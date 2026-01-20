Răspunsul Canadei la o ipotetică invazie americană: tactici de tip mujahedin și gherilă inspirate din luptele talibanilor

Forțele Armate Canadiene au modelat pentru prima dată în aproape un secol o posibilă invazie militară a Statelor Unite în Canada și răspunsul potențial al țării, potrivit unui raport al mass-mediei canadiene de marți.

Experții militari și oficialii citați de publicația globaltimes spun că simularea reflectă atât sentimentul de criză al Canadei, cât și un nivel de pregătire pentru a nu ceda presiunilor americane.

„Aceasta nu este o planificare operațională pas cu pas, ci un model conceptual și teoretic. Scopul este de a înțelege modul în care Canada ar putea reacționa în scenarii ipotetice. Este foarte puțin probabil ca administrația Trump să ordone o invazie reală.”, a declarat unul dintre oficialii guvernamentali citați.

Scenariul și tacticile propuse

Potrivit raportului, planificatorii militari canadieni au modelat o invazie americană din sud, anticipând că forțele SUA ar putea depăși pozițiile strategice canadiene pe uscat și pe mare în decurs de una până la șapte zile, și posibil chiar în doar două zile.

Întrucât Canada nu dispune de suficiente trupe sau echipamente sofisticate pentru a respinge un atac convențional american, armata a conceput un război asimetric bazat pe grupuri mici de militari neregulați sau civili înarmați.

Tacticile includ ambuscade, sabotaje, atacuri cu drone și acțiuni de tip „hit-and-run”, similare celor folosite de mujahedinii afgani împotriva trupelor sovietice în timpul Războiului sovieto-afgan (1979–1989).

„Aceste tactici au fost folosite ulterior și de talibani împotriva forțelor americane și aliate, inclusiv canadiene. Scopul este de a provoca pierderi masive forțelor de ocupație americane”, a spus un oficial, relatează Globe and Mail .

Generalul-maior retras David Fraser, care a comandat trupele canadiene în Afganistan alături de SUA, a adăugat că țara ar putea folosi și drone și arme antitanc, precum cele utilizate în prezent în conflictul Rusia-Ucraina.

Timpul de reacție și sprijinul internațional

Un oficial superior al Departamentului Apărării a declarat că Canada ar avea maximum trei luni pentru a se pregăti înainte de o invazie terestră și navală.

Primele semne că SUA ar fi dat ordinul de atac ar putea fi vizibile prin încetarea politicii de „spații aeriene comune” dintre cele două țări, un element esențial al cooperării aeriene în cadrul NORAD.

În cazul unei invazii reale, Canada ar putea apela la sprijinul Franței sau Marii Britanii, state nucleare, pentru a asigura apărarea și a contracara forțele americane.

Raportul canadian subliniază că președintele american Donald Trump a provocat în mod repetat aliații NATO, inclusiv prin declarații privind achiziția Groenlandei și prin amenințări de tarife împotriva țărilor europene care se opun. De asemenea, Trump a sugerat în mai multe rânduri că Canada ar putea deveni al 51-lea stat al SUA.

„Armata canadiană nu se poate compara cu cea americană”

Zhang Junshe, un expert chinez în afaceri militare, a declarat pentru Global Times marți că, așa cum sugerează raportul, armata canadiană nu se poate compara cu cea americană într-un conflict frontal, deoarece forțele terestre, navale și aeriene ale celor două țări nu sunt deloc la același nivel.

„Armata canadiană nu se poate compara cu cea americană într-un conflict frontal, dar prin război asimetric și având în vedere vastitatea teritoriului său, Canada poate reprezenta o amenințare serioasă pentru SUA”, a spus expertul chinez.

El a adăugat că simularea reflectă și intenția Canadei de a crea un efect de descurajare, demonstrând că țara nu va ceda ușor intimidării și presiunilor americane.

Zhang a concluzionat că, în ciuda relațiilor istorice și militare strânse dintre cele două țări, situația indică că o ruptură între Canada și SUA ar putea fi iminentă, în contextul revendicărilor teritoriale din Groenlanda și a declarațiilor provocatoare ale administrației americane.