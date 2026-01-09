search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Venezuela a început să elibereze prizonierii politici. Trump salută colaborarea cu guvernul interimar: „Am anulat al doilea val de atacuri"

Venezuela a anunțat eliberarea primilor prizonieri politici, catalogând-o drept un gest de pace, la mai puțin de o săptămână de la operațiunea americană soldată cu capturarea președintelui Nicolás Maduro, relatează CNN.

Printre aceștia se numără  Enrique Márquez, fost candidat la președinție, dar și Biagio Pilieri, om de afaceri și fost parlamentar venezuelean. Aceștia erau deținuți în închisoarea El Helicoide din Caracas.

„Totul s-a terminat”, spune Marquez, la reuniunea cu soția sa, într-un cartier din Caracas, unde a fost dus de poliţişti alături de Pilieri, un colaborator al liderei opoziției Corina Machado.

Marquez, în vârstă de 62 de ani, arestat în ianuarie 2025, a dus o cruciadă judiciară împotriva realegerii lui Maduro.

Președintele Adunării Naționale din Venezuela, Jorge Rodríguez, a transmis că eliberările „au loc imediat” și că vor include atât venezueleni, cât și cetățeni străini, fără a specificat un număr sau nume. Măsura, a spus el într-un mesaj difuzat pe canalul public de televiziune TeleSur, este menită să contribuie la „unitatea națională”.

De la arestarea și aducerea la New York pentru a fi judecat a liderului autoritar al Venezuelei, oficialii americani au lucrat pentru a stabili un guvern interimar flexibil în Venezuela și au cerut, printre altele, ca țara să elibereze prizonierii politici, potrivit unei surse familiarizate cu briefing-ul administrației americane în fața Congresului, în această săptămână.

Ministerul spaniol de Externe a confirmat că cinci spanioli – dintre care unul are dublă cetățenie – au fost eliberați și se întorc în Spania.

„În curând vor fi acasă cu cei dragi”, a anunțat ministrul de externe José Manuel Albares. „Am vorbit cu ei pentru a le transmite bucuria mea pentru eliberarea lor.”

„Spania, care întreține relații fraterne cu poporul venezuelean, salută această decizie ca pe un pas pozitiv în noua fază în care intră Venezuela”, a transmis ministerul.

Cu câteva zile înainte ca SUA să-l captureze pe Maduro, un oficial american a declarat pentru CNN că forțele de securitate venezuelene au reținut cel puțin cinci americani în ultimele luni,  adăugând că, deși cazurile acestora sunt diferite, unii ar fi putut fi implicați în traficul de droguri.

Într-o postare pe X, activistul venezuelean Alfredo Romero a scris că organizația sa pentru drepturile omului, Forumul Penal, va „verifica fiecare caz în parte”.

Mesajul lui Donald Trump

Preşedintele american Donald Trump a salutat eliberarea de către Caracas „a unui număr mare de prizonieri politici ca semn al „căutării păcii”. Este un gest foarte important şi inteligent”, a subliniat liderul de la Casa Albă.

Trump a scris pe platforma sa Truth Social că a „anulat” un nou atac asupra Venezuelei, datorită „cooperării” cu guvernul de la Caracas.

„Statele Unite şi Venezuela colaborează bine, în special în ceea ce priveşte reconstrucţia industriei petroliere. Datorită acestei cooperări, am anulat al doilea val de atacuri planificat anterior, care nu pare necesar. Cu toate acestea toate navele vor rămâne pe loc din motive de siguranţă şi securitate”, a spus Trump.

Trump urmează să se întâlnească vineri cu directorii marilor companii petroliere americane pentru a-i convinge să susţină strategia sa privind controlul asupra producţiei de petrol din Venezuela.

„Cel puţin 100 de miliarde de dolari vor fi investiţi de MARILE COMPANII PETROLERE, cu reprezentanţii cărora mă voi întâlni astăzi la Casa Albă”, a anunțat președintele american.

Venezuela deţine cele mai mari rezerve dovedite de ţiţei din lume - 303,221 milioane de barili, potrivit Organizaţiei Ţărilor Exportatoare de Petrol (OPEC), înaintea Arabiei Saudite (267,2 milioane) şi a Iranului.

Producţia este însă scăzută, plafonată la un milion de barili pe zi, după ani de investiţii insuficiente care au lăsat infrastructura petrolieră într-o stare deplorabilă.

Venezuela, acuzată de torturarea prizonierilor politici

Romero a declarat într-un interviu acordat rețelei TVV că liderul opoziției venezuelene, Juan Pablo Guanipa, se va număra printre cei eliberați.

Guanipa, fost membru al Adunării Naționale a Venezuelei este un aliat apropiat al liderei opoziției, María Corina Machado.

Acesta a a fost reținut în mai 2025. Ministrul de Interne al Venezuelei, Diosdado Cabello, a susținut, fără a furniza dovezi, că acesta a fost arestat sa în urma unui presupus complot împotriva alegerilor programate pentru acea lună.

În urma alegerilor prezidențiale disputate din 2024, pe care Maduro le-a revendicat drept o victorie în ciuda mai multor observatori independenți care au declarat votul drept nedemocratic, peste 2.000 de persoane au fost arestate într-o amplă represiune declanșată ulterior de către forțele guvernamentale, potrivit Amnesty International.

Potrivit Forumului Penal, la începutul lunii ianuarie, 863 de prizonieri politici se aflau în detenție, mulți dintre ei la El Helicoide.

Fost centru comercial, clădirea servește în prezent drept sediu al serviciilor de informații ale Venezuelei și închisoare.

Venezuela s-a confruntat de-a lungul timpului cu acuzații de maltratare a prizonierilor săi politici, în El Helicoide și în alte centre de detenție.

De la înlăturarea lui Maduro, mulți venezueleni și-au exprimat îngrijorarea că succesorul său, președintele interimar Delcy Rodríguez, va continua sau chiar intensifica această politică.

Luni, oficialii venezueleni au anunțat un decret care acordă puteri extinse președinției și ordonă forțelor de securitate să captureze „orice persoană implicată în promovarea sau sprijinirea” atacului recent al SUA.

