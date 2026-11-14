Regele Charles împlinește pe 14 noiembrie 78 de ani. De ce își sărbătorește monarhul britanic ziua de naștere de două ori

Regele Charles împlineste, sâmbătă, 78 de ani, chiar dacă această zi este sărbătorită oficial în luna iunie, cu parada anuală „Trooping the Colour”.

Regele Cherles împlinește 78 de ani Foto: Profimedia

Tradiţia conform căreia un monarh are două zile de naştere pe an se datorează unui motiv tipic britanic, scrie Mirror. Regele şi-a sărbătorit ziua de naştere oficială sâmbătă, 13 iunie, cu spectaculoasa ceremonie „Trooping the Colour”, la care familia regală şi mii de admiratori devotaţi s-au adunat în număr mare pentru a participa la festivităţi.

Evenimentul are loc în fiecare an în luna iunie, deşi ziua de naştere adevărată a lui Charles este astăzi, 14 noiembrie.

De ce are monarhul două zile de naştere?

Răspunsul se reduce la tradiţie şi la condiţiile meteorologice. Motivul pentru care regele are două zile de naştere îşi are originea într-o tradiţie veche de secole, stabilită de o serie de monarhi din trecut.

Prima ediţie a ceremoniei „Trooping the Colour” a avut loc în timpul domniei regelui Charles al II-lea, care a domnit între anii 1660 şi 1685. Cu toate acestea, abia în 1748 parada a fost desemnată să marcheze ziua de naştere oficială a suveranului, devenind ulterior un eveniment anual după urcarea pe tron a lui George al III-lea, în 1760.

Regele Edward al VII-lea, care a domnit între 1901 şi 1910 şi s-a născut în noiembrie, a fost cel care a stabilit pentru prima dată tradiţia organizării ceremoniei „Trooping the Colour” în luna iunie.

Monarhii ale căror zile de naştere cad în diferite perioade ale anului îşi sărbătoresc ziua de naştere ceremonială în iunie, în timp ce îşi celebrează ziua de naştere propriu-zisă la data reală a naşterii.

Ziua de naştere oficială a regelui este sărbătorită în luna iunie, ca urmare a unei decizii luate acum un secol, motivată în mare parte de dorinţa de a beneficia de o vreme plăcută. Când regele Edward al VII-lea îşi planifica festivităţile de ziua sa de naştere, a ajuns la concluzia că luna noiembrie — luna în care se născuse de fapt — era departe de a fi ideală pentru un eveniment grandios în aer liber.

Prin urmare, el a mutat ceremonia „Trooping the Colour” în luna mai sau iunie, când probabilitatea ca vremea să fie rece şi mohorâtă era considerabil mai mică. Monarhul care i-a succedat lui Edward al VII-lea — George al V-lea — avea, în mod convenabil, ziua de naştere în luna iunie, dar tatăl reginei, George al VI-lea, a cărui zi de naştere era în decembrie, a reînviat tradiţia unei zile de naştere oficiale de vară, obicei pe care Elisabeta a II-a, născută în aprilie 1926, l-a continuat.

Charles s-a născut pe 14 noiembrie 1948 şi a decis să continue tradiţia veche de secole de a-şi sărbători ziua de naştere vara. Când prinţul William va urca în cele din urmă pe tron, este foarte probabil să aibă o singură sărbătoare de ziua lui, având în vedere că ziua lui de naştere cade deja în luna iunie — mai exact, pe 21.

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Charles s-a născut la Palatul Buckingham, în seara zilei de 14 noiembrie 1948, în timp ce tatăl său, Prinţul Philip, juca squash. Marea Britanie se recupera după ravagiile celui de-al Doilea Război Mondial. Străzile Londrei erau încă pline de moloz, iar oamenii se confruntau cu dificultăţi economice groaznice care au dus la întemeierea sistemului modern de bunăstare al ţării. În interiorul palatului, Prinţul Charles intrase într-o lume paralelă, a privilegiilor imense, dar şi a datoriei prestabilite.

Patru ani mai târziu, el a devenit moştenitorul tronului după moartea bunicului său George V. Nu a fost o copilărie uşoară, sunt de acord Sally Bedell Smith şi alţi biografi şi istorici regali. Mama şi tatăl său erau adesea absenţi, făcând turnee în Commonwealth luni întregi şi ratând primele două Crăciunuri ale lui Charles şi a treia aniversare a lui.

