Protest pentru susţinerea lui Călin Georgescu, în faţa Palatului Parlamentului. Simion: „Vom avea o zi frumoasă. Mulți, uniți, puternici!”

Un protest pentru susţinerea fostului candidat la alegerile prezidenţiale Călin Georgescu va avea loc sâmbătă, în Parcul Izvor din Capitală.

Protest pentru susținerea lui Călin Georgescu Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sâmbătă, începând cu ora 14:00, are loc în București, în zona Palatului Parlamentului, o manifestație asumată public de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), prin intermediul lui George Simion.

Liderul AUR, George Simion, a transmis sâmbătă dimineață un mesaj pe Facebook, în care îndeamnă oamenii să vină la protest; „Vom avea o zi frumoasă azi. Mulți, uniți, puternici!”

Protestul nu a primit avizul Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice din cadrul Primăriei Capitalei. Trei persoane particulare au solicitat în instanţă anularea avizului negativ dat de PMB în acest sens, însă Tribunalul Bucureşti a respins vineri cererea acestora.

Preşedintele AUR, George Simion, a anunţat vineri că protestul nu a fost aprobat, deşi Primăria Capitalei a fost notificată de două ori pentru această manifestaţie, o dată de trei participanţi la protestele din faţa Arestului Central şi a doua oară de Nicolae Voiculeţ, muzician şi membru în Consiliul de Conducere al Institutului Cultural Român din partea AUR. El a menţionat că AUR le-a oferit consiliere juridică celor care au contestat în instanţă decizia Primăriei.

Întrebat despre subiect, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a declarat că nu a primit din partea AUR o cerere de autorizaţie pentru protestul de sâmbătă şi că autorizarea manifestării nu ţine de primar, ci de specialişti care evaluează riscuri.

La începutul acestei săptămâni, Jandarmeria Română a transmis că susţine exercitarea dreptului la proteste paşnice, dar că a semnalat „riscuri concrete" în cazul manifestaţiei din 14 noiembrie de la Parlament, în condiţiile în care, în aceeaşi zi, este programat meciul de fotbal România - Polonia şi aproximativ 3.000 de suporteri polonezi sunt aşteptaţi în centrul Bucureştiului.

„Pentru manifestaţia din 14 noiembrie, am semnalat, potrivit competenţelor, riscuri concrete, inclusiv în contextul desfăşurării, în aceeaşi zi, a meciului România - Polonia. În acest context, există posibilitatea ca aproximativ 3.000 de suporteri polonezi să fie prezenţi, în aceeaşi perioadă, în centrul Capitalei. Decizia privind avizarea aparţine autorităţilor competente", informa luni Biroul de presă al Jandarmeriei Române.

Preşedintele AUR, George Simion, a făcut un apel vineri către instituţiile statului să asigure protecţia participanţilor la protestul din faţa Parlamentului, care doresc „să îşi manifeste susţinerea" faţă de Călin Georgescu.

Liderul AUR a subliniat că îşi pune la dispoziţie „toată capacitatea" ca manifestaţia să decurgă „fără probleme".

„Sunt reprezentant al unei părţi importante a societăţii româneşti, care nu poate fi interzisă, nu poate fi scoasă în afara legii şi care nu va dispărea, în ciuda tuturor provocărilor. Eu trebuie să îi reprezint pe aceşti oameni şi de asta eu, mâine, voi ieşi din clădirea Parlamentului şi mă voi alătura manifestanţilor. Aşa că stau la dispoziţia acestor instituţii să găsim o cale. Eu, ca reprezentant legal al manifestanţilor, pentru că m-au votat mulţi dintre ei, îmi pun la dispoziţie toată capacitatea ca să decurgă manifestaţia de mâine fără probleme. Mai mult de atât nu ştiu ce pot face. Mă pun la dispoziţia instituţiilor statului ca manifestaţia de mâine să se desfăşoare cum trebuie şi să asigurăm siguranţa, protecţia celor care doresc să îşi manifeste susţinerea faţă de Călin Georgescu", a adăugat George Simion.

În aceste zile, de vineri până duminică, AUR organizează, în Palatul Parlamentului, Forumul „Europa - Identitate, Viziune, Educaţie”, care include conferinţe, dezbateri şi mese rotunde dedicate unor subiecte de actualitate, de la viitorul continentului şi suveranitatea naţională până la relaţiile internaţionale şi transformările economice şi tehnologice. Evenimentul reuneşte parlamentari, europarlamentari, membri ai Partidului Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), membri ai sindicatului polonez Solidaritatea, ambasadori, antreprenori, reprezentanţi ai societăţii civile, fiind peste 200 de invitaţi străini.