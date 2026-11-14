 Victorie uriașă pentru România. A câștigat definitiv procesul Roșia Montană și a scăpat de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari cerute de Gabriel Resources | adevarul.ro
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Victorie uriașă pentru România. A câștigat definitiv procesul Roșia Montană și a scăpat de despăgubirile de 6,5 miliarde de dolari cerute de Gabriel Resources

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Victorie definitivă pentru România în procesul Roșia Montană, după ce comitetul internațional care a analizat contestația a respins ultima cerere formulată de Gabriel Resources. Compania solicita anularea hotărârii prin care statului român i-au fost refuzate despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Roșia Montană
Roșia Montană Foto: arhivă, adevărul

România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, după ce Comitetul ad-hoc al Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins, în totalitate, cererea de anulare formulată de companiile Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Decizia, pronunțată la 13 noiembrie 2026, menține integral hotărârea arbitrală din martie 2024, prin care statul român a fost exonerat de plata unor despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Anunțul a fost făcut sâmbătă, 14 noiembrie, de Ministerul Finanțelor, care precizează că decizia Comitetului ad-hoc epuizează ultima cale extraordinară de atac prevăzută de Convenția ICSID. Prin urmare, hotărârea arbitrală este definitivă și obligatorie, iar reclamanții au fost obligați să achite și cheltuielile aferente procedurii de anulare.

„Comitetul ad-hoc constituit pentru soluționarea acțiunii în anulare formulate de Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd. a respins în totalitate cererea reclamanților, menținând integral hotărârea arbitrală pronunțată în 8 martie 2024”, a transmis Ministerul Finanțelor.

România a fost dată în judecată pentru 6,5 miliarde de dolari

Litigiul a vizat modul în care autoritățile române au gestionat proiectul minier aurifer de la Roșia Montană. Gabriel Resources a susținut că România a încălcat obligațiile asumate prin acordurile bilaterale pentru promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor încheiate cu Canada și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

Acordul cu Canada a fost ratificat prin Legea nr. 356/2009, iar cel cu Regatul Unit, prin Legea nr. 109/1995. În baza acestor tratate, companiile au solicitat despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, reprezentând cea mai mare pretenție financiară formulată vreodată împotriva statului român într-un arbitraj internațional.

Suma echivalează cu aproximativ 31,5 miliarde de lei, respectiv circa 1,5% din produsul intern brut estimat al României pentru anul 2026.

La 8 martie 2024, tribunalul arbitral ICSID a decis că România nu a încălcat niciuna dintre obligațiile asumate prin cele două tratate bilaterale de investiții și a respins integral pretențiile companiilor.

Gabriel Resources a contestat ulterior hotărârea și a solicitat anularea acesteia, însă demersul a fost respins în totalitate la 13 noiembrie 2026.

Ce motive au invocat companiile pentru anularea deciziei

Potrivit Ministerului Finanțelor, procedura de anulare reprezintă singura cale de atac prevăzută de Convenția ICSID împotriva unei hotărâri arbitrale.

Reclamanții au solicitat anularea integrală a deciziei din 2024, invocând presupusa constituire necorespunzătoare a tribunalului arbitral și o abatere gravă de la normele fundamentale de procedură. În subsidiar, au cerut anularea parțială a hotărârii, susținând că tribunalul și-ar fi depășit competențele și că decizia nu ar fi fost motivată corespunzător.

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Comitetul ad-hoc care a analizat cererea a fost format din dr. Eduardo Zuleta, în calitate de președinte, prof. Lawrence Boo și prof. Maxi Scherer. Cei trei au respins toate motivele invocate de companii.

Procedura s-a desfășurat în perioada iulie 2024-noiembrie 2026 și a inclus schimburi ample de memorii scrise, precum și o audiere a părților.

În conformitate cu articolul 53 din Convenția ICSID, hotărârea arbitrală nu mai poate fi supusă niciunei alte căi de atac în cadrul acestui sistem. Astfel, litigiul internațional, început în 2015, se încheie după mai bine de un deceniu.

Ministerul Finanțelor: „România și-a respectat obligațiile internaționale”

Ministerul Finanțelor susține că decizia confirmă legalitatea conduitei statului român în relația cu investitorii și arată că măsurile luate pentru protejarea mediului, a patrimoniului cultural și a intereselor comunităților locale au respectat cadrul legal.

Totodată, instituția subliniază importanța hotărârii pentru protejarea patrimoniului de la Roșia Montană, înscris în anul 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO.

„Rezultatul confirmă că Statul român și-a respectat obligațiile internaționale față de investitorii străini și că deciziile autorităților române privind protecția mediului, a patrimoniului cultural și a intereselor comunităților locale au fost luate cu respectarea cadrului legal. Peisajul minier de la Roșia Montană, înscris în anul 2021 pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO, rămâne astfel protejat, iar România nu va suporta niciun cost pentru apărarea acestor valori”, a transmis ministerul.

Instituția consideră că rezultatul transmite și „un mesaj de predictibilitate pentru investitori, demonstrând că România își respectă angajamentele internaționale, protejează investițiile realizate cu bună-credință și își poate apăra interesele în fața instanțelor și tribunalelor internaționale”.

La rândul său, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că decizia reprezintă rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut de-a lungul mai multor ani.

„Decizia definitivă în dosarul Roșia Montană confirmă poziția României într-un litigiu în care compania reclamantă a solicitat despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari. Este rezultatul unui efort instituțional și juridic susținut, asumat cu maximă responsabilitate de Ministerul Finanțelor pe parcursul a peste zece ani, pentru a proteja interesul public, mediul și resursele țării noastre prin intermediul unei apărări riguroase”, a afirmat Alexandru Nazare.

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România vrea să recupereze cheltuielile de judecată

Ministerul Finanțelor a mulțumit echipei de avocați coordonate de dr. Veijo Heiskanen, partener al firmei LALIVE, și de prof. univ. dr. Crenguța Leaua, pentru activitatea desfășurată în acest dosar.

De asemenea, instituția a transmis mulțumiri Direcției Generale Juridice din cadrul ministerului și tuturor instituțiilor publice care au contribuit la construirea apărării României.

Documentele oficiale privind procedura vor putea fi consultate pe site-ul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID), în dosarul ARB/15/31, cu respectarea regulilor de confidențialitate.

Ministerul Finanțelor a anunțat că va continua demersurile necesare pentru recuperarea integrală a cheltuielilor de judecată cuvenite statului român.

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