Administrația Trump plănuiește operațiuni împotriva cartelurilor din Mexic

Administrația Trump a început planificarea în detaliu a unei noi misiuni: trimiterea trupelor și ofițerilor de informații americani în Mexic, pentru a viza cartelurile de droguri de acolo, potrivit a doi oficiali americani și a doi foști înalți oficiali americani la curent cu chestiunea, relatează NBC News.

Au început deja primele etape ale antrenamentului pentru o posibilă misiune, care ar include operațiuni terestre, au declarat actuali oficiali americani. Însă o desfășurare americană nu este iminentă, au declarat oficialii. Discuțiile privind amploarea unei misiuni sunt în curs și nu a fost luată o decizie finală, potrivit acestora,

Trupele ar proveni în mare parte din Comandamentul Întrunit al Operațiunilor Speciale (JS) și ar opera sub autoritatea comunității de informații americane, au declarat cei doi oficiali actuali. De asemenea, ar participa și ofițeri de la CIA.

O eventuală misiune americană care ar implica atacarea cartelurilor de droguri din Mexic ar deschide un nou front în campania militară a președintelui Donald Trump împotriva cartelurilor de droguri din emisfera vestică. Până acum, administrația s-a concentrat pe Venezuela și pe efectuarea de atacuri asupra ambarcațiunilor presupuse a transporta droguri.

Aceasta ar reprezenta o ruptură față de modul de acțiune al administrațiilor americane anterioare, care au desfășurat discret echipe ale CIA, armatei și forțelor de ordine în Mexic pentru a sprijini unitățile locale de poliție și armată care luptă împotriva cartelurilor, dar fără a lua măsuri directe împotriva lor.

Dacă planul primește undă verde, administrația Trump intenționează să mențină secretul în jurul acesteia și să nu facă publice acțiunile asociate acesteia, precum în cazul recentelor atacuri aeriene asupra unor ambarcațiuni suspectate de contrabandă cu droguri, au declarat oficialii.

„Administrația Trump este hotărâtă să utilizeze o abordare guvernamentală totală pentru a aborda problema amenințărilor pe care le reprezintă cartelurile pentru cetățenii americani”, a declarat un oficial de rang înalt al administrației drept comentariu la aceste dezvăluiri.

Potrivit planurilor, trupele americane din Mexic vor folosi în principal atacuri cu drone pentru a ataca laboratoarele de droguri, membrii și liderii cartelurilor, au declarat sursele. Unele dintre dronele pe care le-ar folosi forțele speciale necesită prezența operatorilor la sol pentru a le opera eficient și în siguranță, au spus oficialii.

Administrația Trump a declarat război cartelurilor de droguri

În februarie, Departamentul de Stat a desemnat șase carteluri mexicane de droguri, între care MS-13 și banda venezueleană Tren de Aragua, drept organizații teroriste străine, oferind astfel agențiilor de spionaj și unităților militare americane autorități extinse pentru a desfășura spionaj și operațiuni secrete vizând rețelele infracționale. Trump a recunoscut public la începutul acestei luni că a autorizat acțiuni secrete ale CIA în Venezuela și a sugerat că SUA ar putea lansa atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri.

NBC News a relatat încă din aprilie că administrația Trump ia în considerare lansarea de atacuri cu drone asupra cartelurilor de droguri din Mexic. Oficialii administrației Trump dezbat în continuare cât de agresivi să fie în Mexic, ca parte a luptei lor împotriva cartelurilor de droguri, potrivit a doi foști oficiali americani și unui alt fost oficial al administrației care are cunoștință de acest efort.

După reportajul NBC din aprilie, președinta mexicană Claudia Sheinbaum a abordat acest subiect într-o conferință de presă. „Respingem orice formă de intervenție sau interferență. Acest lucru a fost foarte clar, Mexicul coordonează și colaborează, dar nu se subordonează”, a spus ea, conform unei traduceri furnizate de Ambasada Mexicului în SUA.

Administrația americană ar prefera să se coordoneze cu guvernul mexican în orice nouă misiune împotriva cartelurilor de droguri, dar oficialii nu au exclus să opereze în absența acesteia, au declarat sursele NBC News.

Din septembrie, Trump a supervizat o campanie militară împotriva ambarcațiunilor din apele din apropierea Venezuelei, despre care administrația sa susține că erau destinate introducerii ilegale de narcotice în SUA. Pentagonul a declarat că 64 de persoane, inclusiv membri ai Tren de Aragua, au fost ucise în 15 atacuri asupra a 16 ambarcațiuni în Marea Caraibelor și Oceanul Pacific. Oficialii nu au publicat numele sau alte detalii despre cei uciși.

Președintele american a declarat că atacurile transmit un mesaj puternic cartelurilor că se vor confrunta cu pedepse letale dacă vor încerca să introducă ilegal narcotice în SUA. El a numit traficul de droguri efectuat de bandele mexicane, venezuelene și de alte țări o amenințare la adresa securității naționale, argumentând că metodele de aplicare a legii - cum ar fi confiscarea narcoticelor la granița SUA, pe aeroporturi și pe mare, precum și investigarea șefilor și a finanțării cartelurilor - nu au reușit să rezolve problema care curmă viețile a zeci de mii de americani în fiecare an.

Președinta Mexicului a permis deja CIA să extindă zborurile de supraveghere, care au început în timpul administrației Biden. Sub conducerea sa, Mexicul a desfășurat 10.000 de soldați la granița cu SUA, a crescut capturile de fentanil, și a extrădat 55 de personalități importante ale cartelului în SUA.

Comentariile publice ale lui Trump au lăsat să se înțeleagă că guvernul mexican nu este capabil să controleze cartelurile.

„Am un mare respect pentru președinte, o femeie pe care o consider extraordinară”, a declarat Trump luna trecută. „Este o femeie foarte curajoasă, dar Mexicul este condus de carteluri.”