Charles era un „tânăr foarte sensibil şi emotiv”, aşa că tatăl său, „mascul alfa”, a încercat să-l întărească trimiţându-l la Gordonstoun, un internat dur şi spartan din Scoţia, potrivit biografului regal Tina Brown, scrie NBC News. Aceasta este „povestea vieţii sale” - familia lui Charles „încearcă în mod constant să-l împingă în acest tipar, pentru că el era viitorul rege, care pur şi simplu nu se potrivea”, a spus Brown.

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A absolvit cu note medii, descriind ulterior experienţa drept „o pedeapsă cu închisoarea”.

Şi-a întreţinut ambiţiile de a fi conductor de tren, soldat şi chiar vânător, a spus el, „până când mi-am dat seama că sunt destul de blocat”. Acea apatie chinuită nu s-a stins. În 1994, într-un film documentar de televiziune un copil îl întreabă: „Cine eşti?”. Charles a răspuns: „Aş vrea să ştiu”.

Charles a trăit o lungă poveste de dragoste cu femeia ce mai târziu avea să-i devină soţie. Dar Camilla Shand, aşa cum a fost numită atunci, va apărea în fundal. Familia ei nu era suficient de aristocratică pentru a fi o soţie potrivită pentru moştenitorul tronului. Ea avusese deja mai multe relaţii şi „convenţiile vremii cereau ca moştenitorul tronului britanic să se căsătorească cu o femeie care părea a fi cel puţin virgină”, a scris Smith în cartea sa.

Lady Diana Spencer era cu 12 ani mai mică decât Charles şi s-au întâlnit doar de vreo câteva ori înainte ca el să o ceară în căsătorie. Diana provenea dintr-una dintre cele mai vechi familii din Marea Britanie, iar în calitate de educatoare în vârstă de 19 ani era departe de a fi o socialistă a cărei istorie romantică ar putea zdruncina monarhia.

Era o uniune nepotrivită. „Presat şi panicat, se grăbise să ia o decizie înainte de a fi pregătit”, scrie Smith.

Întrebat la o conferinţă de presă dacă el şi Diana erau îndrăgostiţi, Charles a răspuns: „Orice înseamnă „îndrăgostit””.

S-au căsătorit pe 29 iulie 1981, în Catedrala St. Paul din Londra. Dar în timpul căsătoriei, Charles a fost adesea absent în turneele regale. Diana a devenit din ce în ce mai izolată, coborând înapoi în depresia şi bulimia despre care ea a dezvăluit mai târziu că o afectaseră încă din copilărie.

Căsătorie eşuată

Căsătoria Dianei şi Charles a eşuat într-un mod public spectaculos, cu infidelitate reciprocă, separare şi divorţ, urmate de moartea Dianei în 1997, într-un accident de maşină la Paris.

Relaţia lui Charles cu Camilla a fost printre motivele pe care Diana le-a invocat pentru despărţire, spunând în 1995: „Noi eram trei în această căsătorie, aşa că era puţin aglomerat”.

Charles şi Diana au avut doi fii: Prinţul William, acum moştenitorul tronului, şi Prinţul Harry, care locuieşte în California împreună cu soţia sa, Meghan Markle, după ce s-a retras din îndatoririle din prima linie după o despărţire care a implicat acuzaţii de rasism în familia regală.

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Noul rege nu este lipsit de susţinători, mulţi văzându-l ca pe un vizionar când vine vorba de campania lui de decenii pentru mediu. Un grădinar pasionat, care a fost ridiculizat chiar în 2010, după ce a recunoscut că a vorbit cu plantele sale.

Când a părăsit Royal Navy în 1976, şi-a folosit pensia de 7.000 de lire sterline (aproximativ 8.500 de dolari) pentru a înfiinţa Prince’s Trust, care îşi propune să „ajute tinerii vulnerabili să-şi refacă viaţa”. Ar fi prima dintre zecile de organizaţii caritabile pe care prinţul le-a fondat, inclusiv Fundaţia Prinţului şi Şcoala Prinţului de Arte Tradiţionale.

Spre sfârşitul vieţii reginei, Charles şi-a asumat mai multe îndatoriri, ca o modalitate de a pregăti publicul pentru domnia lui.

Mare prieten al României

Fostul prinţ de Wales este un mare prieten al României. El a fost prezent, din 1998 încoace, aproape în fiecare an în ţara noastră, iar în Marea Britanie, Familia Regală a României participă anual la vizite publice sau oficiale.

Prinţul Charles deţine două proprietăţi în România: una în Valea Zălanului (judeţul Covasna), care este deschisă turiştilor, şi o alta în satul Viscri (judeţul Braşov). Casa de la Viscri este şi sediul Fundaţiei Prinţul de Wales, unde este deschis un Centru de Pregătire de care benecifiază ucenici, meşteri artizani, studenţi şi arhitecţi din întreaga ţară.