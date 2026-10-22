 Trump susține că SUA sunt mai aproape ca oricând de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina | adevarul.ro
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Trump susține că SUA sunt mai aproape ca oricând de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina

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Președintele american Donald Trump afirmă că negocierile privind războiul din Ucraina ar putea înregistra progrese importante, susținând că un acord pentru oprirea conflictului este mai aproape decât în ultimele luni. Liderul de la Washington a făcut declarațiile în fața reporterilor și a amintit că a discutat recent la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, relatează The Moscow Times.

Trump susține că SUA sunt aproape de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina.
Trump susține că SUA sunt aproape de un acord pentru încheierea războiului din Ucraina. Foto: Shutterstock

„În prezent, negociem cu Rusia pe tema Ucrainei. Am putea fi mai aproape de un acord acum pentru prima dată după mult timp”, a declarat Trump.

Ulterior, președintele american a revenit asupra subiectului, afirmând că perspectiva încheierii războiului pare mai apropiată decât în trecut.

„Ne apropiem de aceasta (n.red. încheierea războiului) - mai aproape acum, poate, decât oricând”, a subliniat liderul american.

Trump nu a prezentat însă un calendar concret pentru finalizarea negocierilor și nici nu a oferit detalii despre eventualele condiții ale unui acord.

În ultimele luni, președintele Statelor Unite a afirmat de mai multe ori că Rusia și Ucraina se apropie de o înțelegere, fără ca aceste declarații să fie urmate până acum de încheierea conflictului.

În ianuarie, Trump a spus că trimișii săi speciali, Steve Witkoff și Jared Kushner, depun eforturi susținute pentru găsirea unei soluții. La acel moment, liderul american s-a declarat optimist în privința rezultatului negocierilor.

„Și cred că suntem aproape de finalizare”, a afirmat atunci președintele SUA.

În primăvară, Trump a susținut din nou că cele două țări sunt aproape de un acord, iar în timpul verii a declarat că Vladimir Putin ar fi pregătit să ajungă la o înțelegere în viitorul apropiat.

Mesaje similare au fost transmise și în septembrie, când liderul de la Casa Albă a afirmat că sfârșitul războiului ar putea fi mai aproape decât pare.

„Credeți sau nu, nu pare așa, dar sfârșitul războiului se apropie de fapt”, declara Trump.

Președintele american a recunoscut totodată că, la început, considera că rezolvarea conflictului va fi relativ simplă. Chiar și așa, el și-a menținut optimismul și a spus că se așteaptă ca războiul să se încheie „destul de curând”.

Trump a vorbit din nou despre perspectivele unui acord după discuțiile purtate pe 21 octombrie între emisarul american Steve Witkoff și Vladimir Putin.

Potrivit informațiilor prezentate în relatare, în cadrul discuțiilor a fost convenită organizarea unei întâlniri trilaterale la nivel înalt, cu participarea Rusiei, Ucrainei și Statelor Unite, programată pentru luna noiembrie.

Reuniunea ar urma să abordeze inclusiv mecanismele și garanțiile de securitate care ar putea rămâne în vigoare după încheierea războiului. Detaliile privind formatul discuțiilor și eventualele rezultate nu au fost prezentate în întregime.

Witkoff a explicat că întâlnirea cu liderul rus a urmărit consolidarea progreselor obținute de partea americană în cadrul celei mai recente întrevederi cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Steve Witkoff a transmis că președintele american continuă să susțină eforturile diplomatice pentru oprirea luptelor și obținerea unei soluții pe termen lung.

Trimisul special a afirmat că obiectivul administrației de la Washington nu este doar oprirea conflictului, ci și stabilirea unor condiții care să ofere securitate și perspective de dezvoltare în viitor.

„Trump rămâne angajat să pună capăt acestui război și să realizeze o pace cuprinzătoare și durabilă, care să asigure securitatea și prosperitatea generațiilor viitoare”, a declarat Witkoff.

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