 Luca Niculescu, prima reacție după victoria definitivă a României în procesul Roșia Montană: „Statul român are capacitatea să își apere interesele” | adevarul.ro
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Luca Niculescu, prima reacție după victoria definitivă a României în procesul Roșia Montană: „Statul român are capacitatea să își apere interesele”

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Premierul Luca Niculescu a salutat victoria definitivă a României în procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care companiile Gabriel Resources au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari. Șeful Guvernului a subliniat că decizia reprezintă o victorie importantă pentru apărarea intereselor statului român, a banilor publici, dar și pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural din zonă.

Premierul Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu Foto: Facebook/Luca Niculescu

„Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință”, a transmis premierul într-un mesaj publicat sâmbătă, 14 noiembrie, pe Facebook.

Luca Niculescu a evidențiat și importanța deciziei pentru protejarea zonei Roșia Montană, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO.

„Este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”, a precizat șeful Guvernului.

În mesajul său, Luca Niculescu le-a mulțumit avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai celorlalte instituții ale statului care au contribuit la apărarea României în acest dosar.

„Vreau să felicit și să le mulțumesc avocaților din echipele Leaua Damcali Deaconu Păunescu și LALIVE, precum și echipei Ministerului Finanțelor și tuturor celor din instituțiile statului care au contribuit la acest rezultat. În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României. Felicitări tuturor și mulțumesc pentru munca voastră!”, a mai transmis Luca Niculescu.

România a câștigat definitiv procesul Roșia Montană

Anunțul victoriei definitive a fost făcut sâmbătă de Ministerul Finanțelor. Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins în totalitate cererea de anulare formulată de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Decizia, pronunțată la 13 noiembrie 2026, menține integral hotărârea arbitrală din 8 martie 2024, prin care statul român a fost exonerat de plata despăgubirilor de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Potrivit Ministerului Finanțelor, hotărârea Comitetului ad-hoc epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Prin urmare, decizia arbitrală este definitivă și obligatorie, iar companiile reclamante au fost obligate să achite și cheltuielile aferente procedurii de anulare.

„Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților, menținând integral hotărârea arbitrală pronunțată în 8 martie 2024”, a transmis Ministerul Finanțelor.

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