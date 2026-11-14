 Nicușor Dan a plecat spre Cambodgia cu un avion privat închiriat de la Global Jet. Cum arată aeronava de lux | adevarul.ro
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Nicușor Dan a plecat spre Cambodgia cu un avion privat închiriat de la Global Jet. Cum arată aeronava de lux

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Președintele României se deplasează de la București spre Phnom Penh, capitala Cambodgiei, pentru vizita oficială programată în zilele următoare, tot cu un avion privat închiriat de la compania aeriană Global Jet.

Dassault Falcon 8X
Avionul Dassault Falcon 8X Foto: dassaultfalcon.com

Aeronava a decolat de pe Aeroportul Otopeni la aproximativ 40 de minute după ce avionul militar Spartan, cu care șeful statului a călătorit la Dublin (Irlanda), a aterizat în capitala României, potrivit BoardingPass.

Zborul către Cambodgia include o escală tehnică la Tașkent, în Uzbekistan, pentru realimentare.

Este vorba despre același avion utilizat de președinte în urmă cu câteva săptămâni pentru deplasarea la New York (SUA).

Dassault Falcon 8X, (1) jpg
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Dassault Falcon 8X, (1) jpg Foto: Dassault Falcon 8X,

Pentru zborul efectuat pe ruta Cluj-Napoca – Teterboro (SUA) – București, cu aceeași aeronavă, Administrația Prezidențială a plătit 1,6 milioane de lei.

Anul trecut, Administrația prezidențială a cheltuit 1,3 milioane de lei pentru vizitele externe ale președintelui Nicușor Dan, iar în 2026, până la această dată, costurile au fost în jur de 3 milioane de lei.   

Preşedintele Nicuşor Dan participă, duminică şi luni, la cel de-al XX-lea Sommet al Francofoniei, care se va desfăşura la Phnom Penh, în Regatul Cambodgiei, pentru România, cea mai importantă miză a reuniunii fiind întrunirea consensului în jurul candidaturii lui Dacian Cioloş pentru funcţia de Secretar general al Francofoniei în perioada 2027-2030.

Decizia privind desemnarea noului Secretar General al Francofoniei va fi adoptată de liderii celor 53 de state membre cu drepturi depline ale OIF în cadrul sesiunii de luni.

Nicușor Dan, între Spartan și aeronave private

Nicușor Dan a folosit pentru deplasările externe și avionul militar de transport C-27J Spartan, aparținând Forțelor Aeriene Române. Această variantă a presupus însă și dificultăți logistice: în ianuarie 2026, șeful statului a rămas o zi la Paris, unde participase la reuniunea Coaliției de Voință, deoarece aeronava nu a putut decola din cauza condițiilor meteorologice, potrivit unei relatări Adevărul din martie 2026.

Pentru deplasarea la Washington din februarie 2026, la reuniunea Consiliului pentru Pace, Administrația Prezidențială a închiriat un Bombardier Global 6000, deținut de Ion Țiriac și operat de Avcon Jet, așa cum a relatat Adevărul aici. Publicația de aviație BoardingPass estima atunci costul unui zbor dus-întors București–Washington cu acest tip de aeronavă la 170.000–200.000 de euro. 

Zborurile lui Klaus Iohannis și costurile făcute publice

Și fostul președinte Klaus Iohannis a utilizat aeronave private pentru deplasările oficiale. Potrivit BoardingPass, citat de Adevărul în mai 2024, acesta a călătorit cu un Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg. Aeronava fusese folosită și pentru vizitele în Emiratele Arabe Unite din martie 2023, turneul african din noiembrie 2023 și deplasarea în Coreea de Sud din aprilie 2024.

La 18 martie 2025, în timpul interimatului lui Ilie Bolojan, Administrația Prezidențială a făcut publice costurile zborurilor speciale pentru deplasările externe ale delegațiilor oficiale conduse de Klaus Iohannis. Potrivit datelor relatate de Adevărul, cele 193 de zboruri din perioada 2015–2025 au costat în total 113.625.230 de lei, echivalentul a peste 22 de milioane de euro. Bilanțul privește zborurile speciale, nu toate cheltuielile Administrației Prezidențiale.

Separat, pentru categoria mai largă a deplasărilor externe, Adevărul relata în octombrie 2024, cheltuieli de 41,1 milioane de lei în 2023, față de 17 milioane de lei în 2022. Anul 2023, în care Iohannis a efectuat turneele din America de Sud și Africa, a fost prezentat drept anul cu cele mai mari cheltuieli pentru deplasări externe.

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