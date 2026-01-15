Video Angajatul Ford care l-a huiduit pe Trump a primit donații de peste 800.000 de dolari după ce a fost suspendat

Un angajat Ford a primit donații în valoare de sute de mii de dolari, după ce a fost suspendat pentru că l-a huiduit pe Donald Trump în timpul unei vizite a președintelui american la o fabrică din Michigan.

Donațiile pe GoFundMe, care au depășit 800.000 de dolari în mai puțin de 24 de ore, vin după ce muncitorul de pe linia de asamblare, TJ Sabula, a declarat că l-a huiduit pe Trump în timpul vizitei președintelui la locul său de muncă, scrie Bussines Insider.

Trump a vizitat marți o uzină din Michigan, unde Ford produce pick-up-ul F-150, cel mai bine vândut model al său. Vizita scurtă avea scopul de a evidenția angajamentul Casei Albe de a reconstrui forța de muncă din SUA și focusul Ford pe dezvoltarea unei forțe de muncă calificate din mediul albastru.

Un videoclip de la eveniment, obținut de TMZ, îl arată pe Trump gesticulând după ce cineva a strigat „protector de pedofili” — ceea ce Sabula a confirmat că a fost el — într-o aparentă referire la întârzierea Casei Albe în eliberarea întregului dosar Epstein. Președintele poate fi văzut ridicând degetul mijlociu după remarcă și rostind o înjurătură.

Casa Albă a declarat pentru mai multe publicații că Trump a reacționat „corespunzător” față de „un nebun” care „țipa în mod violent și jignitor într-un acces complet de furie.”

Sursa: X / Nick Sortor @nicksortor

O sursă din cadrul United Auto Workers (UAW), sindicatul care reprezintă uzina Ford, a confirmat pentru Business Insider că Sabula a fost suspendat. „Muncitorul de la Dearborn Truck Plant este un membru mândru al unui sindicat puternic și combativ — UAW”, a declarat Laura Dickerson, vicepreședinta UAW

Dickerson a spus că UAW analizează suspendarea lui Sabula: „Muncitorii nu ar trebui niciodată să fie supuși limbajului sau comportamentului vulgar al nimănui — inclusiv al președintelui Statelor Unite”, a adăugat ea.

Sabula a declarat pentru The Post că „nu are niciun regret”. „Nu simți că soarta îți surâde des, dar când o face, trebuie să fii pregătit să profiți de oportunitate”, a mai spus el.

Peste 800.000 de dolari strânși

Până miercuri seara, două conturi GoFundMe care susțineau campania lui Sabula strânseseră peste 480.000 și 329.000 de dolari, înainte ca donațiile să fie suspendate cu un mesaj din partea organizatorilor.

„TJ și familia sa apreciază enorm acest val de sprijin! În acest moment închidem donațiile pentru această campanie și vă încurajăm să căutați alte cauze și organizații pe care să le susțineți”, se arată într-o actualizare pe ambele campanii. „Apreciem fiecare donație, comentariu, distribuire și semn de susținere!”

„TJ Sabula este un patriot”, a declarat una dintre campaniile GoFundMe, la care au donat peste 21.000 de persoane.

„Să ne mobilizăm și să îl sprijinim pe TJ, să îl ajutăm să plătească niște facturi (și să-l forțăm pe DJT să elibereze dosarele Trump/Epstein)”, continuă mesajul, publicat aseară.

În noiembrie, Trump a semnat o lege bipartizană numită Epstein Files Transparency Act, care cerea eliberarea tuturor materialelor FBI din ancheta asupra lui Jeffrey Epstein până pe 19 decembrie 2025. Deși unele documente au fost deja făcute publice, Departamentul de Justiție a spus că încă încearcă să revizuiască aproximativ 5,2 milioane de documente rămase, la săptămâni după termenul limită.

„TJ Sabula, un muncitor la uzina Ford Rouge, și-a exprimat nemulțumirile față de președintele Donald J. Trump în timpul vizitei acestuia la fabrică. Ford a răspuns prin suspendarea lui TJ fără plată”, se arată în a doua campanie GoFundMe, organizată de Diandra Gourlay, care a strâns donații de la peste 13.000 de persoane. Gourlay s-a descris ca fiind „prietena de mult timp a familiei Sabula.”