Trump avertizează Cuba: „Zero petrol și bani” dacă nu încheie un acord cu SUA. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela”

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis duminică un avertisment către Cuba, sugerând că țara ar trebui să încheie un acord cu Washingtonul, în contextul tensiunilor regionale și a crizei economice care afectează Havana.

Trump a scris pe platforma sa de socializare, Truth Social, că „nu vor mai ajunge petrol sau bani în Cuba – zero!” și i-a îndemnat pe liderii cubanezi să facă un pact cu SUA „înainte să fie prea târziu”.

El a subliniat dependența istorică a Cubei de sprijinul economic și energetic din Venezuela, afirmând că națiunea a trăit „ani de zile din cantități mari de petrol și bani din Venezuela”.

Declarațiile au loc pe fondul presiunii tot mai mari exercitate de administrația Trump în regiune, după o serie de acțiuni împotriva guvernului venezuelean și capturarea președintelui Nicolás Maduro de către forțele americane. Trump a sugerat anterior că o intervenție militară în Cuba nu este necesară, afirmând că insula este „gata să cadă” din cauza lipsei veniturilor și sprijinului extern.

„Nu ştiu dacă vor rezista, dar Cuba nu mai are acum niciun venit”, a adăugat el. „Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean”, a explicat el.

Serviciile secrete americane au prezentat o imagine sumbră a situației economice și politice din Cuba, dar evaluările lor nu susțin în mod clar previziunea lui Trump că insula este „gata să cadă”, a raportat sâmbătă Reuters, citând trei persoane familiarizate cu evaluările confidențiale.

CIA consideră că sectoare cheie ale economiei cubaneze, precum agricultura și turismul, sunt grav afectate de întreruperile frecvente de curent, sancțiunile comerciale și alte probleme. Pierderea potențială a importurilor de petrol și a altor forme de sprijin din partea Venezuelei, un aliat cheie de zeci de ani, ar putea îngreuna guvernarea administrației care conduce Cuba de când Fidel Castro a condus revoluția în 1959.

Pentru Cuba, pierderea petrolului venezuelean este devastatoare.