Donald Trump, mesaj controversat: se proclamă „președinte interimar al Venezuelei” pe platforma sa socială

Președintele american Donald Trump a stârnit controverse, după ce a postat, pe Truth Social, o fotografie care părea să-l prezinte drept președintele interimar al Venezuelei. Postarea vine la mai bine de o săptămână după ce Nicolas Maduro a fost capturat de forțele speciale americane și dus în fața instanței din New York.

Președintele SUA, Donald Trump, a publicat pe contul său de Truth Social o fotografie care a stârnit controverse. Imaginea părea să-l prezinte ca „președinte interimar al Venezuelei”, în contextul evenimentelor care au avut loc recent în această țară.

Sub forma unei pagini Wikipedia editate, imaginea postată îi afișa portretul oficial și menționa mandatele sale ca al 45-lea și al 47-lea președinte al Statelor Unite, scrie Mediafax.

Totuși, afirmația din cadrul fotografiei nu se regăsește oficial pe pagina de Wikipedia dedicată acestuia sau în registrele publice, notează CNBCTV18.

Această postare vine în contextul în care la începutul lunii ianuarie, Statele Unite au desfășurat o operațiune militară de amploare în Venezuela, în urma căreia președintele venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost capturați și transportați la New York pentru a răspunde acuzațiilor de trafic de droguri și alte acuzații conexe aduse de SUA.

După încheierea acestei operațiuni, Trump a anunțat capturarea lui Maduro și a declarat că Statele Unite vor „conduce țara … până când vom putea realiza o tranziție sigură, adecvată și judicioasă”. El a sugerat că implicarea SUA ar include, printre altele, stabilizarea economiei venezuelene.

În prezent, funcția de președinte interimar al Venezuelei este ocupată de Delcy Rodriguez.