Nicușor Dan, prima reacție după victoria definitivă în procesul Roșia Montană: „Ne scutește de plata unor despăgubiri imense”

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după victoria definitivă a României în procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană, după ce Gabriel Resources a pierdut și ultima cale extraordinară de atac. Șeful statului afirmă că decizia închide definitiv litigiul și scutește țara de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Președintele Nicușor Dan Foto: Facebook / Nicușor Dan

„Victorie importantă! România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană. Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a criticat dur proiectul minier de la Roșia Montană, pe care l-a descris drept o inițiativă ilegală, cu consecințe grave asupra mediului și patrimoniului național.

„Proiectul Roșia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan: „Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic”

„Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu. Înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a descris Roșia Montană drept un simbol al implicării civice și al apărării unor principii în fața intereselor pe care le consideră ilegitime.

„Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime”, a adăugat președintele.

La finalul mesajului, Nicușor Dan le-a mulțumit celor care s-au implicat încă de la început în opoziția față de proiect, subliniind că lupta a fost una îndelungată și dificilă.

„Le mulțumesc și îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă”, a încheiat șeful statului.