 Nicușor Dan, prima reacție după victoria definitivă în procesul Roșia Montană: „Ne scutește de plata unor despăgubiri imense” | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 14 Noiembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Jocurile Adevărul 🧠Război în UcrainaIstoria zilei

Nicușor Dan, prima reacție după victoria definitivă în procesul Roșia Montană: „Ne scutește de plata unor despăgubiri imense”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover Urmărește pe Discover

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după victoria definitivă a României în procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană, după ce Gabriel Resources a pierdut și ultima cale extraordinară de atac. Șeful statului afirmă că decizia închide definitiv litigiul și scutește țara de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan Foto: Facebook / Nicușor Dan

„Victorie importantă! România a câștigat definitiv procesul de arbitraj internațional privind Roșia Montană. Este o decizie finală în favoarea țării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României și ne scutește, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari”, a transmis Nicușor Dan.

Președintele a criticat dur proiectul minier de la Roșia Montană, pe care l-a descris drept o inițiativă ilegală, cu consecințe grave asupra mediului și patrimoniului național.

„Proiectul Roșia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural și patrimoniul național, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriașă afacere de corupție”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan: „Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic”

„Roșia Montană înseamnă cu mult mai mult decât reglementarea corectă a unei probleme de mediu. Înseamnă și o mișcare civică și socială, un manifest al societății civile mature și capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greșite, cu impact politic, economic și social major în România”, a transmis Nicușor Dan.

Șeful statului a descris Roșia Montană drept un simbol al implicării civice și al apărării unor principii în fața intereselor pe care le consideră ilegitime.

„Roșia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalității și al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime”, a adăugat președintele.

La finalul mesajului, Nicușor Dan le-a mulțumit celor care s-au implicat încă de la început în opoziția față de proiect, subliniind că lupta a fost una îndelungată și dificilă.

„Le mulțumesc și îi felicit pe toți cei care, încă de la început, și-au asumat o luptă lungă și de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorți de izbândă”, a încheiat șeful statului.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Putin mai are la dispoziție doar două planuri pentru înfrângerea Ucrainei. Ce l-ar putea forța să schimbe strategia
digi24.ro
image
Primele incidente apărute la protestul neautorizat din București, asumat de Simion. În online sunt îndemnuri la violență
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă radical viața în următorii 5 ani. Mariana Cojocaru anunță „un nou loc de muncă, o mutare sau o despărțire neașteptată”
gandul.ro
image
Anunțul MOMENTULUI privind cursa pentru șefia Francofoniei! Cum s-ar putea înclina balanța în favoarea României
mediafax.ro
image
Contractul de 2,5 milioane de euro pe care Nicolae Stanciu l-a „ratat” pentru a semna cu U Cluj. Exclusiv
fanatik.ro
image
Reacție de la CNCD la excursiile de lux din „Școala Altfel”. Ce să facă părinții, pentru ca statul să-i bage în seamă:„Dreptatea nu se caută pe net”
libertatea.ro
image
Amenzi în autobuz, metrou sau tren, chiar și cu bilet valabil. În ce situații pot fi sancționați pasagerii
digi24.ro
image
Suporterii fostei campioane a Angliei se revoltă, după asocierea cu actrița de filme pentru adulți: „Aceasta este noua noastră identitate?”
gsp.ro
image
David Popovici a dus-o pe Taisia Nițuleasa să vadă noua "bijuterie" de 7.500.000 € construită de Ion Țiriac
digisport.ro
image
Corina Caragea intră în bucătăria „MasterChef România”. Cu cine va face echipă?
click.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții
antena3.ro
image
Noul pol de birouri din Bucureşti. Zona din Capitală unde preţurile au început să sară în aer şi zona unde birourile libere aproape au dispărut
zf.ro
image
Suedia caută urgent angajați și oferă salarii de 4.000 € pe lună pentru meserii de care mulţi români se feresc
observatornews.ro
image
Primele IMAGINI de la nunta lui Marcel cu Armina. Singura ispită de la Insula Iubirii care le-a fost alături
cancan.ro
image
Ce bani au pierdut la pensie în ultimii 2 ani pensionarii din cauza inflației? Sumele ajung la 1.000 lei/lună
newsweek.ro
image
David Popovici și-a adus iubita să vadă noua „bijuterie” de 7.500.000 de euro construită de magnatul Ion Țiriac pentru români
prosport.ro
image
Ce salariu avea Elena Udrea ca ministru și ce avere declara. Detaliul care atrăgea atenția în documentele oficiale
playtech.ro
image
Gigi Becali le-a construit 25 de vile apropiaților săi: „Pe terenul meu din Pipera. Totul este cadou”
fanatik.ro
image
Intelectualii de azi ai politicii din România. Ce studii și ce experiență profesională au liderii partidelor de pe prima scenă politică
ziare.com
image
Jannik Sinner, prins la hotel cu o jurnalistă, în timp ce iubita își serba ziua de naștere la Copenhaga
digisport.ro
image
Cum să ai o casă curată fără să petreci ore întregi făcând curățenie. Trucurile simple care îți ușurează munca
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată casa lui Șerban Trîmbițașu. Cel mai cunoscut agent imobiliar din România își vinde locuința. Cât cere pe ea: Aici a fost bucătăria și am transformat-o în dressing / VIDEO
romaniatv.net
image
A venit iarna în România! Ninge în mai multe zone din țară, inclusiv în municipiul Brașov și Poiana Brașov. Condiții de iarnă pe mai multe șosele Video
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității
actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși?
actualitate.net
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Premieră în România! Orașul în care cimitirul a fost digitalizat. Cum poți găsi mormintele cu ajutorul unui cod QR
click.ro
image
Vivienne, fiica Angelinei Jolie și lui Brad Pitt, internată în spital. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat tânăra de 18 ani
click.ro
FotoJet (83) jpg
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României
okmagazine.ro
Joan Crawford Profimedia jpg
Și-a pierdut virginitatea la 11 ani, cu tatăl ei vitreg! Starul din Vechiul Hollywood a avut o explicație incredibilă: „M-a iubit!”
okmagazine.ro
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
Capul de bronz al statuii împăratului roman Traianus Decius, descoperit la Sarmizegetusa
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Florin Grozea, adevărul despre ziua în care trupa Hi-Q a luat sfârșit: „Eu sunt mândru cu treaba asta”
image
Trei zodii binecuvântate de Dumnezeu! Rugăciunile le-au fost ascultate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României