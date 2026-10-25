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Donald Trump contestă sondajele de opinie și susține că popularitatea sa reală este de 60%

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Președintele american Donald Trump respinge rezultatele sondajelor care indică o scădere a popularității sale înaintea alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, programate în noiembrie. Liderul de la Casa Albă susține că datele sunt false și afirmă că nivelul real al susținerii de care se bucură ar fi de aproximativ 60%, deși mai multe cercetări sociologice recente îl plasează în jurul pragului de 30%, relatează The Independent.

Donald Trump susține că sondajele sunt false și afirmă că popularitatea sa este, de fapt, de 60%.
Donald Trump susține că sondajele sunt false și afirmă că popularitatea sa este, de fapt, de 60%. Foto: AFP

Într-un interviu acordat publicației The Washington Examiner, jurnalistului Byron York, Trump a fost întrebat despre media sondajelor publicată de RealClearPolitics, potrivit căreia 38,8% dintre americani aprobă activitatea sa, în timp ce 60,4% o dezaprobă.

„Este fals”, a răspuns președintele.

Întrebat ce procent consideră că reflectă în realitate nivelul său de popularitate, Trump a contestat din nou cifrele publicate.

„Aprobarea activității mele, au spus că este de 37, 38%? Nu sunt la 38%”, a afirmat acesta.

Ulterior, liderul american a susținut că ar putea avea o popularitate mult mai ridicată.

„Nu cred că aș putea fi învins de nimeni. Cred că, dacă aș avea nevoie de asta, deși nu am nevoie, aș avea 60%”, a declarat Trump.

Afirmațiile lui Trump contrastează cu rezultatele mai multor sondaje naționale realizate în ultimele săptămâni.

Un sondaj Reuters/Ipsos, desfășurat în perioada 16–19 octombrie, arată că 34% dintre americani aprobă activitatea președintelui, în timp ce 65% o dezaprobă.

Un alt studiu, realizat de Pew Research Center între 28 septembrie și 4 octombrie, indică un nivel și mai scăzut de susținere: doar 30% dintre respondenți s-au declarat mulțumiți de modul în care Trump își exercită funcția, în timp ce 68% au exprimat o opinie nefavorabilă.

De asemenea, un sondaj publicat în această săptămână de The New York Times și Siena College a măsurat popularitatea președintelui la 34%. Potrivit publicației, acesta ar fi cel mai scăzut nivel de aprobare înregistrat pentru un președinte american aflat în apropierea alegerilor de la jumătatea mandatului, de la Harry Truman, care avea un scor de 33% în 1946.

Trump și-a justificat afirmațiile prin sprijinul puternic de care beneficiază în rândul republicanilor, în special al susținătorilor mișcării MAGA, asociată sloganului său politic „Make America Great Again”.

Președintele a făcut referire la o analiză realizată de Harry Enten, analist-șef de date la CNN, potrivit căreia susținerea sa în rândul republicanilor MAGA rămâne foarte ridicată. Conform datelor prezentate de Enten, Trump a obținut 99% din voturile acestui segment de alegători la alegerile din 2024, iar în septembrie avea o rată de aprobare de 98% în rândul republicanilor MAGA.

„Cred că acum aș fi undeva la 60%. În Partidul Republican, sunt mult peste acest nivel. Arătați-i procentul de 99%. L-ați văzut?”, a spus Trump.

Analiza lui Harry Enten evidențiază însă și dificultățile președintelui în privința economiei, în special a inflației, un subiect important pentru alegătorii americani înaintea scrutinului din noiembrie.

Potrivit datelor prezentate de analistul CNN, diferența dintre procentul alegătorilor care aprobă modul în care Trump gestionează inflația și cel al celor care îl dezaprobă s-a deteriorat considerabil. Dacă în 2024 soldul era pozitiv, de plus 8 puncte procentuale, înaintea alegerilor legislative din 2026 acesta ajunsese la minus 45 de puncte.

În această săptămână, Enten a descris situația sondajelor președintelui drept „un incendiu de proporții pentru Trump”, după publicarea unui sondaj Reuters/Ipsos care îi indica o rată de aprobare de numai 31%. Potrivit analistului, acesta ar fi cel mai scăzut nivel înregistrat de Trump în cele două mandate prezidențiale ale sale.

Respingerea rezultatelor de către Trump vine și pe fondul unei controverse legate de The New York Times și Wedgewood Research, o firmă de sondare care a recunoscut că a produs date de sondaj fabricate în cadrul unui experiment social.

Publicația americană a precizat că sondajele contestate nu au fost folosite la calcularea ratei de aprobare a președintelui.

În acest context, Trump continuă să conteste rezultatele care îi indică o popularitate scăzută și insistă că sprijinul său real este mult mai mare. Datele prezentate de sondajele Reuters/Ipsos, Pew Research Center și The New York Times/Siena College arată însă că, la nivel național, majoritatea respondenților chestionați dezaprobă activitatea sa.

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