Trump ameninţă proiectul unui pod între SUA şi Canada. Vrea jumătate din construcția care va purta numele unei legende a sportului canadian

 Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni că va bloca un proiect de pod între Canada şi Statele Unite, considerând că Statele Unite ar trebui să deţină "cel puţin jumătate" din această infrastructură.

Podul ”Gordie Howe” FOTO: X
Podul ”Gordie Howe” FOTO: X

"Nu voi permite deschiderea acestui pod până când Statele Unite nu primesc o compensaţie pentru tot ce le-am dat şi, de asemenea, până când Canada nu va trata Statele Unite la fel de corect şi just pe cât merităm", a scris preşedintele american într-un mesaj incoerent pe reţeaua sa Truth Social, potrivit AFP.

"Vom începe negocierile, IMEDIAT", a adăugat el, scrie Agerpres.

"Cu tot ce le-am dat, ar trebui să deţinem, poate, cel puţin jumătate din acest activ", a continuat Donald Trump.

În restul mesajului său, el a criticat din nou dorinţa Ottawa de a consolida legăturile cu China.

Preşedintele american a prezis că în cazul unei apropieri, China "va devora Canada întreagă" şi, de asemenea, că Beijingul va pune capăt tuturor meciurilor de hochei pe gheaţă.

Donald Trump l-a atacat şi pe fostul preşedinte democrat Barack Obama, care a autorizat proiectul.

Acest pod, încă în construcţie peste râul Detroit, va fi numit după legenda canadiană a hocheiului pe gheaţă Gordie Howe.

El urmează să facă legătură între oraşul american Detroit (Michigan) şi oraşul canadian Windsor (Ontario). Construcţia a început în 2018, cu un cost total de 6,4 miliarde de dolari canadieni, sau aproximativ 4 miliarde de euro.

Conform site-ului proiectului, este programat să se deschidă traficului în acest an.

De la revenirea sa la putere, preşedintele republican a făcut în repetate rânduri declaraţii ostile la adresa Canadei şi a lansat atacuri comerciale şi economice, mergând chiar până la a afirma în mai multe rânduri că aceasta ar trebui să devină al 51-lea stat american.

Recent, el a ameninţat ţara cu taxe vamale "de 100%" în cazul unui acord comercial cu China şi a declarat că Statele Unite vor retrage certificarea pentru aeronavele fabricate în Canada, în special pentru avioanele Bombardier.

