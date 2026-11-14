De ce a paralizat întregul spațiu aerian al Statelor Unite: 4 ore fără decolări

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a interzis vineri, 13 noiembrie, decolările din întreaga țară, după o defecțiune care a afectat comunicațiile rețelei de control al traficului aerian. Blocajul, care a durat peste patru ore, ridică din nou întrebări despre capacitatea infrastructurii învechite de a rezista unor asemenea avarii, deși guvernul alocă miliarde de dolari pentru modernizarea ei.

Haos pe aeroportul din Los Angeles Foto: Profimedia

Secretarul american al transporturilor, Sean Duffy, a anunțat pe X că FAA a luat măsura în urma unei „probleme de comunicații care afectează toate centrele de control al traficului aerian pe rută”. Ordinul agenției invoca „circumstanțe extraordinare și motive de siguranță”, scrie Reuters.

Ulterior, Duffy a pus avaria pe seama rețelei vechi a FAA: echipamentele care direcționează datele — comutatoare și routere — s-au supraîncărcat și au încetat să funcționeze. Nu era însă clar ce provocase supraîncărcarea. După ridicarea interdicției, oficialul a avertizat că operațiunile aeriene vor avea nevoie de timp pentru a reveni la capacitate maximă.

Potrivit companiei de analiză a aviației Cirium, peste 1,5 milioane de pasageri aveau programate plecări din aeroporturile americane cu aproximativ 11.000 de zboruri, la scurt timp după instituirea interdicției. La aeroportul internațional Chicago O’Hare, panourile de plecări afișau zboruri anulate.

Echipamente vechi de decenii și piese căutate la licitații online

Problemele de fond ale rețelei nu sunt noi. Într-un raport din 2024, Government Accountability Office (GAO), instituția de audit a Congresului american, arăta că FAA clasificase 51 dintre cele 138 de sisteme de control al traficului aerian drept nesustenabile, iar alte 54 drept potențial nesustenabile. Împreună, acestea reprezentau peste trei sferturi din sistemele analizate.

Administratorul FAA, Bryan Bedford, declara pentru Reuters, în septembrie, că cele peste 300 de unități de trafic aerian ale agenției funcționau ca niște insule tehnologice. Unele foloseau calculatoare și sisteme de telecomunicații vechi de decenii, care nu puteau comunica fără dificultăți între ele.

Pentru anumite echipamente ieșite din uz, întreținerea presupune procurarea pieselor de schimb de pe site-uri de licitații online sau fabricarea lor cu imprimante 3D.

Când cedează și legătura de rezervă

Un incident din septembrie a arătat cum două probleme succesive pot perturba traficul aerian la scară largă. După apariția unor mesaje de eroare pe un circuit de telecomunicații care deservea o unitate de control al traficului aerian din Philadelphia, contractorul FAA a trecut comunicațiile pe o linie de rezervă din fibră optică. O echipă de constructori a secționat apoi accidental acea linie în New Jersey, contribuind la perturbările din acea zi, când aproximativ 9.500 de zboruri din SUA au înregistrat întârzieri sau anulări.

„Când se defectează, pur și simplu nu avem redundanța pe care ne-ar oferi-o o arhitectură modernă”, declara atunci Bedford.

Interdicția de vineri a fost prima oprire a decolărilor la nivel național de la cea din ianuarie 2023. Atunci, o defecțiune a sistemului prin care FAA transmite piloților notificări esențiale pentru siguranță a suspendat plecările pentru mai puțin de două ore și a perturbat peste 10.000 de zboruri.

Noi cereri de finanțare, în ziua blocajului

Congresul a aprobat în iulie 2025 o finanțare de 12,5 miliarde de dolari pentru modernizarea infrastructurii învechite de control al traficului aerian, inclusiv a sistemelor de telecomunicații și radar.

Chiar în ziua avariei, Casa Albă și Departamentul Transporturilor au cerut Congresului încă 30,1 miliarde de dolari pentru modernizarea aeroporturilor și a controlului traficului aerian. Din această sumă, 10,1 miliarde de dolari ar urma să finanțeze modernizarea controlului traficului aerian.

Administrația americană a anunțat tot vineri că înlocuise 68% din vechea rețea de telecomunicații pe cabluri de cupru a FAA cu legături de mare viteză prin fibră optică.