 Tudor Chirilă l-a îmbrâncit pe Horia Brenciu în timpul unui duet, iar acesta a refuzat să mai cânte: „Niciodată n-ai știut să împarți scena” | adevarul.ro
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Video Tudor Chirilă l-a îmbrâncit pe Horia Brenciu în timpul unui duet, iar acesta a refuzat să mai cânte: „Niciodată n-ai știut să împarți scena”

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Horia Brenciu a întrerupt un duet cu Tudor Chirilă și a coborât de pe scenă, după ce colegul său l-a îmbrâncit în glumă în timpul interpretării piesei „Oameni”. Schimbul de replici dintre cei doi a stârnit amuzamentul celorlalți antrenori.

Jurații de la Vocea României
Jurații de la Vocea României Foto: Vocea României

Totul a început când Horia Brenciu a anunțat că vrea să le dedice tuturor melodia preferată a lui Tudor Chirilă. „Aș vrea să vă dedic tuturor melodia preferată a lui Tudor: «Oameni»!”, a spus Horia Brenciu.

Tudor Chirilă a confirmat că piesa este într-adevăr preferata sa și l-a invitat pe colegul său să urce pe scenă.

„Chiar este melodia mea preferată. (...) Hai să te exorcizez, vino încoace!”, i-a răspuns Tudor Chirilă.

Horia Brenciu a acceptat invitația și a început să cânte alături de antrenor. Momentul a luat însă o întorsătură neașteptată după ce Tudor Chirilă l-a îmbrâncit în glumă.

Gestul l-a făcut pe Brenciu să se oprească din cântat și să coboare de pe scenă. Artistul a continuat schimbul de replici, reproșându-i colegului său că nu știe să împartă scena.

„Eu credeam că e un duet! Nu m-am supărat. Nici măcar nu știe să împartă un refren... Nu, nu știi tu să împarți scena, asta e partea a doua! Niciodată n-ai știut să împarți scena, asta e partea a treia!”, a spus Horia Brenciu.

Theo Rose și Irina Rimes au încercat să-l convingă să revină pe scenă, însă artistul a refuzat.

Briana Văduva și Teodora Sava, duel comparat cu Premiile Grammy

Un alt moment important al ediției din 13 noiembrie a fost confruntarea dintre Briana Văduva și Teodora Sava. Cele două concurente au interpretat piesa „Ain't No Sunshine” și au oferit unul dintre cele mai apreciate momente ale etapei confruntărilor.

Prestația lor i-a impresionat pe antrenori, care au recunoscut că le-a fost greu să departajeze cele două voci.

„M-am simțit biciuit de vocile voastre. Voci excepționale, piesă foarte bine aleasă. A fost o bătaie în adevăratul sens al cuvântului. Greu de departajat”, a comentat Tudor Chirilă, potrivit Protv.

Smiley a apreciat interpretarea și a anunțat că și-ar dori să o aibă în echipa sa pe oricare dintre concurentele care nu va fi aleasă de Theo Rose și Horia Brenciu.

„Îmi doream să văd ce mai fac ele cu vocea. A fost un duet de acrobații vocale. Eu nu fac o recomandare. Oricare dintre voi nu trece mai departe, eu o vreau în echipa mea”, a spus Smiley.

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Briana Văduva și Teodora Sava, duel comparat cu Premiile Grammy
Briana Văduva și Teodora Sava, duel comparat cu Premiile Grammy Foto: Vocea României

Irina Rimes a preferat să nu comenteze inițial duelul: „Nu vreau să comentez acest duel”.

Theo Rose a fost, la rândul ei, impresionată de prestația celor două concurente.

„Ați mutat mobila pe aici cu vocile voastre. A sunat extraordinar. Speram să fie locuri în echipele colegilor noștri”, a declarat antrenoarea.

„Mi s-a părut că avem de-a face cu niște Premii Grammy”, a spus Horia Brenciu.

Smiley și Irina Rimes au încercat să le atragă în echipele lor

După prestația celor două concurente, Smiley și Irina Rimes au apăsat butoanele prin care și-au exprimat intenția de a o salva pe artista care nu urma să fie aleasă de Theo Rose și Horia Brenciu. A urmat o nouă rundă de argumente prin care cei doi antrenori au încercat să le convingă pe tinere să li se alăture.

Irina Rimes și-a exprimat interesul pentru una dintre concurente, amintind că și anterior și-a dorit să o aibă în echipă.

„Cred că am alegeri foarte curajoase în ceea ce privește piesele pe care le dau. Te-am dorit și data trecută și te doresc și acum”, i-a transmis artista.

Smiley a încercat și el să o convingă, spunându-i că îi apreciază foarte mult vocea.

„Îmi place extrem de tare cum cânți. Nu m-ai luat în seamă atunci, dar sper să mă iei în seamă acum”, a afirmat antrenorul.

În urma confruntării, atât Briana Văduva, cât și Teodora Sava au obținut un loc în etapa knockout-urilor, continuându-și parcursul în competiția de la PRO TV.

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