandă o varietate de surse: proteine de origine animală — ouă, carne de pasăre, fructe de mare şi carne roşie — dar şi proteine vegetale, precum fasolea, mazărea, lintea, nucile, seminţele şi soia, relatează The New York Times.

De asemenea, americanii sunt încurajaţi să aleagă metode de gătit precum friptul, grătarul sau alte tipuri de preparare, în detrimentul prăjirii.

Totodată, noile orientări pun accent pe consumul de „fructe şi legume întregi”, proaspete sau congelate.

Recomandările ridică însă întrebări legate de accesibilitatea financiară. Oficialii administraţiei Trump susţin că lucrează pentru ca toate familiile să îşi permită o alimentaţie sănătoasă.

„O masă care include carne de porc, ouă, brânză sau lapte integral, roşii, fructe şi legume proaspete sau congelate, pâine integrală sau tortilla de porumb, poate costa astăzi în jur de 3 dolari”, a afirmat secretarul pentru Agricultură.

Atacarea problemei alimentelor ultraprocesate este salutată de specialişti. Marion Nestle, profesoară de nutriţie la Universitatea New York, consideră această direcţie „o recomandare foarte fermă”, pe care o susţine fără rezerve. În schimb, ea critică importanţa acordată proteinelor de origine animală şi produselor lactate integrale, pe care le consideră „contradictorii şi ideologice”, avertizând că acestea ar putea avantaja industria cărnii şi a lactatelor.

Datele naţionale publicate în vara acestui an arată că, în perioada 2021–2023, peste jumătate din aportul caloric al americanilor a provenit din alimente ultraprocesate, un nivel record la nivel global.